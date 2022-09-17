Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе, - СМИ. ФОТО
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СМИ сообщают, что 17 сентября в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, было подорвано железнодорожное полотно, которым оккупанты везут оружие и топливо для военной техники из Крыма.
Об этом пишет "РИА-Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.
Вследствие работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и рельсы.
Погибших и пострадавших нет.
Журналисты пишут, что, как всегда после происшествия, российские военные пристально осматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.
Его на своих пропагандистских каналах подтвердили сами оккупанты, назвав работу партизан "ударом украинских боевиков".
Топ комментарии
+26 Bob Fayn
показать весь комментарий17.09.2022 16:40
+15 Валдис Унар
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+12 arye z.
показать весь комментарий17.09.2022 16:32
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"и мы по шпалам, опять по шпалам
бежим, в мордор по привычке" ))
1-матеріали - мін. - 2 рейки + шпали + 4 шпали ж/б + кріпильні причаладдя + півмашини щебню .
2-робітників - не дуже хитра робота , але відповідальна ! Просто військових чи добровольців не пішлеш )
3- довезти усе 1 + 2 до місця ...
а пізніше - година , дві ...
Сперечаймося - за скільки днів відновлять ?
По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах.
молодець !
Але я хочу звернути увагу шановного громадянства на інше!
Давайте трохи пофантазуємо (у кожній фантазії є безліч варіантів реалізації).
Умови для фантазії:
1. Напад параші разом з білорашею на Україну фактично денонсував усі домовленності та інш. інш.
2. Підримка заходом нашої країни, навпаки підтверджує непорушність усіх домовленостей! (угорців на узбіччя, то майже параша)
А тепер фантазії що поступово можуть перетворитися у реальність!
Дивимося на п1! у зв"язку з денонсацією усіх домовленностей з 2ма виродками пропонується повкрнутися до найперших домовленностей після розвалу парашиньської імперії!
А саме, до кордонів України 1918 року! ТАК ТАК, але тільки північних та східних) Ну вони самі захотіли!
Фантазії мають властивість втілюватися у життя!
Тож почнемо фантазувати)
Про те, що ПУК (південне узбережжя криму) не В УКраїні? Пох повернеться під репатріації!
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Самая важная украинская петиция - признать независимость Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Победа Украины также зависит от свободы оккупированных Россией народов.
Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:
[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]