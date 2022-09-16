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Пыточная в подвале военкомата: кадры из освобожденного Купянского района. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СМИ обнародовали фото из подвала военкомата в поселке Шевченково, Купянского района, где пытали людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Напомним, по информации полиции, на территориях деоккупированной Харьковщины обнаружили 10 мест, где российские войска пытали людей.

Смотрите: Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Пыточная в подвале военкомата: кадры из освобожденного Купянского района 01
Пыточная в подвале военкомата: кадры из освобожденного Купянского района 02
Пыточная в подвале военкомата: кадры из освобожденного Купянского района 03
Пыточная в подвале военкомата: кадры из освобожденного Купянского района 04
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Топ комментарии
+39
Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
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16.09.2022 17:59
+26
шось хвойд з "амнесті інтернешнл" та інших "аж червоних хрестів" чи ОНО - і не видно і не чутно
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16.09.2022 18:03
+23
Это русская культура. Все по русскому классику достоевскому. Были эти зверьки на родной стране-помойке тварями дрожащими, пресмыкались перед любым начальством. Приехали в Украину на танке с ss -овской символикой - и сразу почувствовали, шо право имеют.
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16.09.2022 18:02
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новая локация для малюськи...
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16.09.2022 17:58 Ответить
для вип камер.
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16.09.2022 17:59 Ответить
Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
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16.09.2022 17:59 Ответить
тому токо глубокий ров с крокодилами по всему периметру...
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16.09.2022 18:02 Ответить
Это русская культура. Все по русскому классику достоевскому. Были эти зверьки на родной стране-помойке тварями дрожащими, пресмыкались перед любым начальством. Приехали в Украину на танке с ss -овской символикой - и сразу почувствовали, шо право имеют.
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16.09.2022 18:02 Ответить
Те саме застали німці коли зайшли у західні області України де російські більшовики радянську владу встановлювали.(Джерело містить фото+18):https://www.radiosvoboda.org/a/masovi-rozstrily-nkvs-tyurmy
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16.09.2022 18:06 Ответить
Garry Grant
Складається враження,що катування та вбивства-єдиний сенс життя кацапні.
____________________________
kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник».
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16.09.2022 18:37 Ответить
Так і є . І це вже вони доводять віками . Більш жорстоких і безглуздих падлюк не знає історія людства .
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16.09.2022 20:24 Ответить
шось хвойд з "амнесті інтернешнл" та інших "аж червоних хрестів" чи ОНО - і не видно і не чутно
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16.09.2022 18:03 Ответить
може ж їх треба запросити?
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16.09.2022 18:25 Ответить
Вже писав.У них рот зайнятий.Гроші ж треба відробити.
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16.09.2022 19:30 Ответить
Amnesty International туди на екскурсію
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16.09.2022 18:04 Ответить
Та їм пох.й, вони на наступний день після візиту будуть розповідати про братські народи. Це ********** проститутки. Вибачте за мій французький, важко на таке дивитися і розуміти що світ далі бавиться у Чемберлена
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16.09.2022 18:10 Ответить
кацапи біологічне сміття
але для декого із зе-кодли така локація прийнятна для відбування терміну покарання за законом
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16.09.2022 18:07 Ответить
Боже,мій Боже, як земля носить ціх нелюдей? Зараз спілкувала на гілці про полоненого, стільки мені понаписали "добреньких" , здається мене вони, за те що я не вірю кацапам більше ненавидять ,ніж тих хто здається у полон. А як вірити,після того що пережила Україні майже 500 років знущань, а ось ці світлини, це що ,путлер власноруч робив? Як не полонений так жалістна історія ,а хто пожаліє тих закатованих українців,дітей , вбитих наших воїнів?!!!Молодих,сильних, гарних, якім на долю випало захищати Україну від кацапських звірив?
Хтось мені написав ,що через таких как я, кацяпа не захоче здаватися у полон, відповідаю- вони повинні здаватися бо іншого вибору не матимуть, а не тому щоб його тут жаліли та виправдовували, інакше ми втратимо Україну у майбутньому.
Вони гірше лютих звірів, навіть звір скаженіє тільки коли повинен захищатися, а кацяпам навіть назви немає.
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16.09.2022 18:11 Ответить
500-от років тому кацапи на пальмах жили...
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16.09.2022 18:19 Ответить
Точніше у мокшанському болоті разом із жабами, але скільки існувала московія стільки і лізла в Україну, і вони ніколи не зупиняться поки будуть існувати. Висновок? Вони не понинні існувати.
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16.09.2022 18:34 Ответить
Під рашистською окупацією будь-який українець позбавлений елементарних прав, головні з яких - на особисту недоторканість, на здоров'я і життя.
І може будь в який момент потрапити у такий ось підвал.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - окупанти і колаборанти одночасно також перебувають поза законом, бо кожен українець у будь-який момент має право позбавити їх і здоров'я і життя.
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16.09.2022 18:17 Ответить
Вестник Стабильности #StandWithUkraine

@stabillno

·

9 вер.

От этого просто мурашки по коже. Украина победит!!!
https://twitter.com/stabillno/status/1568332934351884290
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16.09.2022 18:20 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.09.2022 18:20 Ответить
таких "пыточных" (обезъяников) в любом отделении полиции можно найти (и не только в Украине), сами по себе фото ничего "не говорят" (важны сами действия, а не помещение)!
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16.09.2022 18:25 Ответить
а ты после бучи и прочего сомневаешься какие там были действия?
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16.09.2022 19:41 Ответить
не думаю, що зварника везли із раші, варив хтось місцевий...
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16.09.2022 18:26 Ответить
а нащо?То донбасс,там українців знищили голодомором і репресіями.
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16.09.2022 18:38 Ответить
кацап окрім як жерти водку і катувати нічого по суті не вмів і не вміє
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16.09.2022 18:47 Ответить
сколько здесь людской боли (((
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16.09.2022 19:17 Ответить
Коли говорять на москальській мові - плюньте в обличчя!
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16.09.2022 19:47 Ответить
Залізної діви не бачу. Просто вольєр, як для собак. Нічого дивного, русня свині і до людей як до свиней.
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16.09.2022 21:58 Ответить
Вчіться. Робіть висновки.
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17.09.2022 00:36 Ответить
 
 