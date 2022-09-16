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Оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Командир харьковского спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев показал, как оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск.
Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+37 Ksenia VB
показать весь комментарий16.09.2022 18:35
+31 Mykola Trofimenko 138bf09c
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+19 nav svargi
показать весь комментарий16.09.2022 18:32
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Скільки будинків і мостів цими товарами вже відбудовано? Скільки десятків тисяч комплектів військової форми ними пошито? "0"?
Ну і звичайно жовтий контур герба у верху.