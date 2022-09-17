РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15220 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
14 595 61
война (46523) увольнение (2508) Донецкая область (7117) деоккупация (837)

Село Диброва в Донецкой области возвращается под украинский флаг, - боец Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Село Диброва, Донецкая область, освобождено от российских оккупантов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Диброва расположена рядом с Лиманом, за которым продолжаются бои. Официального сообщения о переходе Дибровы под контроль Сил обороны пока нет.

Смотрите: За сутки рашисты убили двух мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+40
Героям слава!!!
показать весь комментарий
17.09.2022 10:38
+27
Молюся за ЗСУ !
показать весь комментарий
17.09.2022 10:39
+22
черговий обосрамс з боку "2 армии мира"
показать весь комментарий
17.09.2022 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
черговий обосрамс з боку "2 армии мира"
показать весь комментарий
17.09.2022 10:36 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
17.09.2022 10:38 Ответить
Наши герои, наши защитники, наши красавцы, мы гордимся вами, вы самые лучшие! Это ваша победа, а не зеленой плесени.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:21 Ответить
💯АБСОЛЮТНО ‼️🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛СЛАВА СУПЕР Героям ЗСУ‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
показать весь комментарий
17.09.2022 11:24 Ответить
Молюся за ЗСУ !
показать весь комментарий
17.09.2022 10:39 Ответить
марно,бога не існує, якби він існував то він не дивився би спокійно на те як кактують наших людей,гвалтують жінок і вбивають дітей,а якщо існує,то гріш ціна такому богу який дивится на все це і нічого не робить
показать весь комментарий
17.09.2022 10:44 Ответить

більше того - якщо почитати про подвиги Яхве щодо власне "свого народу", то кацапи виглядають просто як - чувак на лімузині ненароком наїхав на дитину і за садно на нозі у неї - вибачився і дав льодяника.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:47 Ответить
ну віра це дійсно сильна штука, але вірити можна не тільки в бога,а в багато різних речей,і якщо ти в це щиро віриш то воно тобі дійсно надає сили, особисто я в бога не вірю,я вважаю це більш такою пасивною вірою так сказати, молитися богу,чекати,що він тебе захистить і відведе зло і так далі це для людей які не хочуть брати відповідальність на себе, я надаю перевагу вірі в себе і власні сили і можливості, над тим щоб чекати милості,допомоги і милосердя від бога
показать весь комментарий
17.09.2022 10:54 Ответить
Чому це Він дивится на це спокійно? Сам придумав? Кожен за все відповість. Може колись чув про свободу волі та свободу вибора? Робити щось, це тіпа повбивати москалів? Для цього він нам дав руки та армію. Чи Головнокомандувач підкачав? так ми самі його обрали....
показать весь комментарий
17.09.2022 10:52 Ответить
без образ,але я навіть дискутувати на цю тему не хочу, для мене віра в те що ніхто ніколи не бачив і доказів існування цього немає, а доказами вважаються тільки "чудодійні" плачущі ікони і благодатний вогонь в Єрусалимі це те саме що вірити в Санта-Клауса,така моя думка, але якщо тобі віра в бога приносить сили це супер,твоє право вірити в що забажаєш,у нас свобода віросповідання в державі
показать весь комментарий
17.09.2022 10:59 Ответить
я протестант, какие-то иконы и благодатные огни не ко мне. у меня высшее биологическое образование, и теория макроэволюции для меня такой же эмпирически бездоказательный предмет веры..... про веру ты первый начал, так що без образ.....
показать весь комментарий
17.09.2022 11:11 Ответить
ну ось і чудово,ти протестант, я атеїст,хтось католик чи православний, у кожного є своя думка і віра, і це прекрасно, що люди такі різні, так і має виглядати демократія
показать весь комментарий
17.09.2022 11:15 Ответить
Так, демократія. Доводиться терпіти цих аметистів
показать весь комментарий
17.09.2022 11:25 Ответить
Вище ти задавав питання " Може колись чув про свободу волі та свободу вибора? " --- а тут уже пишеш що доводится терпіти , терпіти не потрібно, требо чітко усвідомити що люди різні,з різним баченням життя,принципами і менталітетом, от навіть ти і твоя мати наскільки б ви рідними не були це дві зовсім різні людини, а що тут говорити про наприклад населення нашої держави чиселністю 40млн, і в такому випадку вважати,вимагати від інших вірити,думати так як хочеш цього ти не дуже розумно,тому що це нереально, та й у нас свобода слова,віросповідання,свобода волі як ти писав,але чомусь незважаючи на це ти не хочеш прийняти те що є різні люди з різною вірою і переконаннями
показать весь комментарий
17.09.2022 11:34 Ответить
ви самі не знаєте во що ви не вірите. Такий собі підлітковий протест, заради протесту.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:03 Ответить
Санитар, там прорвались к компьютеру, примите меры.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:10 Ответить
Не переймайтеся, все буде гаразд. Треба щоб країну очолювали недолугі мутні типки без освіти, тоді одразу з'являться і ракети и ЯО.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:16 Ответить
до ср.!
століттями блін 1 і те ж - Розбудовуємо, страждаємо, журимось, боремось, в рабстві, скубемось, в рабстві і т.д.
"треба" - так блін є доч*рта просто 100%-них українців які так само крадуть і робл*ть все шо треба ворогу.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:58 Ответить
Згодна з Вами! Приходиться терпiти...☺️🙏🙏🙏
показать весь комментарий
17.09.2022 16:53 Ответить
мол и без переводов там нету "отеистам к чему прикопаться"
Вроде вы советский человек, а опять 25 - ой, не так перевели, ой, а Каин с автоматом бегал.
В самом деле - эти все высеры ветхих и новых заветов тупо гонево для усмирения быдла. Потому и божок очень злобный. кстати я уже и понял - менее кровавые божки тупо не вынесли конкуренции. вот так, все просто и не надо университетов. Эврика?
показать весь комментарий
17.09.2022 12:09 Ответить
Не мечіть бісеру перед свинями ©️
показать весь комментарий
17.09.2022 12:10 Ответить
Протестанти - взагалі-то віруючі, просто відкололись від католиків, ну раптом шо 😎
показать весь комментарий
17.09.2022 12:25 Ответить
"3.Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.

