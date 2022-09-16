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Российский пропагандист Шахназаров о командующем ВСУ: "Надо признать, Залужный - талантливый военачальник". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В студии российских пропагандистов прозвучала идея о признании командующего ВСУ талантливым военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую идею высказал бывший режиссер, а ныне кремлевский пропагандист Карен Шахназаров в поисках оправданий поражений российской армии в Украине.

Смотрите: Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+59
Визнання ворогом дорого коштує.Залужному-респект...
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16.09.2022 16:01
+56
наступні стадії:

- покаяння,
- вихляння,
- притягнення,
- Гаагський трибунал.....
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16.09.2022 16:14
+51
Стадія визнання?
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16.09.2022 16:00
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Тут щось не так. Хочуть приспати увагу
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16.09.2022 19:17 Ответить
Цей "російський пропагандист" колись був гарним кінорежисером. Одним із моїх улюблених в юності... "Ми из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Город Зеро"... - а тепер в западло дивитися його фільми. Як взагалі дивитися російське кіно чи слухати російську музику...
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16.09.2022 21:39 Ответить
всякий рсукий либерал, даже талановитый, трескается по шву, когда возникает украинский вопрос.
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16.09.2022 23:33 Ответить
Если любого,даже очень талантливого кацапского либерала - хорошенько протереть,то проявиться - КРЫМ НАШ...
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17.09.2022 13:06 Ответить
Насколько я знаю, Ген. Залужный - первый главком ВСУ, который никогда не служил, даже срочную, в савчарной армии. Учился в Украине. А срусней командуют савковые красные камандиры типа гераськи, по прежнему годные только на то, что бы завалить противника своим мясом и утопить в своей крови. Вот вам и объяснение этому "феномену".
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16.09.2022 23:31 Ответить
та нє.. пукін талантлівий мужик!
камандір мужичья варавáтава.
A Залужний кваліфікований бойовий генерал, який дає ******** талантлівому мужику..
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16.09.2022 23:37 Ответить
Залужный станет следующим президентом. Зеленский сбежит на свою виллу в Италии.
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17.09.2022 00:10 Ответить
Пропоную перезавантажити державний будуй ( ) і відновити традиційно українську форму конституційної монархії - Гетьманат.
Бо для президентської республіки у нас занадто "мудрий" нарід: йому з телевізора написюганять у моск - і він реальну бібізяну вибере у президенти, не те що кловуна. І кожні 5 років такий ризик.
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18.09.2022 14:17 Ответить
100%‼️ Уэтих инфузорий🦠🤢73% , если не Зе, так Люся подполковником , Жданов , Подоляк и только потом Залужный ‼️
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18.09.2022 14:52 Ответить
Об
этом можно только мечтать, но реальность такова , что Зе это, как пу ***** коллективный спрут гебнявых бандитов , а Зе ставленник ПАХАНАТА ОЛИГАРХОВ КАЛАМОЯ И …………Сколь-бы они уже не награбили ,им будет мало , пока не разворуют всю помощь наивных США и ЕС
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18.09.2022 14:49 Ответить
Ворога легше визнати генієм, ніж себе жертвою сталінського йододефіциту.
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17.09.2022 06:03 Ответить
надо признать что слова такого мудозвона для меня ничего не значат
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17.09.2022 06:39 Ответить
Ми і без цих покидьків знали, що наша армія найталантливіша.
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17.09.2022 08:23 Ответить
это не руZькій ліз-ліз,підказали,як єврею,стати хорьйошим руZькім.
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17.09.2022 15:27 Ответить
И шо там признавать,Залужный умничка как и все ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вы свинособаки лаптестана дрочите кремлевскому ************.................................................
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17.09.2022 16:33 Ответить
Політика проста: проти нас воюють супер талановиті командувачі, найманці і всі країни НАТО, тому і програєм.
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17.09.2022 23:21 Ответить
И неГГры на вундервафлях
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18.09.2022 09:42 Ответить
Они там ********* по полной походу
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18.09.2022 09:41 Ответить
Нужно в разы увеличить охрану. От кацапов всё можно ожидать.
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18.09.2022 14:47 Ответить
Огонь, воду ЗСУ прошли. Теперь самый сложный этам - медные трубы.
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18.09.2022 19:53 Ответить
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