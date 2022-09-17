Россияне держали в подвалах украинских и шри-ланкийских студентов Купянского медицинского колледжа. ВИДЕО+ФОТО

После освобождения Купянска Харьковской области украинские военные обнаружили несколько мест, где российские войска держали взаперти гражданское население.

В частности, Государственная пограничная служба сообщила о том, что они нашли и уволили пятерых подростков в возрасте 13-15 лет, которых россияне содержали в подвале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Все они – студенты местного медицинского колледжа.

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"Как оказалось, четыре девушки и парень, находились в подвале уже семь дней, они рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале", - говорится в сообщении.

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Позже, 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в освобожденном Купянске нашли запертыми в подвале также семерых студентов из Шри-Ланки, которые также учились в Купянском медицинском колледже.

"Еще в марте их захватили российские солдаты, и впоследствии удерживали этих людей в подвале, - сказал Зеленский. - Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается необходимая медицинская помощь".

Украина освободила Купянск и почти всю территорию Харьковской области, которая больше полугода была в российской оккупации, во время наступления в сентябре.

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Украинские власти уже заявили о многочисленных преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в регионе, в частности, в последние дни продолжается эксгумация массового захоронения, найденного в освобожденном Изюме.

Российская сторона свою причастность к указанным преступлениям не комментировала.