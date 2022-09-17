В оккупированном Донецке горит "администрация" Ворошиловского района. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке наблюдается пожар в одной из "администраций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты пока ситуацию не комментируют.

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