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Россияне обстреляли Константиновку на Донетчине. Среди раненых – ребенок. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"5 раненых — следствие сегодняшних обстрелов Константиновки. Среди раненых — один ребенок. Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу. Все гражданские должны покинуть область, особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью" , – говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия удара рашистов по жилому кварталу Константиновки: "Меня взрывной волной аж вынесло". ВИДЕО
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Русские мрази - нелюди‼️Пусть Вам вернутся все ваши зверства сторицей 🪃🪃🪃🪃🪃
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17.09.2022 16:25 Ответить
не грешно кацапов называть кацапами даже в заголовках...
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17.09.2022 16:27 Ответить
Ось це все , на що здатні кацапи - це вести війну з нашими дітьми та
людьми похилого віку , руйнувати оселі та грабувати 😡
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17.09.2022 16:29 Ответить
 
 