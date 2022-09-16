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За первый день эксгумации под Изюмом обнаружили тела 17 украинских военных и 22 гражданских, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу на месте массового захоронения под Изюмом Харьковской области. В настоящее время раскопали тела 22 погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранители должны установить, кто именно и при каких обстоятельствах погиб.

Возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Читайте также: В освобожденном Изюме нашли захоронение застреленных военных со связанными за спиной руками, - Лубинец
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Топ комментарии
+16
У мене волосся встає дибки ,коли я думаю на що мав надію Зе ,коли пропонував азовцям сдатися у полон...
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16.09.2022 21:21
+12
Відправив на вірну смерть та катування. Як це можна забути чи вибачити? І воно очолює Україну....
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16.09.2022 21:25
+10
Його вели а розстріл,на руках сліди катувань,але браслета жовто-блакитного він не зняв...Ці люди святі! Святі їх душі ,Господи...
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16.09.2022 22:17
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******* и прочая еврошелупень под кинокамеры должна эксгумировать тела...
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16.09.2022 20:56 Ответить
А де ж міжнародні прокурори, всілякі там амнесті абортейшинал? Гааги не буде, будуть геополітичні торги?
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16.09.2022 22:50 Ответить
Бачили ці кадри на німецьких каналах. Тримайтесь і бережіть себе.
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16.09.2022 21:04 Ответить
У мене волосся встає дибки ,коли я думаю на що мав надію Зе ,коли пропонував азовцям сдатися у полон...
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16.09.2022 21:21 Ответить
Надію маємо ми,він же від Азова відмахнувся
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16.09.2022 21:22 Ответить
Відправив на вірну смерть та катування. Як це можна забути чи вибачити? І воно очолює Україну....
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16.09.2022 21:25 Ответить
А що ви хочете від БОГООБРАНОГО ОБРІЗАНОГО. Коли б серед азовців виявився хоч би один ОБРІЗАНИЙ то на весь світ стояв би такий крик. США б зразу туди спецназ послала
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16.09.2022 21:41 Ответить


@UA_Peacemaker

Російський фашизм. Ізюм.
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16.09.2022 21:24 Ответить
🙏🙏🙏
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16.09.2022 21:27 Ответить
Його вели а розстріл,на руках сліди катувань,але браслета жовто-блакитного він не зняв...Ці люди святі! Святі їх душі ,Господи...
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16.09.2022 22:17 Ответить
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16.09.2022 21:28 Ответить
Це не фашизм. Це нацизм. Російсье велічіє це ніщо інше як нацизм і расова нетерпимість
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16.09.2022 21:43 Ответить
При чому виразниками цього рускава вєлічія є не росіяни а богообрані такі як ЖИРІНОВСЬКИЙ, Соловйов. Шаломов -Епштейн-Путін
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16.09.2022 21:45 Ответить
Від 1933-45 рр пройшло 70 літ і історія повертається тепер в Росії
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16.09.2022 21:47 Ответить
А хто цікавиться історією закину таку дату. Буржуазна революція 1917 р ,котра повалила царя почалася чомусь саме на святкування СВЯТА ПУРИМ. Як ви гадаєте чому саме тоді?
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17.09.2022 00:59 Ответить
І організатором всього цього дійства. В тому числі і жовтневого большевицького перевороту був такий собі ПАРВУС. Хто це написано у Вікіпедії
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17.09.2022 01:01 Ответить
 
 