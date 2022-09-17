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"Пытали током и паяльником": Житель освобожденного Купянска рассказал СБУ о российских пытках. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к обосновавшимся в оккупированном Купянске сотрудникам ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Из этой комнаты всегда было много криков", - вспоминает купянчанин, незаконно заключенный российско-оккупационными войсками.

На допросах сотрудники ФСБ выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами", - рассказывает жертва российских пыток. Некоторым паяльниками выжигали на теле кресты.

"Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой, назначенной на 2 человека камере, содержалось 8 человек. Такие действия российско-оккупационных войск подпадают под признаки пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказание. Об этом четко указано в Конвенции ООН против пыток 1984 года, участником которой, кстати, является и Российская Федерация", - отметили в СБУ.

В настоящее время Службой безопасности проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов.

Смотрите: В Балаклее оккупанты замучили не менее 18 местных жителей. ФОТО
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Топ комментарии
+35
Зеленський-ти це ЧУЄШ-ось результат твоєї підготовки до (війни)-шашликів-совість не мучить?
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17.09.2022 15:00
+8
гестапо-нквс-касабска армія... -взагалі мали в кого вчитися
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17.09.2022 15:03
+8
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 15:20
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Зеленський-ти це ЧУЄШ-ось результат твоєї підготовки до (війни)-шашликів-совість не мучить?
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17.09.2022 15:00 Ответить
а вона у воно є?
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17.09.2022 15:51 Ответить
Та що ви вчепились до Зеленського. Він своєї Батьківщини не зрадив і не зраджуватиме. А Україна це місце його тимчасового проживання. У скрутну хвилину він виїде на Батьківщину
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17.09.2022 20:50 Ответить
Кожному окупанту , який потрапить в руки наших бійців , потрібно на лобі вирізати фашистський хрест !!
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17.09.2022 15:02 Ответить
та ні..тавро зробити й таврувати як худобу
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17.09.2022 15:33 Ответить
якби ви написали - знищувати, в мене не було б питань - бо вони окупанти.
Але катувати - то схильніть більшою мірою, касапів. Та й ніяких "фашистських хрестів" в природі не існуэ. Свастика, якщо ви іі мали на увазі - налічуэ біля 20 тисяч років історіі і перші протосвастичні символи були знайдені саме на територіі Украіни, на територіі Мезинськоі стоянки - протосвастичний меандр було вирізано на браслеті з ікла мамонта, в якому деякі дослідники вбачають один із перших сонячно-місячних календарів в історіі людства.
Також свастика весь час зустрічалася на Трипільській керамиці, э вона в традиційній украінській вишивці. Також, наявна свастика в культурі переважноі більшості індоэвропейських народів і найчастіше уособлюэться з процвітанням, щастям тощо. Свачтика э питомим традиційним украінським символом. Хрест також э питомим украінським символом і саме Хреста зображено на емблемі ЗСУ.
Ваша пропозиція вирізати на лобі в інших людей свастику чи хрест нездорова за визначенням, від неі виразно відгонить НКВД-шними практиками катування та мордування людей, насамперед - украінців.
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17.09.2022 16:12 Ответить
Найкраща нагорода для полоненого окупанта то повисіти за ногу на березі. А для ахвіцера- окупанта це розмичка. В СССР був один фільм про те як окупана ординця нагородили розмичкою
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17.09.2022 20:54 Ответить
Вони тоді будуть таке робити з українцями
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17.09.2022 16:19 Ответить
гестапо-нквс-касабска армія... -взагалі мали в кого вчитися
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17.09.2022 15:03 Ответить
Гестапо там зайве, воно саме вчилося в НКВС…
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17.09.2022 15:40 Ответить
полонених не брати.. це відповідь на злочини касабів
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17.09.2022 15:04 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 15:20 Ответить
Кацапы - не народ. Это 140 миллионная супербанда, которая притворяется народом.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят те или иные псевдообоснования.
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17.09.2022 15:47 Ответить
Де Єрмаківський омбудсмен?
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17.09.2022 15:51 Ответить
він як ховрашок - ніхто його не бачить, але. наче, він "э".
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17.09.2022 16:16 Ответить
а тут одна гнида говорила, а шо такое, таких обезьянников везде полно, какие ваши доказательства...
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17.09.2022 16:35 Ответить
 
 