Российский пропагандист Шахназаров о командующем ВСУ: "Надо признать, Залужный - талантливый военачальник". ВИДЕО

В студии российских пропагандистов прозвучала идея о признании командующего ВСУ талантливым военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую идею высказал бывший режиссер, а ныне кремлевский пропагандист Карен Шахназаров в поисках оправданий поражений российской армии в Украине.

Смотрите: Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск. ФОТОрепортаж