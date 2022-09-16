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В Купянске оккупанты удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140, - СБУ. ВИДЕО

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Незаконная тюрьма рашистов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации. Установлено, что в этих помещениях рашисты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Тюрьма" была переполнена в три раза: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно удерживали более 400 человек. Незаконно заключенные граждане были вынуждены спать стоя. Отмечается, что по международным конвенциям такое поведение признается пытками и жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.

Следователи СБУ документируют военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения Харьковщины в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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