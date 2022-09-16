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Россия (91193) наемники РФ (2002) ЧВК Вагнера (1278) Пригожин Евгений (396) Росгвардия (72)

Наёмник Вагнера избил бойца Росгвардии в Воронеже, в ответ полиция избила его и арестовала. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Наемник с шевроном так называемой ЧВК "Вагнер" напал на сотрудников Росгвардии в воронежской гостинице. Четыре дня назад он вернулся из "ДНР".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудников Росгвардии вызвали в гостиницу из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме по имени Андрей. Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить еще сильнее. Андрей стал угрожать одному из сотрудников засунуть палку в задний проход и постоянно задавал риторический вопрос: "Ты знаешь, кто я такой?" А также говорил, что "защищает вашу страну". Сам Андрей заявил, что его позывной Марлин, он из спецгруппы 136-го полка. Судя по видео, Андрей все же ударил сотрудника, а через секунду его самого повалили на пол, избили дубинкой и ногами, а потом одели наручники, но после этого Марлин не успокоился, продолжив угрожать росгвардейцам. На место вызвали следователей, и те подтвердили, что Андрей — наемник, вернувшийся на днях в Россию. В машине у него нашли 476 патронов калибра 9х19 мм. Мужчина пояснил, что боеприпасы просто завалялись и он о них забыл. Из-за найденных патронов на Андрея возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала

Напомним, на днях в сети опубликовали видео на котором ближайший друг Путина, ранее судимый Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", лично вербует осужденных в России за тяжкие преступления на войну в Украине. Вербовку лично Пригожиным подтвердили и взятые в плен в Украине российские зеки. Также в сети показали видео, как российские зеки в автозаках едут на войну в Украину.
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Топ комментарии
+81
Вообще конечно классная ситуация. Ты из "Вагнера", приезжаешь с Донбасса, дерешься с ментом, получаешь срок, дальше тюрьма, Пригожин зовет тебя в "Вагнер", ты уезжешь на Донбасс. Повторять пока не убьют.
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16.09.2022 21:15
+40
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16.09.2022 21:27
+37
На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій - найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що ********** просто завалялися і він про них забув.
__________________________________________________________________________________
Це просто маленька прелюдія до великої опери, яка трапиться тоді, коли вся ця зграя уголовників-убивць-психів-садистів почне повертатися в "Расію-Свиноматушку", з голови до ніг обвішана зброєю і з навичками володіння цією зброєю, а найголовніше, з перекошеними мізками, де нічого людяного вже не залишилося, а лише одна спрага крові
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16.09.2022 21:22
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Вообще конечно классная ситуация. Ты из "Вагнера", приезжаешь с Донбасса, дерешься с ментом, получаешь срок, дальше тюрьма, Пригожин зовет тебя в "Вагнер", ты уезжешь на Донбасс. Повторять пока не убьют.
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16.09.2022 21:15 Ответить
Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!(с)
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16.09.2022 21:20 Ответить
Сансара русского мира.
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16.09.2022 21:25 Ответить
Кожна колонія, де набирає довгострокових зеків-вбивць Пригожин, додає у військо 15 відсотків зеків . А хто з них вижеве й прийде народіну-уродіну героєм???
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17.09.2022 00:48 Ответить
Не, на Донбасс он уже не поедет во второй раз. А вот чвкшником на Третью Чеченская или на контртеррористическую операцию против Татарстана или Дальневосточной Народной Республики - ДА !
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16.09.2022 21:50 Ответить
кращеб вони його грохнули при супротиву а потім самі, всі, самоубілісь
як казав джумшут
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16.09.2022 21:51 Ответить
"Единение всех во имя защиты Родины!!!" Але таке у них у всьому!

