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Пыточная в подвале военкомата: кадры из освобожденного Купянского района. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СМИ обнародовали фото из подвала военкомата в поселке Шевченково, Купянского района, где пытали людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Напомним, по информации полиции, на территориях деоккупированной Харьковщины обнаружили 10 мест, где российские войска пытали людей.
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+39 Garry Grant
показать весь комментарий16.09.2022 17:59
+26 Danilo Kosmina 10be22a1
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+23 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий16.09.2022 18:02
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Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
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kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник».
але для декого із зе-кодли така локація прийнятна для відбування терміну покарання за законом
Хтось мені написав ,що через таких как я, кацяпа не захоче здаватися у полон, відповідаю- вони повинні здаватися бо іншого вибору не матимуть, а не тому щоб його тут жаліли та виправдовували, інакше ми втратимо Україну у майбутньому.
Вони гірше лютих звірів, навіть звір скаженіє тільки коли повинен захищатися, а кацяпам навіть назви немає.
І може будь в який момент потрапити у такий ось підвал.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - окупанти і колаборанти одночасно також перебувають поза законом, бо кожен українець у будь-який момент має право позбавити їх і здоров'я і життя.
@stabillno
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9 вер.
От этого просто мурашки по коже. Украина победит!!!
https://twitter.com/stabillno/status/1568332934351884290