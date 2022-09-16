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Оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир харьковского спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев показал, как оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Камеры для пленных, а рядом с ними – комната с иконами, – что увидели солдаты ВСУ на освобожденной Харьковщине. ВИДЕО

Оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск 01
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Топ комментарии
+37
Ізюм
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16.09.2022 18:35
+31
О, хоч якась користь від цих дебілів
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16.09.2022 18:31
+19
kogda vse pokrasjat - srazu na razminirovanie mesta ih
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16.09.2022 18:32
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О, хоч якась користь від цих дебілів
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16.09.2022 18:31 Ответить
3000 щомісяця на утримання на кожного двуногого. Більшість українців не можуть дозволити на кожного члена сім'ї таку суму витрачати на елементарну їжу...
Скільки будинків і мостів цими товарами вже відбудовано? Скільки десятків тисяч комплектів військової форми ними пошито? "0"?
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16.09.2022 21:16 Ответить
Вони подарункові пакети клеють.
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18.09.2022 00:44 Ответить
kogda vse pokrasjat - srazu na razminirovanie mesta ih
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16.09.2022 18:32 Ответить
сміття прибирає сміття...шо сі коє?
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16.09.2022 18:33 Ответить
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16.09.2022 18:33 Ответить
А напис таки мовою окупанта!
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16.09.2022 18:34 Ответить
ну зараз все поміняти в одну секунду не можливо,та й не на часі як на мене бігати і міняти якісь там букви,є більш нагальні справи, а от після перемоги все це зникне дуже швидко
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16.09.2022 18:44 Ответить
Зате орки першим ділом назви міняли на російські. Вони не казали "не на часі"
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18.09.2022 00:49 Ответить
Ізюм
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16.09.2022 18:35 Ответить
polgoda takuju vkusnjahu nekushal
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16.09.2022 18:40 Ответить
Какой красавец! У меня живет очень похожий на него. Вообще, коту нужен ДОМ с любящими хозяевами.
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16.09.2022 18:51 Ответить
Бачу кота - відразу ставлю лайк!
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16.09.2022 21:39 Ответить
Залужний Ізюму насипав.
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17.09.2022 03:37 Ответить
#котєгі 😽
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17.09.2022 13:54 Ответить
ЦЕ ЩО, ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЗАДІЯЛИ НА ПРИБИРАННЯ?
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16.09.2022 18:37 Ответить
ce oni sami poprasilis
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16.09.2022 18:39 Ответить
На ексгумацію їх падлюк , і нехай голими руками могильники розривають !
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16.09.2022 18:41 Ответить
Лучше на розминирование
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16.09.2022 19:50 Ответить
а якщо по ділу, то щось карявентько вони помалювали звичайно,та то і не дивно,якщо руки із сраки ростуть, навіть на самій расії місцеві підприємці надають перевагу коли приймають на роботу узбекам,казахам,таджикам чи киргизам тому що расіян брати на роботу це пиши пропало,вони тільки бухати там будуть і все спаршивлять
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16.09.2022 18:47 Ответить
Ну, всё правильно. Насрали - надо за собой убрать.
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16.09.2022 19:03 Ответить
Військовополонені прибирають . А гімн України їх заставляють зранку співати ? О 5 ранку ?
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16.09.2022 19:44 Ответить
eti vse sami - sami po sebe
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16.09.2022 20:01 Ответить
правильно! пусть работают показательно сволочи.
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16.09.2022 20:06 Ответить
Слава Захисникам України !!,
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16.09.2022 20:45 Ответить
2 раба кацапських малюють, все як положено
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16.09.2022 21:37 Ответить
Символічно. Респект хлопцям і ганьба зеленій шоблі. Полонених орків відкормлюють як боровів, вони у нас в полоні вагу набирають. Давно пишу, нехай падлюки завали після бомбардувань розбирають. або мінні поля прочісують. Мінімальна пенсія иенша в півтора рази ніж на одного 3,1'4дераса витрачаємо. Це як? В урядовому кварталі теж 3,14дераси засідають.
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16.09.2022 22:03 Ответить
має бути Куп'янськ
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17.09.2022 00:05 Ответить
Букви напевне треба було жовтими. Саму стелу цілу синю.

Ну і звичайно жовтий контур герба у верху.
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17.09.2022 00:25 Ответить
А ви естет... Це вони нашвидкоруч, щоб рашко-червоний замалювати.
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17.09.2022 01:14 Ответить
Просто досвід. До того ж немає нічого більш постійного чим тимчасове.
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17.09.2022 02:44 Ответить
а стелла і досі рашківська "Купянск" 🙄
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17.09.2022 13:55 Ответить
 
 