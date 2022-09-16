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Купянск полностью освобожден, - спецподразделение "KRAKEN". ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецподразделение "KRAKEN" сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом говорится в видео, обнародованном спецподразделением, передает Цензор.НЕТ.
"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением "KRAKEN" была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города. Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом на левом берегу Оскола. Движемся дальше", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+143 Шимус
показать весь комментарий16.09.2022 19:40
+109 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий16.09.2022 19:39
+104 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.09.2022 19:43
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А ХУ В ЖО
на добриво підуть
у нас и не такое бывает )))
https://t.me/dneproperatyv/40669
В Украине появилось новое оружие - пиксельные сомы ))))
Не у всі села протягнуто (до речі за свій кошт, не олігархічний)
не думав, що через річку можна було звільнити
Злава ЗСУ!
Героям Слава!
https://twitter.com/i/status/1570809607282622469
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6zQJhW2qo
Ніколи такого не було...
і ось - знову!
Чем больше бреше *********🦍,,,тем сильнее Украина ..🤣
Слава Україні !
Молодці, хлопці! Знищуйте нечисть, що прилізла до України!
🇺🇦‼️❤️⚔️🇨🇦🇹🇷🇺🇸🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇩🇪🇱🇻🇪🇺🇦🇿👏👍✌️🌻🍒🌶🌞‼️❤️⚔️🇺🇦