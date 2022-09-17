В Николаеве задержан агент ГРУ РФ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге Украины, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате спецоперации в Николаеве был задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ). Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Предателем оказался житель областного центра, неоднократно выражавший свои прокремлевские взгляды. Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного автомобиля. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров", – говорится в сообщении.
Соответствующую развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск.
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вопрос к знатокам.... это что? где? когда?.. или ваще шо происходит???
ответ: Нардеп із фракції "Слуга народу" Микола Задорожний приїхав вітати лісників Тростянця Сумської області з літерою V на светрі.
У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.
Чоловік надів чіткий свитер.
Ще б і з Z надів би.
Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!
На спині потрібно було йому намалювати Z!
Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера?
І ніхто не знав з нього той світер.
Жерсть! Чому не роздягли?
Який же він після цього депутат?
Куди Бова дивувався! Невже не бачив?
До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.
за презентацію літер V Z нині у пристойному Світі б'ють пику, якщо хто не поЙняв
там - тільки бізнес, схеми, откати, сауни з потрібними людЯми, дарунки начальству-суддям-чиновникам-мусорам... і головне - нікого не пропустити, бо обІдяться і залишать без солодкого
Ямаха nexZone ...багато хто здер наклейку
Українські правоохоронці затримали інженерку дніпровського підприємства "КБ Південне", яка, працювала на російські спецслужби. Підозрювана серед іншого "злила" противнику інформацію про український оперативно-ракетний комплекс "Сапсан".
Народилась в росії, але працювала інженером на українському стратегічному підприємстві.
Резеда Перькова народилась в Казані (Татарстан, Російська Федерація) 31 серпня 1960 року. До заміжжя мала прізвище Мінгазова.
На КБ "Південне" вона працює інженером 1-ої категорії відділу 102 (відділ проєктування літальних апаратів) і має допуск до державної таємниці за формою 2 (для роботи із секретною інформацією, що має ступені секретності "Цілком таємно" та "Таємно").