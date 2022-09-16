РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10835 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
26 359 151
война (46523) Путин (29846) Донбасс (26945)

План специальной военной операции в Украине корректировке не подлежит, ее основная цель - освобождение Донбасса, - Путин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что план специальной военной операции в Украине не подлежит корректировке. А ее основная цель – "освобождение" всей территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"План (СВО) корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса",- сказал Путин журналистам в пятницу.

По его словам, эта работа продолжается, несмотря "на эти попытки контрнаступления Украины".

"У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом (...), российская армия занимает новые и новые территории",- подчеркнул президент РФ.

"Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью", – добавил Путин.

Смотрите также: Сделаем все для того, чтобы "конфликт" в Украине закончился как можно скорее, - Путин. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+84
В нас саме такий план. Плюс звільнення півдня і Криму.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:55
+63
показать весь комментарий
16.09.2022 20:01
+53
А!!! Теперь уже только "Освобождение Донбасса"?!?! А как же "Полная денацификация и денамилитаризация Украины"??? Всё? Отрезвляющих п@зд@лей получили и сразу цели изменились?
Так, боюсь, вскоре основной целью будет освобождение Белгородской области...😏
показать весь комментарий
16.09.2022 19:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
За чутками виробники вже на низькому старті - законтрактували комплектуючі, підготували виробництво. Контракти на постачання лише чекають підпису уряду. Обіцяють що середній термін виконання контракту буде вдвічі менший
показать весь комментарий
16.09.2022 20:46 Ответить
если подытожыить все сказанное в новости то получается следующее

