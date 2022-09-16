"Мы воруем за отчизну!" - террорист Басурин рассказал об истинной цели войны РФ в Украине. ВИДЕО

Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин исправил президента РФ Владимира Путина и озвучил настоящие цели войны России в Украине.

Соответствующее видеообращение террориста опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним несогласен. Может, я не прав, не имею права, но…Мы воруем за отчизну", - сказал донецкий террорист Эдуард Басурин.

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