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Купянск полностью освобожден, - спецподразделение "KRAKEN". ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецподразделение "KRAKEN" сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом говорится в видео, обнародованном спецподразделением, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупанты убирают за собой российскую символику с символов города Купянск. ВИДЕО

"Купянск полностью освобожден. В результате слаженных действий подразделением "KRAKEN" была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города. Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом на левом берегу Оскола. Движемся дальше", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+143
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16.09.2022 19:40
+109
Успіхів! тільки бережіться! всі повертайся додому живими! чекаємо на вас!
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16.09.2022 19:39
+104
це ті спінінги що орк в танчику забув ?
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16.09.2022 19:43
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Успіхів! тільки бережіться! всі повертайся додому живими! чекаємо на вас!
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16.09.2022 19:39 Ответить
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17.09.2022 17:44 Ответить
Дуже файно.
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16.09.2022 19:39 Ответить
там на видео один дохлый женский гимнаст судя по позе
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16.09.2022 22:20 Ответить
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16.09.2022 19:40 Ответить
це ті спінінги що орк в танчику забув ?
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16.09.2022 19:43 Ответить
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16.09.2022 19:43 Ответить
Цимус !!!
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16.09.2022 19:44 Ответить
думали суки що на крадені ренушці поїдуть додому
А ХУ В ЖО
на добриво підуть
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16.09.2022 19:49 Ответить
вообще больше на болото похоже. что удить в болоте?
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16.09.2022 19:56 Ответить
Там караси с тазик размером.
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16.09.2022 20:06 Ответить
А раков скока будет)))))
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16.09.2022 20:35 Ответить
Раки любят чистую насыщенную кислородом воду. Если там есть родники и вода проточная, раки там вполне могут быть.
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17.09.2022 09:07 Ответить
та не придерайтесь... ))))
у нас и не такое бывает )))

https://t.me/dneproperatyv/40669

В Украине появилось новое оружие - пиксельные сомы ))))
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16.09.2022 20:09 Ответить
Там нині на дні багато орків, то мають бути і вгодовані раки.
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16.09.2022 20:17 Ответить
караси есть? или там другая фауна..
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16.09.2022 22:21 Ответить
Второе видео зачет. Смерть российским оккупантам! Ребята молодцы, давите гаденышей!
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16.09.2022 19:41 Ответить
В голову пузана зап.дячили. лег подкошенным
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17.09.2022 00:12 Ответить
дивитися на дохлих орків ще той кайф
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16.09.2022 19:42 Ответить
А то дохлые? Я думал тормоза проверяет один, а второй зарядку делает)
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16.09.2022 19:45 Ответить
Дохлими прикинулись щоб у полон не взяли.
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16.09.2022 20:18 Ответить
Какие-то лоховатые кацы Кракену попались. Не тебе стиралки в кузове, ни микроволновки. Бухали, наверное, пока более умные вставали на лыжи.
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16.09.2022 19:43 Ответить
Там балон з газом у кузові. На Харківщині газу немає у селах, стіралок також, а газ тільки покупний у балонах. От списдили рашисти те що було нацдорожче у домі.
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16.09.2022 19:45 Ответить
Не триндіть. Харківщина вся газифікована давно...
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16.09.2022 20:21 Ответить
Ні.
Не у всі села протягнуто (до речі за свій кошт, не олігархічний)
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16.09.2022 20:47 Ответить
В кузові газовий балон ніби.Може то тилові щурі спокійно їхали в село замародерити свинку у "біндеровца". А тут попали на сарйозних козаків і терміново задвухсотились. Тато розказував( йому тоді ще не було 13 років) що в 44 році прийли на Волинь "освободитєлі", яких у нас ще називали другі совєти. Так в першу чергу освобождалі від домашньої худоби яку німці навіть не забрали.
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16.09.2022 21:22 Ответить
Та відосі мальчік красіво лежить - у формі звєзди.
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16.09.2022 19:43 Ответить
Напевно бальнік, така розтяжка.
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16.09.2022 19:47 Ответить
Мальчік хочєт в тамбов чікі чікі та...Може й поїде в тамбовські ***** в цинку,якщо наші не зариють при дорозі.
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16.09.2022 21:26 Ответить
Кракени - ви красавці!
не думав, що через річку можна було звільнити

Злава ЗСУ!

