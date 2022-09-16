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"Мы воруем за отчизну!" - террорист Басурин рассказал об истинной цели войны РФ в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин исправил президента РФ Владимира Путина и озвучил настоящие цели войны России в Украине.
Соответствующее видеообращение террориста опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним несогласен. Может, я не прав, не имею права, но…Мы воруем за отчизну", - сказал донецкий террорист Эдуард Басурин.
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+28 Тетяна Тать
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+22 Елена Аверина
показать весь комментарий16.09.2022 22:36
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Слава Україні!
элита росармии.....................))))
не спецоперіруєм а воюєм, а це війна
і хто воює, а ми воруєм, тех правда
есний пацан, це *****
"Могу только повторить, отправляйте в Украину все, что имеет ствол, все! Чтоб заткнулся болтливый Путин!"
ліверки це не стосується
ще один допис:
"Верить российскому президенту Путину - все равно, что бояться старой конголезской ведьмы: у обоих много злобы, много оскорбленной чести, много фантастического высокомерия и очень мало реальной власти."