показать весь комментарий
16.09.2022 20:34 Ответить
Російські чиновники та російські військові пропагандисти погрожують знищенням дамб, гідроелектростанцій та знищенням громадян України шляхом підтоплення. Вже є приклад Кривого Рогу. Я пропоную скоротити рівень води у всіх водосховищах, особливо Київської, до мінімального рівня, заробляючи при цьому гроши на гідроелектростанціях.
показать весь комментарий
16.09.2022 20:35 Ответить
"Цель - освободить Донбасс" Сейчас херсонскому подонку стремоусову совсем обидно стало ))
показать весь комментарий
16.09.2022 20:37 Ответить
Учитывая, что ***** всегда врёт и говорит прямо противоположное действительности, донбасята уже нервно задёргались
показать весь комментарий
16.09.2022 21:08 Ответить
МОГ БЫ ДОБАВИТЬ И ЧТОБЫ ОН ЗДОХ ЕСЛИ ОН ВРЁТ!)
показать весь комментарий
16.09.2022 20:38 Ответить
ВЕЛИКИЙ ПАЛКОВВОДЕЦ
показать весь комментарий
16.09.2022 20:39 Ответить
ПУТИН НАПОМИНАЕТ СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ КОТОРАЯ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛАСЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ В ПСИХОЛОГА !)
показать весь комментарий
16.09.2022 20:40 Ответить
Ну вот и собери своих ********* на Донбассе и пусть они там головой долбятся в стенку, абось проломят. **** они бродят степями Херсона, чепушило?
показать весь комментарий
16.09.2022 20:40 Ответить
Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
показать весь комментарий
16.09.2022 20:40 Ответить
Ботоксный киздун, за щеку ты возьмешь , а не Донбасс.
показать весь комментарий
16.09.2022 20:40 Ответить
сказочный долбо*б
показать весь комментарий
16.09.2022 20:43 Ответить
Основная цель СВО - вы@бать самого себя в резиновую попу! Да, путин?
показать весь комментарий
16.09.2022 20:44 Ответить
Нет этот человек подлежит кастраций. Химической или без...
показать весь комментарий
16.09.2022 20:49 Ответить
Гнилой ******.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:04 Ответить
Гріх сміятися над хворими тваринами. Шурік.
показать весь комментарий
17.09.2022 01:33 Ответить
В переводе на человеческий язык ***** сказал: - Я дурак и не лечусь!
Интересно, зачем тогда за ним таскаются 12 врачей, если их таблетки не действуют?
Шо, опять ЗСУ придется лечить этого плешивого доходягу?
показать весь комментарий
16.09.2022 21:05 Ответить
Ти ба, який брехун. А якого поліз на Київ, на Чорнобильську АЕС, Чернігів, Суми, Житомир? А Запоріжжя, Кривий Ріг і Запорізька АЕС яким боком? А Нікополь, Миколаїв, Херсон? І Донбас пуйло тобі не бачити. Піклуйся краще за Сибір, який вже давно забрала собі на правах власності Китайська Народна Республіка, чи Новокитай.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:06 Ответить
Освобождает Украина от попытки вооруженного захвата и взятия под контроль нашей территории кровавым преступным ***********.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:06 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 21:12 Ответить
Ботоксе *****
А що денаци"чівотатам" всьо?!
показать весь комментарий
16.09.2022 21:13 Ответить
Передайте пожалуйста путину, иди на 26.24.14
показать весь комментарий
16.09.2022 21:17 Ответить
та він вже знае))
показать весь комментарий
16.09.2022 21:38 Ответить
Есть черт , и его черти , от кого освобождать ? Это как нужно гнать бездарно ,освободитель ибучий, ты посмотри **** на кацапскую нищету , освободитель....
показать весь комментарий
16.09.2022 21:19 Ответить
Какое только оно убогое.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:36 Ответить
так так як що якісь бандерівські добробати))) - чи якісь "бандформування" ))))-розібють кацапську армію , то як це буде виглядати ...- тому уже і Українська Армія виходить є )))) Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
16.09.2022 21:37 Ответить
Скоро он превратится в защиту Улан-Удэ от обстрелов укронацистов.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:38 Ответить
...шо то главное быдло и гопник осунулся...ничего... не долго тебе осталось керувать быдлостаном.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:42 Ответить
кто-то из своих его должен убрать, иначе это угроза всему миру и прежде всего самой россии
показать весь комментарий
16.09.2022 21:44 Ответить
Оце як Путіна потягнуть до Гааги він зразу ж згадає що його нарід переніс ХОЛОКОСТ. І він( Путін) тому й непідсудний
показать весь комментарий
16.09.2022 21:52 Ответить
В каком месте он еврей? Удмурт далеко не первого сорта
показать весь комментарий
16.09.2022 22:31 Ответить
путин жид 100 % - фамилие шаломов по метрике - лучший кореш у него Беньамин Натаньяху
показать весь комментарий
16.09.2022 23:25 Ответить
Не дай бог. Хватит нам Троцкого с Кагановичем
показать весь комментарий
17.09.2022 00:07 Ответить
Finale Ukraina osvobodit ves Donbas v tom cysle i sam Doneck.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:59 Ответить
и Крым освободим с одним заходом..
показать весь комментарий
16.09.2022 23:27 Ответить
ta Kubanj i Belgorod mimoletom
показать весь комментарий
17.09.2022 01:35 Ответить
А що в нього з лівою рукою?
Штани тримає?
показать весь комментарий
16.09.2022 21:59 Ответить
Китайцы его не убедили?
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01 Ответить
Голохвостов-чтобы да, так...Нет!
показать весь комментарий
16.09.2022 22:03 Ответить
Та коли ж ти, падло,вже здохнеш?
показать весь комментарий
16.09.2022 22:06 Ответить
Хтось обісрався, але каже, що ще не починав.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:22 Ответить
путин, октябрь 2022, - цели cпецоперации неизменны, не выпустить ЗСУ за пределы белгородской и ростовской областей...
показать весь комментарий
16.09.2022 23:25 Ответить
---------- Ми воюємо лише частиною російської армії, контрактною частиною", - додав Путін.
Шэф!!! Это все что осталось у нас.......)))))
показать весь комментарий
16.09.2022 23:46 Ответить
У Гитлера тоже были планы

А закончилось обороной Берлина
показать весь комментарий
17.09.2022 00:16 Ответить
******* обосраный
показать весь комментарий
17.09.2022 00:19 Ответить
Бляха, "работу выполняет..." - это, ****, какую "работу" - убивая и насилуя мирное население?, - гореть тебе, ******, в аду и всем твоим коленам. И про какую "армию мира" оно ******: уркоганов набирает, "кантрактников алтайско-бурятских" метлой выметает из всех *********** дыр педеросии?, - это они "еще не начинали", ******* ботаксный. Остальная "элитно-мародерная армия 1-я в мире", которая "захватила" Киев за 2-3 дня ВСУ уже расхерачена. Так что пусть перебирает ногами, кашляет и запинается - ****** ему уже начертан.
показать весь комментарий
17.09.2022 01:27 Ответить
а причем тогда Харьков, Херсон, Энергодар, Изюм, Балаклея, и др города?
показать весь комментарий
17.09.2022 02:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 