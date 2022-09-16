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Что происходит на ЗАЭС и будет ли тепло зимой? - эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная. ВИДЕО
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Была ли польза от визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию? Что происходит на ЗАЭС, которая, напомним, является крупнейшей атомной станцией Европы? И действительно ли миллионы украинцев рискуют остаться без тепла зимой?
Об этом Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила эксперта по атомной энергетике Ольгу Кошарную для "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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