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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17.09.2022 03:09 Ответить
Алкаш
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16.09.2022 21:16 Ответить
але не канібал
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16.09.2022 21:29 Ответить
Срочно швабру нужно просунуть в известное место!
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16.09.2022 21:18 Ответить
та поубивайтесь там нахер все.. !!!!
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16.09.2022 21:18 Ответить
Можно выразиться и более учтиво:
- "В горячем споре между представителем Росгвардии и представителем Вагнера полной и окончательной победы желаю обоим спорящим"
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16.09.2022 21:24 Ответить
это долго ))) и на учтивость ото стадо не заслуживает !
поэтому по-прежнему, поубивайтесь там на хер все !!! ( я настаиваю))))))
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16.09.2022 21:28 Ответить
Тоже неплохо.
Мне вспомнился анекдот, который мне рассказывал старый поляк.
Дело было еще до 1939. Советско-польская граница.
По ту сторону ходит пограничник Янек, по эту пограничник Ваня.
Скучно ему, вот он и затевает разговор
- Скажи, Янек, а ка по вашему будет рука? - рУка.
- А как будет нога? - нОга.
- А как будет голова? - глОва.
- Ты, смотри, все, как и у нас.
- А как будет жопа? - дупа.
- Это не так, как у нас, но тоже, очень, очень красиво.
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16.09.2022 21:43 Ответить
Наёмник Вагнера избил бойца Росгвардии, в ответ полиция избила его и арестовала. В ответ дюжина вагнеровцев избила полицию, а полиция избила росгвардейца, зря навязавшего проблемы, после чего росгвардейцы в ответ избили вагнеровцев, а в ответ вагнеровцы избили росгвардейцев... и т.д.
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17.09.2022 01:48 Ответить
a putin vsyo igral na pianino i razbrasyval rukavitsy planariyam
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17.09.2022 05:57 Ответить
не повторяйтесь.... ищите новости
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16.09.2022 21:18 Ответить
Та дай бог, щоб вони всі кацапи перебили один одного поскоріше.
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16.09.2022 21:19 Ответить
Росгвардія,кадировці,вагнеровці,каторжанє....Ух і серпентарій там!
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16.09.2022 21:21 Ответить
Детский сад, а вот выстрел в голову было бы «по пацански»
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16.09.2022 21:21 Ответить
генеральскую бутылку приготовили уже :
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16.09.2022 21:21 Ответить
На місце викликали слідчих і ті підтвердили, що Андрій - найманець, який днями повернувся до Росії. У машині у нього знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Чоловік пояснив, що ********** просто завалялися і він про них забув.
__________________________________________________________________________________
Це просто маленька прелюдія до великої опери, яка трапиться тоді, коли вся ця зграя уголовників-убивць-психів-садистів почне повертатися в "Расію-Свиноматушку", з голови до ніг обвішана зброєю і з навичками володіння цією зброєю, а найголовніше, з перекошеними мізками, де нічого людяного вже не залишилося, а лише одна спрага крові
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16.09.2022 21:22 Ответить
Буде "повтор" періоду після Громадянської війни 1918-1922 років, або періоду 1945-50-тих Тільки тоді держава бандитизм погасила масовими репресіями і великою кров"ю, а зараз у держави немає сил з цим справиться!
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17.09.2022 03:16 Ответить
Разборкі в свінарнікє...Ето только начало...
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16.09.2022 21:22 Ответить
Спецгруппа марли, полк бинтов и целая армия ваты. Гнилой материал, безнадёжный.
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16.09.2022 21:24 Ответить
В Україні затримали шпигунку - її звинувачують у передачі рф даних про український «Сапсан»



Українські правоохоронці затримали співробітницю Дніпровського підприємства «КБ Южне», яка працювала на благо російських спецслужб.Як повідомляє ВВС, посилаючись на державний реєстр судових рішень, підозрювана передала окупантам інформацію про український оперативно-ракетний комплекс «Сапсан».

Так, шпигункою виявилася 62-річна інженер державного конструкторського бюро Перкова Резеда Індусівна. Відомо, що вона мала доступ до державної таємниці за формою 2 (для роботи з секретною інформацією, яка має ступінь секретності «Цілком секретно» та «Секретно»).

За даними слідства, увечері 2 червня підозрювана отримала повідомлення в месенджер від співробітника фсб рф Зикова О.В. Він попросив Перькову про співпрацю, на що та сказала, що подумає, мовляв «СБУ не спить».

Проте вже наступного дня жінка надіслала своєму куратору першу інформацію. Пізніше вона допомагала коригувати ракетні удари по заводу «Південмаш» та вказувала, де знаходяться українські військові.

Крім того, вона регулярно відправляла в росію дані про нові розробки, над якими працюють в бюро. Імовірно, чоловік Перькової Валерій є керівником групи проектного відділення КБ «Південне», а в 2021 році він представляв новітню розробку - зенітно-ракетний комплекс «Кільчень». Відомо, що Перькова передала та переслала ФСБ 30 фотознімків презентаційних матеріалів про цю зенітно-ракетну систему.

Крім того, за даними слідства, підозрювана підтвердила своєму куратору інформацію про те, що проект оперативно-тактичного ракетного комплексу дальньої дії «Сапсан» було відновлено.

«Відновлено роботи на тему Сапсан (аналог Іскандера) (земля-земля), зупинено кілька років тому. Зараз женуть та вимагають льотні випробування навіть раніше за наземні», - написала вона спецслужбовцю.

Вона також пояснила, що є два типи ракет для «Сапсана»: калібром 900 мм і дальністю 500 км та калібром 600 мм з дальністю 280 км.
Підозрювану затримали у Дніпрі 7 вересня. Суд заарештував її на два місяці.Свою провину Перькова не визнає, а її адвокат уже подав апеляційну скаргу.
Детальніше - https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595?fbclid=IwAR3WopL2P_DcBcQgRXD3lnIkpb_wPNKbFi3U0evxSyvE2tdvbjPEYbe6fBo
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16.09.2022 21:25 Ответить
Жаба старая ватная. Лучше сдохни,****. Потому что зелень отпустит на поруки.
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16.09.2022 21:50 Ответить
narzhaviyucha vata, koly vony povyzdyhayut?
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17.09.2022 05:59 Ответить
Поздно ребятки всех--- поздно! Проспали, просрали, прожрали, на пузо идею сменяли.
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17.09.2022 08:24 Ответить
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16.09.2022 21:25 Ответить
Не возжелай сала ближнега своега, дома ега, Крыма ега и Донбасса тоже ега. И да не застрянет у тебя в жопе Тризуб ега.
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16.09.2022 23:41 Ответить
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16.09.2022 21:27 Ответить
Выходит, и японцы сначала наступают на грабли, а потом думают. Ну да, там же русня недалеко...
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16.09.2022 23:38 Ответить
Новина стала ще кращою
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16.09.2022 21:28 Ответить
из всей новости мне больше всего понравилась тема, что он возвращался с 476 патронами, которые завалялись

раша, открыть ящик Пандоры можно только в одну сторону и один раз.

