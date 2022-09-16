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Танковое сражение под Слабуновкой: подбит украинский Т-72 и 3 захваченных российских Т-72. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Во время боев у села Слабуновка на Харьковщине российские оккупанты вывели из строя украинский танк, наши бойцы затрофеили три вражеских.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой зафиксированы трофеи и повреждена украинская бронемашина.

"Один из ключевых боев во время Балаклейского прорыва произошел 9 сентября у села Слабуновка, контроль за которым позволял обеспечивать маневр россиян на трассе от Изюма на Волохов Яр. Здесь была сильная позиция 47-й гвардейской танковой дивизии, танки, реактивные системы залпового огня, бронетехника и пехота. Однако подразделения 25-й воздушно-десантной и 4-й танковой бригад разгромили россиян, несмотря на их сильное сопротивление", - пишет в комментарии Бутусов.

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Топ комментарии
+27
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16.09.2022 16:40
+18
Спасибо московии за ленд-лиз. Наши бойцы молодцом.
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16.09.2022 16:33
+18
таких поставок від Німеччини ми будемо 10 років чекати
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16.09.2022 16:47
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Спасибо московии за ленд-лиз. Наши бойцы молодцом.
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16.09.2022 16:33 Ответить
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16.09.2022 16:40 Ответить
таких поставок від Німеччини ми будемо 10 років чекати
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16.09.2022 16:47 Ответить
49 танків, більше сотні панцирних машин! Неймовірно.

Мені здається, це мега-класне поповнення резервів ЗСУ. Так тримати! 💙💛
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16.09.2022 22:12 Ответить
Героям слава !!! Бережи вас Господь, рідненькі
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16.09.2022 16:44 Ответить
Третя , четверта танкові бригади молодці хлопці.
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16.09.2022 17:00 Ответить
9 вересня, позавчора хіба було?
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16.09.2022 17:01 Ответить
А кто сказал что видео сегодня снято?
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16.09.2022 21:07 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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16.09.2022 17:02 Ответить
респект українським воякам
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16.09.2022 17:26 Ответить
Это уже глубокий тыл вообще то!
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16.09.2022 17:49 Ответить
З 09.09. тепер тил
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16.09.2022 18:04 Ответить
хлопцы - молодцы! и поляки - молодяки! Слава и респект и видео - зачёт!
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16.09.2022 18:59 Ответить
ВСУ низкий поклон! Так же респект Юрию Бутусову, настоящий журналист, храбрый военкор. Не боится бывать в опасных местах, это дорогого стоит.
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16.09.2022 19:21 Ответить
ВСУ пополнились танковым взводом.Порядок в танковых войсках Украины!
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16.09.2022 20:27 Ответить
Та нахіба нам ці танки??? Подивіться які дороги "нам" препіЗе!дент збудував, однозначно, що для миттєвого визволення.
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17.09.2022 09:14 Ответить
 
 