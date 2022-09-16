РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10513 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
24 545 36
армия РФ (15319) война (46523) Путин (29846) Россия (91193)

"Мы воруем за отчизну!" - террорист Басурин рассказал об истинной цели войны РФ в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин исправил президента РФ Владимира Путина и озвучил настоящие цели войны России в Украине.

Соответствующее видеообращение террориста опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним несогласен. Может, я не прав, не имею права, но…Мы воруем за отчизну", - сказал донецкий террорист Эдуард Басурин.

Смотрите также: План специальной военной операции в Украине корректировке не подлежит, ее основная цель - освобождение Донбасса, - Путин. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Правду не сховаєш, волю не зупиниш!

Слава Україні!
показать весь комментарий
16.09.2022 22:32
+28
Оговорка чисто по Зигмунду Фрейду
показать весь комментарий
16.09.2022 22:35
+22
Хоть раз, собака, не соврал
показать весь комментарий
16.09.2022 22:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правду не сховаєш, волю не зупиниш!

Слава Україні!
показать весь комментарий
16.09.2022 22:32 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
16.09.2022 22:49 Ответить
Оговорка чисто по Зигмунду Фрейду
показать весь комментарий
16.09.2022 22:35 Ответить
Воровство в рашке не грех, а стиль жизни.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:48 Ответить
Тобто, він виправляв слово родіна на слово атчізна й об овмовився ?
показать весь комментарий
17.09.2022 00:24 Ответить


элита росармии.....................))))
показать весь комментарий
16.09.2022 22:35 Ответить
Хоть раз, собака, не соврал
показать весь комментарий
16.09.2022 22:36 Ответить
eto u nevo narkota zakonchilas prosto - protrezvel
показать весь комментарий
16.09.2022 22:50 Ответить
зато чесно
не спецоперіруєм а воюєм, а це війна
і хто воює, а ми воруєм, тех правда
есний пацан, це *****
показать весь комментарий
16.09.2022 22:38 Ответить
коментар форумчанина die Welt з приводу бреду буйла на ШОСі

"Могу только повторить, отправляйте в Украину все, что имеет ствол, все! Чтоб заткнулся болтливый Путин!"
показать весь комментарий
16.09.2022 22:39 Ответить
дякуємо простим німцям за допомогу !

ліверки це не стосується

ще один допис:
"Верить российскому президенту Путину - все равно, что бояться старой конголезской ведьмы: у обоих много злобы, много оскорбленной чести, много фантастического высокомерия и очень мало реальной власти."
показать весь комментарий
16.09.2022 22:41 Ответить
Лифт или кафе сепар. Может что-то новое ждёт ********.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:39 Ответить
це вже нє інтєрєсно, треба щось оригінальне
показать весь комментарий
16.09.2022 22:42 Ответить
Гаражи. Тренд сезона.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:57 Ответить
лучшая оригинальность - эффективность запланированного.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:22 Ответить
Гаражи. Тренд сезона.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:56 Ответить
Та проститутки дурные... 15 лет назад УКРАИНОЙ бредили, а сейчас за путиноидов топят, а послезавтра - будут на байдена молиться..
показать весь комментарий
16.09.2022 22:41 Ответить
Продовжуйте! І вдень і вночі! )))
показать весь комментарий
16.09.2022 22:41 Ответить
Ой, *****, ****, ты сделал мой вечер😂🤣😂
показать весь комментарий
16.09.2022 22:43 Ответить
Блин, там мозгов, как у гупии
показать весь комментарий
16.09.2022 22:46 Ответить
***** дал приказ зеков на войну с Украиной их призвание убивать и грабить и этот орк в этом строю...
показать весь комментарий
16.09.2022 22:48 Ответить
Чекали на визволителів, а прийшла зграя мародерів
показать весь комментарий
16.09.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 22:54 Ответить
Ну хоч чесно.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:10 Ответить
Из какой помойки выскочил этот ***** эдик? Это же легендарное ЧМО. Он ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛИТРАБОТНИК российской армии, изгнанный из ее рядов офицерским судом чести за пассивную зоофилию. Уж очень он любил совокупляться с ослами и козлами!
показать весь комментарий
16.09.2022 23:12 Ответить
Що не кажіть про бусурмана, але це геніальна фраза, яка просто бездоганно характеризує лугандонію!
показать весь комментарий
16.09.2022 23:20 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 23:26 Ответить
обмовочка по Фрейду....
показать весь комментарий
16.09.2022 23:30 Ответить
Ще нє, але коро будеш.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:52 Ответить
Вийшло прямо по дідусю Фрейду...
показать весь комментарий
17.09.2022 03:05 Ответить
Когда этот нарколыга уже сдохнет от передоза?
показать весь комментарий
17.09.2022 06:42 Ответить
По «рашистким понятиям» «отжать»- це круто, «отжать» частину чужих земель це супер, «уважуха». Вони живуть по «беспределу» - хто сильніше той і правий. Це страшні звірі які виросли серед диких тварин. Ще хтось має сумніви що рашистів можна називати людьми
показать весь комментарий
17.09.2022 08:37 Ответить
І саме страшне те що коли на рашиста говорять що він вбивця чи кат чи насильник чи навіть сатана, то рашист цим гордиться.
показать весь комментарий
17.09.2022 08:42 Ответить
Навіть паламатий годинник двічі на добу точно вказує час.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:11 Ответить
 
 