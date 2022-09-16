Сделаем все для того, чтобы "конфликт" в Украине закончился как можно скорее, - Путин. ВИДЕО

Диктатор Путин заявил, что Россия якобы готова сделать все для скорейшего завершения войны на территории Украины.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

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"Я знаю вашу позицию по поводу конфликта в Украине, ваши беспокойства, которые вы постоянно выражаете. Мы сделаем все для того, чтобы это все закончилось как можно скорее. К сожалению, другая сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет достичь своих целей военным путем, на поле боя, как они говорят", - сказал президент страны-оккупанта.

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