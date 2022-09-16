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"Полгода хлеба не ели": что рассказывают жители освобожденной Харьковщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные ВСУ отправились на брошенные российские позиции в Харьковской области, но из-за дождя доехали только до села Кочубеевка. Там они пообщались с местными жителями, проведшими в оккупации полгода.

На видео, опубликованном проектом "Украинский свидетель", военные ВСУ с позывными Скад, Пианист и Вовчик. Все они родом из Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Ребята направляют машину к месту, которое еще несколько дней назад было линией разграничения: российские войска сбежали отсюда 11 сентября. До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60.

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Ранее россияне прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику. В одном из сел местные самостоятельно собирали противопехотные мины, так называемые "лепестки", чтобы на них не подорвались дети.

Из-за дождя военные вынуждены остановиться в селе Кочубеевка. За час до их приезда на мине подорвался один из местных жителей: нарушил "правила" и ушел в посадку. Это уже не первый случай, когда гражданские лица получают ранения от мин в этом селе.

Население Кочубеевки к 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места. "Чего я буду уезжать со своей земли? - возмущается жительница села. - В июне нам предлагали отсюда уехать - и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру".

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Двенадцатилетний парень рассказывает, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба не видели уже полгода.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщину началось 6 сентября и продолжается до сих пор. Как сообщает заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, в настоящее время украинские войска освободили от оккупантов более 400 населенных пунктов региона.
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Топ комментарии
+9
там де мiсцевим мешканцям роздали зброю,деокупацiя була проведена значно швидше.навiть,без контрнаступу!
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16.09.2022 18:15
+9
*******, позбавили людей усього кацапські тварі.
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16.09.2022 18:46
+8
оккупанты перекрашивают стелу в Купянске назад, в жовто-блакитний цвет... ))
https://twitter.com/i/status/1570790004695367681
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16.09.2022 18:23
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пипец......
а в Купянске до войны сгущенку "Заречье" мням-мнямку делали....
сейчас там, наверное, все похерено.....
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16.09.2022 18:12 Ответить
Самая вкусная в Украине сгущенка была. Верю, что еще будет, мы же украинцы!
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16.09.2022 20:19 Ответить
там де мiсцевим мешканцям роздали зброю,деокупацiя була проведена значно швидше.навiть,без контрнаступу!
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16.09.2022 18:15 Ответить
ЗСУ перед наступом
https://twitter.com/stabillno/status/1568332934351884290
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16.09.2022 18:22 Ответить
оккупанты перекрашивают стелу в Купянске назад, в жовто-блакитний цвет... ))
https://twitter.com/i/status/1570790004695367681
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16.09.2022 18:23 Ответить
Не окупанти, а полонені рашисти. Це відрізняється, як гусінь і лялечка.
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17.09.2022 00:28 Ответить
ну да...., согласен )
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17.09.2022 00:37 Ответить
не було новин про забагато вугілля? дати цим людям вугілля в обмін на курей (або щось інше). Створити програми прокату мотоциклів з вагонами. Просто здається, що селяни витрачають більшу частину свого часу на те, щоб вижити (збирати дрова тощо), і це можна зробити ефективнішим.
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16.09.2022 18:36 Ответить
Жаль людей, нема слів! Але живі і хати цілі.
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16.09.2022 18:41 Ответить
*******, позбавили людей усього кацапські тварі.
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16.09.2022 18:46 Ответить
На звільненій території потрібно перевзутих ватників виловити і закопати живцем.Всіх хто підтримував сасєю.Думаю наші спец служби цим і займаються просто без розголосу деталей
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16.09.2022 19:39 Ответить
Читаю текст статьи и опа... Кирюша кусок говна Тимошенко. Нафига цитировать ето помойное чмо, - ето ж не єдиний телемарафон.
Афтирю низачот
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17.09.2022 08:44 Ответить
 
 