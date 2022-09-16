"Полгода хлеба не ели": что рассказывают жители освобожденной Харьковщины. ВИДЕО

Военные ВСУ отправились на брошенные российские позиции в Харьковской области, но из-за дождя доехали только до села Кочубеевка. Там они пообщались с местными жителями, проведшими в оккупации полгода.

На видео, опубликованном проектом "Украинский свидетель", военные ВСУ с позывными Скад, Пианист и Вовчик. Все они родом из Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Ребята направляют машину к месту, которое еще несколько дней назад было линией разграничения: российские войска сбежали отсюда 11 сентября. До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60.

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Ранее россияне прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику. В одном из сел местные самостоятельно собирали противопехотные мины, так называемые "лепестки", чтобы на них не подорвались дети.

Из-за дождя военные вынуждены остановиться в селе Кочубеевка. За час до их приезда на мине подорвался один из местных жителей: нарушил "правила" и ушел в посадку. Это уже не первый случай, когда гражданские лица получают ранения от мин в этом селе.

Население Кочубеевки к 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места. "Чего я буду уезжать со своей земли? - возмущается жительница села. - В июне нам предлагали отсюда уехать - и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру".

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Двенадцатилетний парень рассказывает, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба не видели уже полгода.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщину началось 6 сентября и продолжается до сих пор. Как сообщает заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, в настоящее время украинские войска освободили от оккупантов более 400 населенных пунктов региона.