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В оккупированном Донецке горит "администрация" Ворошиловского района. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Донецке наблюдается пожар в одной из "администраций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты пока ситуацию не комментируют.

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Топ комментарии
+12
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17.09.2022 12:48
+11


В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».https://t.me/riamelitopol/69069
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17.09.2022 12:31
+10
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17.09.2022 12:39
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Паління, лінза чи теракт? Як же тепер без генпрокурора розібратися? Пєчалька.
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17.09.2022 12:27 Ответить
Палять документи?
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17.09.2022 12:28 Ответить
РазВорошилі.
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17.09.2022 12:30 Ответить
Ага! Думали : в Україні "вулик з медом"! А там - гніздо шершнів!
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17.09.2022 13:00 Ответить


В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».https://t.me/riamelitopol/69069
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17.09.2022 12:31 Ответить
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17.09.2022 12:33 Ответить
гиркин слоупок. Да и вообще, нахрена его цитировать, по нему тюрьма плачет.
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17.09.2022 12:36 Ответить
ворога треба знати по морді
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17.09.2022 12:38 Ответить
Так підірвали чі ні?
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17.09.2022 12:41 Ответить
Щодо залізничної колії - трошки так, одна з колій обірвалася, десь вже гуляє фото.
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17.09.2022 13:09 Ответить
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17.09.2022 13:13 Ответить
Даунецьк обнести колючим дротом і спалити цю столицю бандитського краю.
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17.09.2022 12:32 Ответить
а місто, яке побудував Юз тут до чого?
до речі, треба його перейменувати назад на ім'я засновника
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17.09.2022 13:57 Ответить
Перейменувати в Бандеру, щоб там жили лише бандерівці. Кому не подобається, нехай 3,143дує за порєбрік.
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17.09.2022 14:33 Ответить
рів с крокодилами я давно казав ...а щей пенсію нашу получають
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17.09.2022 17:45 Ответить
Так вам колоборанські паскуди і треба ,ви хотіли "русского мира" отримуйте.
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17.09.2022 12:34 Ответить
Багато з Донецька виїхало до ЕС по українським паспортам . Їх відно за километр - манера вдягатись і поведінка високомірно- наглюча. Як кацапи . І ще українців ненавидять
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17.09.2022 12:44 Ответить
А коли "отримують в рило" - починають "прогинаться" і лакизничать
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17.09.2022 12:56 Ответить
Давно пора ‼️Надо было у ахметки пару миллиардов экспроприировать и закупить бомбардировщики , чтобы жахнуть по этому рассаднику рашистскому ‼️Вместо гудков в 2014 г надо было , Болле существенно помогать
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17.09.2022 13:55 Ответить
Дєтка, ти, певно, думаєш, що міліардер - це, коли у нього міліарди готівки? Це, переважно, вартість його майна, яка може змінюватись, залежно від обставин. Та й бомбардувальники кожному бажаючому не продають, до того ж для них потрібна ще й інфраструктура і навчений персонал.
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17.09.2022 14:39 Ответить
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17.09.2022 12:39 Ответить
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17.09.2022 12:48 Ответить
Для пожаров в администрациях Донецка и Луганска обращаться к Бавовнятко с 00 до24 часов
Пн-Пт. Сб, Вс - выходные . Но если очень надо....
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17.09.2022 12:52 Ответить
Было собрание. Выбирали главу администрации. Раз дым повалил-выбрали
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17.09.2022 13:14 Ответить
залежить від кольору диму! на фотках - чорний дим - значить не обрали
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17.09.2022 13:59 Ответить
"Дамбілі бамбас, дамбілі", а все ціленьке. Треба юзовку звільнити як орки Маріуполь "звільнили" чи як Харків зараз "звільняють". А то кроти спокійно живуть(
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17.09.2022 13:40 Ответить
С марта 2014 года в Донецке не разрушего ни одно здание...Помню тогда Ринат Ахметов сказал такую фразу...Донецк бомбить нельзя...под городом находится ещё один город...я тогда не совсем понял эту фразу...сейчас понимаю... дома в Донецке после авианалета уйдут под землю ...поскольку подземные горные выработки шахт города типа шахт Засядько или Рутченково и прочие просто провалятся на глубину минимум 5 метров...
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17.09.2022 13:55 Ответить
показуха для рашистських змі та єлохторат ЗА ВОЙНУ, дужє багато фото і відео з гарними краєвидами окупованого Донецька, не вистачає тільки 3d зображення, побачить якась zлупа це і скаже: Я паеду ето защишать
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17.09.2022 14:05 Ответить
Там за вісім років взагалі залишилися тільки ті,що підлягають кримації. Хто й досі цього не зрозумів, або дуже набожний, той народився дурнем, як мінімум.😎
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17.09.2022 14:49 Ответить
 
 