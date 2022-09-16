Российский пропагандист Шахназаров о командующем ВСУ: "Надо признать, Залужный - талантливый военачальник". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В студии российских пропагандистов прозвучала идея о признании командующего ВСУ талантливым военным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую идею высказал бывший режиссер, а ныне кремлевский пропагандист Карен Шахназаров в поисках оправданий поражений российской армии в Украине.
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камандір мужичья варавáтава.
A Залужний кваліфікований бойовий генерал, який дає ******** талантлівому мужику..
Бо для президентської республіки у нас занадто "мудрий" нарід: йому з телевізора написюганять у моск - і він реальну бібізяну вибере у президенти, не те що кловуна. І кожні 5 років такий ризик.
этом можно только мечтать, но реальность такова , что Зе это, как пу ***** коллективный спрут гебнявых бандитов , а Зе ставленник ПАХАНАТА ОЛИГАРХОВ КАЛАМОЯ И …………Сколь-бы они уже не награбили ,им будет мало , пока не разворуют всю помощь наивных США и ЕС