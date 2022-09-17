Россияне обстреляли Константиновку на Донетчине. Среди раненых – ребенок. ВИДЕО

Сегодня, 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"5 раненых — следствие сегодняшних обстрелов Константиновки. Среди раненых — один ребенок. Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу. Все гражданские должны покинуть область, особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью" , – говорится в сообщении.

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