4.Дары различны, но Дух один и тот же;

5.и служения различны, а Господь один и тот же;

6.и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех." 🙏🙏🙏

Евангелие 1Коринфянам Гл.12 Ст.3-5
показать весь комментарий
17.09.2022 17:15 Ответить
лечись шоле
показать весь комментарий
22.09.2022 10:55 Ответить
Чушь , а те , кто был КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ " 🤡🤢🎪я вам ничего не должен", "договоримся по-середине"ит.д.⁉️Кто ответил за зверства коммунистов - Голодомор , выселение украинцев и крымских татар со своей земли ⁉️………………… КТО ОТВЕТИЛ ЗА САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ 24 февраля⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Наоборот , произошло слияние ОПЗЖопников ( вонявших про Гражданскую войну )и "СЛУГ"дьяврола
показать весь комментарий
17.09.2022 11:34 Ответить
В різних релігіях тезою є те, що Бог в нас 💆‍♂️. І те, як ми незграбно живемо на нашій прекрасній плянеті - демонструє рівень відсутності Бога в нас 🤕
показать весь комментарий
17.09.2022 12:22 Ответить
Намасте)
показать весь комментарий
17.09.2022 14:54 Ответить
Шанті Ом 💆‍♂️
показать весь комментарий
17.09.2022 15:33 Ответить
ми незграбно жили на нашій прекрасній плянеті??
показать весь комментарий
17.09.2022 16:08 Ответить
"5.И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;

6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем."
Библия Бытие Гл.6 Ст.5,6 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
17.09.2022 17:37 Ответить
Хамелеон медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба
показать весь комментарий
17.09.2022 10:40 Ответить
Лиман приречений на звільнення
показать весь комментарий
17.09.2022 10:40 Ответить
фошіст, расстріляв 100500 мірних рссукіх поднял свастіку над мєсним рєйхстагом, камуністи, фпірьот!!!11(Зюганов дивиться ролик і розводить генетичне непорозуміння, тобто своїх виборців)

А ше є "атряди путіна" - психічно хворі бабки. я правда думаю шо це тролінг, бо настільки ї..анутими навіть в парашці бути? - як вони живуть взагалі - в магазинах ж всюди ГМО, а випромінювання - воно всюди і перетворює бабок на ще більш тупих.... угу, куди там.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:42 Ответить
Марат Динаев, организатор Отрядов Путина. делает полезную работу. Недаром российский Минюст ДВА раза ликвидировал отряды......
показать весь комментарий
17.09.2022 10:57 Ответить
но так нетрудно и загреметь не за троллинг но за "дискредитацию" чемоданного окурка. они же тупо поехавшие если допустить шо верят в эти свои вопли к Байдену. Впрочем как и Медведев-уточка. лепрозорий, как говорит Антиколорадос, он там жил, как и бабченко
показать весь комментарий
17.09.2022 11:04 Ответить
Ну дай Бог. А то намедни орденоносец РПЦ Серега Гайдай несколько дней сообщал, что Креминную россияне оставили, наши партизаны вывесили флаг, а ВСУ не зашла. Говорил-говорил, пока россиянцы его не услышали и не зашли в Креминную обратно.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:46 Ответить
ну, НА!
показать весь комментарий
17.09.2022 10:48 Ответить
Ви думаєте,що ЗСУ мають змогу тримати широку лінію оборони? Ви карту дивилися по дистанції? Так подивіться
показать весь комментарий
17.09.2022 10:57 Ответить
не думаю. я думаю, за що Гайдай отримував в 2016 році ордени та грамоти від РПЦ, та чому він запросив россіян у Кремінну.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:59 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
17.09.2022 10:53 Ответить
У Путіна навіть не знають дату проведення референдума на Харківщині мали провести 4 листопада А СТАЛОСЯ НЕ ТАК ЯК ГАДАЛОСЯ .
Якщо Україна взагалі перестане звертати увагу на референдуми а потихеньку гнати ворога -тоді вони зрозуміють що референдумами не залякати.
А як провести референдуми коли не вийшли на адміністративну межу області.
Рашисти довго билися за Святогірськ і в результаті недавно він повернувся під Україну.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:17 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
показать весь комментарий
17.09.2022 11:21 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
17.09.2022 17:39 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2022 12:20 Ответить
Це Луганська область
показать весь комментарий
17.09.2022 12:25 Ответить
Це село біля Ямполю в Донецькій області.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:45 Ответить
Дякую за роботу, хлопці!
показать весь комментарий
18.09.2022 08:20 Ответить
 
 