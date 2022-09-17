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В оккупированном Донецке горит "администрация" Ворошиловского района. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Донецке наблюдается пожар в одной из "администраций".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские пропагандисты пока ситуацию не комментируют.
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показать весь комментарий17.09.2022 12:48
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показать весь комментарий17.09.2022 12:39
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В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.
Об этом сообщает «РИА Мелитополь».https://t.me/riamelitopol/69069
до речі, треба його перейменувати назад на ім'я засновника
Пн-Пт. Сб, Вс - выходные . Но если очень надо....