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Что происходит на ЗАЭС и будет ли тепло зимой? - эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Была ли польза от визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию? Что происходит на ЗАЭС, которая, напомним, является крупнейшей атомной станцией Европы? И действительно ли миллионы украинцев рискуют остаться без тепла зимой?

Об этом Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила эксперта по атомной энергетике Ольгу Кошарную для "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Читайте также: МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС, - резолюция
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Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, генератор, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
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16.09.2022 20:25 Ответить
ще купіть пальне для генератора, ліхтарики та свічки.. (і сірники..))))
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16.09.2022 20:33 Ответить
Якщо є чарка 100 гр, олія, картоплина, шматочок бинта - можна і без свічки обійтися! "Каганець" робиться дуже просто : В чарку наливають 50 гр олії В ній змочується і віджимається марлевий жгутик, довжиною десь в 5-6 см Від картоплини відрізається кружок товщиною 5-6 мм і ножем надрізається до середини Жгутик вставляється у розріз картоплини, щоб верхній кінець стирчав на 2 см над розрізом Нижній кінець опускається в чарку з олією і картопляний кружок кладеться на чарку зверху Потім жгутик підпалюють Горить та світить нічим не гірше свічки
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17.09.2022 02:42 Ответить
Як оці икспєрди можуть знати такі речі під час гібридної війни ***** в Україні!!
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16.09.2022 20:40 Ответить
Добре що всі дії Зелі передбачувани суспільством.
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16.09.2022 21:08 Ответить
Експертка, це що взагалі таке? Я скоро новий словник складу з цими знущаннями над мовою.
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16.09.2022 21:53 Ответить
mozhete vykorystaty seredniy rid - eksperto - i bude garno samkam i samtsyam.
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17.09.2022 03:56 Ответить
 
 