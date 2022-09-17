"Пытали током и паяльником": Житель освобожденного Купянска рассказал СБУ о российских пытках. ВИДЕО

Через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к обосновавшимся в оккупированном Купянске сотрудникам ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Из этой комнаты всегда было много криков", - вспоминает купянчанин, незаконно заключенный российско-оккупационными войсками.

На допросах сотрудники ФСБ выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами", - рассказывает жертва российских пыток. Некоторым паяльниками выжигали на теле кресты.

"Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой, назначенной на 2 человека камере, содержалось 8 человек. Такие действия российско-оккупационных войск подпадают под признаки пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказание. Об этом четко указано в Конвенции ООН против пыток 1984 года, участником которой, кстати, является и Российская Федерация", - отметили в СБУ.

В настоящее время Службой безопасности проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов.

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