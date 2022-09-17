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Спасатели разбирают завалы в освобожденном Изюме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводит аварийно-восстановительные работы в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели начали с разбор завалов двух домов, уничтоженных авиаударом РФ 9 марта.

"Тогда здесь погибли 47 жителей. По предварительной информации от жителей города, под завалами могут находиться тела людей", - говорится в сообщении.

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Горіть в пеклі ,нелюди.
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17.09.2022 09:23 Ответить
А полонених кацапів припахатит слабо? Чи боїтеся що "гамнестіінтернейшл" вереск через це підніме?
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17.09.2022 09:41 Ответить
Вообще-то МЧСники - это ценнейший ресурс. Зачем ими рисковать под лепестками, обычным минирование, заражением от тел убитых людей и вообще банальным обрушением?

Научить водить экскаватор и работать руками можно и осужденных, и военнопленных. Пускай работают и сделают черновую работу, а МЧСник просто скоординирует и скажем, куда и что делать. Сейчас не 50-ые годы, сейчас камеры с детектором движения и браслеты на ногу с gps-передатчиком. Никуда они не побегут, да и некуда им бежать будет.

А МЧС нужно для спасения живых, где каждая минута на вес золота, а за ошибку можно заплатить десятком человеческих жизней.
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17.09.2022 09:50 Ответить
 
 