обратно говно в лошадь конечно будут пытаться затолкать, но это вряд ли выйдет.

на рашу идет выживший - в том числе и выживший из ума - контингент, у каждого где то что то завалялось
у кого 476 патронов, у кого противотанковые гранаты. у кого еще какие ништяки

и все они уже знают, что человека насиловать/пытать/ убивать МОЖНО
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16.09.2022 21:30 Ответить
А коли на кацапію таких 100 тис повернуться....
90-і раєм покажуться рабсіянам!
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16.09.2022 21:43 Ответить
я саме про це і казала )
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16.09.2022 21:51 Ответить
100%. И 1953 год там ещё раем покажется.
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17.09.2022 01:29 Ответить
Росгвардия во всей красе. Сцикуны - это видно сразу. Ну и ... власть в ********* действительно меняется. Получившие 3,14здюлей от украинцев по возвращению начинают 3,14здить охрану кооператива " Озеро". Остаётся пожелать им удачи. Слава Украине и ВСУ.
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16.09.2022 21:36 Ответить
Росгвардия во всей красе. Сцикуны - это видно сразу. Ну и ... власть в ********* действительно меняется. Получившие 3,14здюлей от украинцев по возвращению начинают 3,14здить охрану кооператива " Озеро". Остаётся пожелать им удачи. Слава Украине и ВСУ.
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16.09.2022 21:38 Ответить
бис...!
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16.09.2022 21:42 Ответить
полное ихтиологическое погоняло его - "голубой марлин" ))
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16.09.2022 21:46 Ответить
Все, шо я понял из этой интеллектуальной беседы - русские любят ссать друг другу в рот.
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16.09.2022 21:46 Ответить
Уринотерапевты все поголовно.
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16.09.2022 23:47 Ответить
Ещё там количество ценителей анала зашкаливает. Статистика Порнхуба не даст соврать.
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17.09.2022 01:31 Ответить
Будущее засрашки перед аннигиляцией. Выбравшиеся из Украины понторезы наподобие этого,помолившись что остались в живых начнут передел кацапского свинарника сообразно своим понятиям. Флаг в руки.
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16.09.2022 21:47 Ответить
Клоунада рідкісна. Гоноровий абапел проти гвардійців заморишів
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16.09.2022 21:49 Ответить
та уже дали б насцать менту в рот
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16.09.2022 21:56 Ответить
Прекрасный жабогадюкинг
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16.09.2022 21:59 Ответить
Милые бранятся, только тешатся.
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16.09.2022 22:01 Ответить
Анонс прекрасной России будущего : все всех бьют на потеху мира
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16.09.2022 22:08 Ответить
предварительные ласки у новобрачных...
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16.09.2022 22:09 Ответить
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16.09.2022 22:13 Ответить
Простить и наградить!
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16.09.2022 22:30 Ответить
Зверинец орков
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16.09.2022 22:35 Ответить
Дичь
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16.09.2022 22:43 Ответить
Когда уже эти терпилы начнут стрелять друг в друга..??
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16.09.2022 22:48 Ответить
Стрелять - это было и уже не интересно. Когда там будет ядерными сарматами палить из Урала в Москву и обратно, станет интересно.
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17.09.2022 01:33 Ответить
скажіть йому, що ЗСУ зараз зайде, побачите зміну особистості.
А взагалі потрібно звільнити український Воронеж віж свинособачої нечесті
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17.09.2022 00:16 Ответить
ПЗДЦ дикуни.... а буде ще "веселійше" .
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17.09.2022 00:19 Ответить
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17.09.2022 00:45 Ответить
Спецгрупа.
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17.09.2022 04:14 Ответить
О-о-о, це дуже добре...
Нехай побільше цих відморозків повертається в Рашу. Ці вже не будуть кричати "пАзор". Ці будуть вбивати. І перш за все ментів.
Все іде по плану...
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17.09.2022 03:04 Ответить
Тільки можна уявити, як цей нелюдь катував Українців. Це рашистське біосміття не має права на життя.
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15.10.2022 09:45 Ответить
Коли ці Марліни потрапляють в полон,бійці ЗСУ шанобливо називають їх парнями і мужиками. Верещук і Маляр поміщають їх в санаторій під назвою "табір полонених" на чисті простині,лікують,добре годують. Долбо***б Золкін бере в них інтерв"ю,а потім їх з честю і сухпайками повертають Рашці, в обмін на "наших героїв",яких ці самі Зелі,маляри,верещуки тощо перед цим пристроїли в полон...Ось така діалектика,малята..
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04.12.2022 18:09 Ответить
 
 