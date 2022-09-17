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Спасатели разбирают завалы в освобожденном Изюме. ВИДЕО
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Отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводит аварийно-восстановительные работы в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Спасатели начали с разбор завалов двух домов, уничтоженных авиаударом РФ 9 марта.
"Тогда здесь погибли 47 жителей. По предварительной информации от жителей города, под завалами могут находиться тела людей", - говорится в сообщении.
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Научить водить экскаватор и работать руками можно и осужденных, и военнопленных. Пускай работают и сделают черновую работу, а МЧСник просто скоординирует и скажем, куда и что делать. Сейчас не 50-ые годы, сейчас камеры с детектором движения и браслеты на ногу с gps-передатчиком. Никуда они не побегут, да и некуда им бежать будет.
А МЧС нужно для спасения живых, где каждая минута на вес золота, а за ошибку можно заплатить десятком человеческих жизней.