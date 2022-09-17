"Пытали током и паяльником": Житель освобожденного Купянска рассказал СБУ о российских пытках. ВИДЕО
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Через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к обосновавшимся в оккупированном Купянске сотрудникам ФСБ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Из этой комнаты всегда было много криков", - вспоминает купянчанин, незаконно заключенный российско-оккупационными войсками.
На допросах сотрудники ФСБ выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией.
"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами", - рассказывает жертва российских пыток. Некоторым паяльниками выжигали на теле кресты.
"Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой, назначенной на 2 человека камере, содержалось 8 человек. Такие действия российско-оккупационных войск подпадают под признаки пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказание. Об этом четко указано в Конвенции ООН против пыток 1984 года, участником которой, кстати, является и Российская Федерация", - отметили в СБУ.
В настоящее время Службой безопасности проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов.
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Але катувати - то схильніть більшою мірою, касапів. Та й ніяких "фашистських хрестів" в природі не існуэ. Свастика, якщо ви іі мали на увазі - налічуэ біля 20 тисяч років історіі і перші протосвастичні символи були знайдені саме на територіі Украіни, на територіі Мезинськоі стоянки - протосвастичний меандр було вирізано на браслеті з ікла мамонта, в якому деякі дослідники вбачають один із перших сонячно-місячних календарів в історіі людства.
Також свастика весь час зустрічалася на Трипільській керамиці, э вона в традиційній украінській вишивці. Також, наявна свастика в культурі переважноі більшості індоэвропейських народів і найчастіше уособлюэться з процвітанням, щастям тощо. Свачтика э питомим традиційним украінським символом. Хрест також э питомим украінським символом і саме Хреста зображено на емблемі ЗСУ.
Ваша пропозиція вирізати на лобі в інших людей свастику чи хрест нездорова за визначенням, від неі виразно відгонить НКВД-шними практиками катування та мордування людей, насамперед - украінців.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят те или иные псевдообоснования.