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В Николаеве задержан агент ГРУ РФ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге Украины, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате спецоперации в Николаеве был задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ). Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Предателем оказался житель областного центра, неоднократно выражавший свои прокремлевские взгляды. Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного автомобиля. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров", – говорится в сообщении.

Смотрите: В Купянске оккупанты удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140, - СБУ. ВИДЕО

Соответствующую развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск.
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Топ комментарии
+24
Это есть долбо@б.🤷
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17.09.2022 12:13
+13

вопрос к знатокам.... это что? где? когда?.. или ваще шо происходит???
ответ: Нардеп із фракції "Слуга народу" Микола Задорожний приїхав вітати лісників Тростянця Сумської області з літерою V на светрі.



У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.
Чоловік надів чіткий свитер.
Ще б і з Z надів би.
Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!
На спині потрібно було йому намалювати Z!
Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера?
І ніхто не знав з нього той світер.
Жерсть! Чому не роздягли?
Який же він після цього депутат?
Куди Бова дивувався! Невже не бачив?

До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.
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17.09.2022 12:09
+13
..а ще це - літера латиниці, як і Z..
за презентацію літер V Z нині у пристойному Світі б'ють пику, якщо хто не поЙняв
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17.09.2022 12:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

вопрос к знатокам.... это что? где? когда?.. или ваще шо происходит???
ответ: Нардеп із фракції "Слуга народу" Микола Задорожний приїхав вітати лісників Тростянця Сумської області з літерою V на светрі.



У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.
Чоловік надів чіткий свитер.
Ще б і з Z надів би.
Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!
На спині потрібно було йому намалювати Z!
Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера?
І ніхто не знав з нього той світер.
Жерсть! Чому не роздягли?
Який же він після цього депутат?
Куди Бова дивувався! Невже не бачив?

До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.
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17.09.2022 12:09 Ответить
Это есть долбо@б.🤷
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17.09.2022 12:13 Ответить
Як мінімум.
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17.09.2022 12:21 Ответить
Це набагато більше! Воно показало на скільки воно та його соплємєннікі відірвані від реалій! В цього вилупка не існує війни в серці! Піар, гроші та набиття шлунку - ось що в цій макітрі...
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17.09.2022 13:06 Ответить
Це вже висосано з пальця. Очевидно що ця футболка імітує символи коледжів у США, або щось таке. Це називається маразм, я про те що ви вбачаєте у цьому.
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17.09.2022 12:22 Ответить
..а ще це - літера латиниці, як і Z..
за презентацію літер V Z нині у пристойному Світі б'ють пику, якщо хто не поЙняв
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17.09.2022 12:47 Ответить
за Z б'ють, за V щось не чув.
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17.09.2022 12:55 Ответить
..не усім потрібна реклама
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17.09.2022 13:16 Ответить
дьявол кроется в деталях)))
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17.09.2022 13:23 Ответить
Юра,а він що в цьому університеті навчається,чи вчився?Де ця Арахамія, Разумков,Стефанишин -набрали цих недоумків?Більше півроку йде кровава війна,гинуть люди і бійці.Як воно умудрилося натягнути на свої жирні телеса оту букву?Заборонити в Україні оту срану і безголову партію Слуга Народу.Крім ганьби -ні одної корисної дії.Петиція нічого не дасть.
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17.09.2022 15:16 Ответить
Это вроде лого какого-то американского университета. Но думать надо, что надеваешь. Вот после капитуляции рашистов пусть носит сколько хочет.
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17.09.2022 12:23 Ответить
там думати нічим..
там - тільки бізнес, схеми, откати, сауни з потрібними людЯми, дарунки начальству-суддям-чиновникам-мусорам... і головне - нікого не пропустити, бо обІдяться і залишать без солодкого
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17.09.2022 12:50 Ответить
Так ведь коля задороный- известный *****! Еще *****истее, чем его друг- коля тищенко- Каклета!
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17.09.2022 12:31 Ответить
лантух, то бейсбольна кофта команди Virginia...
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17.09.2022 12:44 Ответить

Ямаха nexZone ...багато хто здер наклейку
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17.09.2022 12:49 Ответить
а последнее время на сруси много почитателей именно этой бейсбольной команды
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17.09.2022 13:26 Ответить
А скільки ще цієї колоборанської паскуди в Україні ,далеко не треба ходити проаналізуймо ефіри на медвечуківських і мураєвському каналах ,адже багато з тих "експертів" пропагував і тягнув "русский мир" і де вони зараз ?я від жодного виродка не чув що б він покаявся чи вибачився .
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17.09.2022 12:19 Ответить
По ЗВВ повесить ****** немедля...............................
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17.09.2022 12:23 Ответить
Ермака не пускают по позициям лазить, приходится всякую шушеру запускать.
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17.09.2022 12:34 Ответить
Хорошо что и тебя не пускают по позициям лазить.. )
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17.09.2022 14:06 Ответить
https://www.reuters.com/world/indian-pm-modi-tells-russias-putin-now-is-not-an-era-war-2022-09-16/НЬЮ-ДЕЛІ, 16 вересня (Reuters) - Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п'ятницю сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни, оскільки безпека продовольства, добрив і палива є одними з головних проблем світу на даний момент. «Я знаю, що сьогоднішня епоха не є епохою війни, і я говорив з вами про це по телефону», - сказав Моді Путіну REUTERS
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17.09.2022 12:53 Ответить
Говорить-то він говорить, але нафту купує посиленно у рашці...тому на те, що він говорить ***** пофігу.
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17.09.2022 13:12 Ответить
нафта йде НЕ по риночній ціні...Ердоган теж поставив умови на 25 відсоткову знижку на газ
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17.09.2022 13:18 Ответить
Ердоган і наше зерно з такою ж знижкою купує...в усьому власну вигоду шукає...
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17.09.2022 13:28 Ответить
The Moscow Times. https://www.moscowtimes.ru/2022/09/16/pravitelstvo-doedaet-rezervi-zapasi-na-schetah-byudzheta-ruhnuli-vdvoe-za-4-mesyatsa-a24375Запасы на счетах российского бюджета рухнули вдвое за 4 месяца.
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17.09.2022 13:20 Ответить
Можна вивезти каZапку із роZії, але не можна вивести роZію із каZапки.

Українські правоохоронці затримали інженерку дніпровського підприємства "КБ Південне", яка, працювала на російські спецслужби. Підозрювана серед іншого "злила" противнику інформацію про український оперативно-ракетний комплекс "Сапсан".
Народилась в росії, але працювала інженером на українському стратегічному підприємстві.

Резеда Перькова народилась в Казані (Татарстан, Російська Федерація) 31 серпня 1960 року. До заміжжя мала прізвище Мінгазова.

На КБ "Південне" вона працює інженером 1-ої категорії відділу 102 (відділ проєктування літальних апаратів) і має допуск до державної таємниці за формою 2 (для роботи із секретною інформацією, що має ступені секретності "Цілком таємно" та "Таємно").
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17.09.2022 13:52 Ответить
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17.09.2022 13:54 Ответить
 
 