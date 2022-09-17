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Село Диброва в Донецкой области возвращается под украинский флаг, - боец Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Село Диброва, Донецкая область, освобождено от российских оккупантов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Диброва расположена рядом с Лиманом, за которым продолжаются бои. Официального сообщения о переходе Дибровы под контроль Сил обороны пока нет.
Топ комментарии
+40 Pawlo Kit
показать весь комментарий17.09.2022 10:38
+27 Hulio
показать весь комментарий17.09.2022 10:39
+22 Андрій Саган
показать весь комментарий17.09.2022 10:36
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більше того - якщо почитати про подвиги Яхве щодо власне "свого народу", то кацапи виглядають просто як - чувак на лімузині ненароком наїхав на дитину і за садно на нозі у неї - вибачився і дав льодяника.
століттями блін 1 і те ж - Розбудовуємо, страждаємо, журимось, боремось, в рабстві, скубемось, в рабстві і т.д.
"треба" - так блін є доч*рта просто 100%-них українців які так само крадуть і робл*ть все шо треба ворогу.
Вроде вы советский человек, а опять 25 - ой, не так перевели, ой, а Каин с автоматом бегал.
В самом деле - эти все высеры ветхих и новых заветов тупо гонево для усмирения быдла. Потому и божок очень злобный. кстати я уже и понял - менее кровавые божки тупо не вынесли конкуренции. вот так, все просто и не надо университетов. Эврика?
4.Дары различны, но Дух один и тот же;
5.и служения различны, а Господь один и тот же;
6.и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех." 🙏🙏🙏
Евангелие 1Коринфянам Гл.12 Ст.3-5
6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем."
Библия Бытие Гл.6 Ст.5,6 🙏🙏🙏
А ше є "атряди путіна" - психічно хворі бабки. я правда думаю шо це тролінг, бо настільки ї..анутими навіть в парашці бути? - як вони живуть взагалі - в магазинах ж всюди ГМО, а випромінювання - воно всюди і перетворює бабок на ще більш тупих.... угу, куди там.
Героям слава!!!
Якщо Україна взагалі перестане звертати увагу на референдуми а потихеньку гнати ворога -тоді вони зрозуміють що референдумами не залякати.
А як провести референдуми коли не вийшли на адміністративну межу області.
Рашисти довго билися за Святогірськ і в результаті недавно він повернувся під Україну.