Героям Слава!
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16.09.2022 19:44 Ответить
наши торговые моряки выловили орочье шмотье, оставшееся от известного русского корабля....
https://twitter.com/i/status/1570809607282622469
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16.09.2022 19:44 Ответить
Молодці, Воїни.
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16.09.2022 19:45 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...
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16.09.2022 19:47 Ответить
Це якісь йогі там їхали.
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16.09.2022 19:49 Ответить
Реванш, про який мовчать
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6zQJhW2qo
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16.09.2022 19:50 Ответить
что ты несешь бот ?
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16.09.2022 22:26 Ответить
Добра,Бро лихой!)
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16.09.2022 21:01 Ответить
Добра!))
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16.09.2022 21:53 Ответить
Это же лучше, чем сеанс успокоительного от Арестовича
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16.09.2022 19:53 Ответить
особєнно мені нравиться нєпрєодолімоє желаніє наших плєніть дятлов мокшанських...
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16.09.2022 19:55 Ответить
холодними..
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16.09.2022 20:12 Ответить
От тепер я розумію визволили. От тепер я спокійний. Вже точно що буде наступ далі на схід.
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16.09.2022 19:58 Ответить
цікаво, а що, позавчора касапи збрехали, що вони поголовно знищили "Кракен" високоточним ударом по Ізюму?
Ніколи такого не було...
і ось - знову!
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16.09.2022 20:00 Ответить
толстяк помолится встал??)))
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16.09.2022 20:02 Ответить
Зайдя в Изюм наши воины моментально все оставленное крысами путлера перевезли в безопасное место...крысы путлера обстрели бывшие свои позиции...но там уже никого не было....
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16.09.2022 20:04 Ответить
В Ютьюбе видел видос где ********* орет...уничтожено более 1000 Байрактаров... насколько я помню Эрдоган завёз в Украину всего 19 штук...
Чем больше бреше *********🦍,,,тем сильнее Украина ..🤣
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16.09.2022 20:07 Ответить
хтотебе розумним назовє, таку фуйню дивитись
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16.09.2022 20:15 Ответить
так больше смотреть нечего - не тупой же ЗЕ марафон смотреть и его гундосые видосики
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16.09.2022 22:29 Ответить
путінські чудо-богатирі-асвабадітєлі і дохлі лежать,розкинувши по-богатирські руки і ноги,мовляв,зємля ета, тєпєріча нашенская...😕
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16.09.2022 20:10 Ответить
Друге відео повинні дивитися орки в самій московії , а внизу титри - за Бучу , Ізюм , Маріуполь ... Скоро доберемось до кожного !
Слава Україні !
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16.09.2022 20:19 Ответить
На другому відео -- ще й газовий балон вкрало, падло москальське.

Молодці, хлопці! Знищуйте нечисть, що прилізла до України!
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16.09.2022 20:25 Ответить
Слава Кракену! Дякую також за Циркуни, Харківський район!
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16.09.2022 20:46 Ответить
Кадрами знищених російських вояк задоволений.
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16.09.2022 21:01 Ответить
Стиралки не успели позакидывать в фургон!
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16.09.2022 21:14 Ответить
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🇨🇦🇹🇷🇺🇸🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇩🇪🇱🇻🇪🇺🇦🇿👏👍✌️🌻🍒🌶🌞‼️❤️⚔️🇺🇦
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16.09.2022 21:22 Ответить
желаю только успехов всу и чтобы рашистская гадина была полностью сметена с УКРАИНСКОЙ земли до конца этого года!
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16.09.2022 21:24 Ответить
на видео разбитая "Газель" и две новые без пробега белые "лады".
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16.09.2022 21:27 Ответить
Счас Соловьёв раскажет, что ВСУ уничтожили гуманитарный конвой по доставке балонного газа никогда не знавшим такой роскоши, освобождённым от газопровов русскоязычным.
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16.09.2022 21:48 Ответить
А чого другий так ноги під себе підігнув? Так же незручно лежати.
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16.09.2022 22:10 Ответить
женский гимнаст он - думал на олимпиаду ехал
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16.09.2022 22:31 Ответить
Мастер по "Лимбо" ))
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17.09.2022 15:18 Ответить
Красіво кацапчики лежать, один мабуть Циганочку почав танцювати, та заснув
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16.09.2022 22:55 Ответить
водія газелі на колінах розстріляли...
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17.09.2022 13:03 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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17.09.2022 15:18 Ответить
 
 