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Операция "Мертвый коллаборант" / Новая Буча на Харьковщине. День 205🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

205-й день Народной войны. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.

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Смотрите также: БАЛАКЛЕЯ, ИЗЮМ, КУПЯНСК. Что делать с коллаборантами на освобожденных территориях? | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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шмаркатих не питали!
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16.09.2022 21:29 Ответить
Після повтору в Ізюмі Бучі виникає непереможне бажання запропонувати щоб наші вояки не брали більше кацапню в полон. Вийшла кацапня з білим прапором до наших окопів --- роззброїти і тут же розстріляти. Вони не виліковні. Це не люди і не тварини. Тварина вбиває лиш стільки скільки зможе зїсти. А у цих вилупків кацапів міри немає
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16.09.2022 21:38 Ответить
Я розумію вас і ваше бажання знищувати орків , які припхалися нас вбивати , але є одна причина , із- за якоі ми не можемо так вчиняти , тому що наших хлопців потрібно звільняти з полону і на когось міняти 😡
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17.09.2022 00:42 Ответить
Відео все такі ж... Шкода часу.
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16.09.2022 23:12 Ответить
 
 