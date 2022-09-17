Спасатели разбирают завалы в освобожденном Изюме. ВИДЕО

Отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводит аварийно-восстановительные работы в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели начали с разбор завалов двух домов, уничтоженных авиаударом РФ 9 марта.

"Тогда здесь погибли 47 жителей. По предварительной информации от жителей города, под завалами могут находиться тела людей", - говорится в сообщении.

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