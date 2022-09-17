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война (46566) железная дорога (1377) Мелитополь (595) партизаны (170)

Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе, - СМИ. ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СМИ сообщают, что 17 сентября в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, было подорвано железнодорожное полотно, которым оккупанты везут оружие и топливо для военной техники из Крыма.

Об этом пишет "РИА-Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

Вследствие работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и рельсы.

Погибших и пострадавших нет.

Читайте также: В 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на еще одной базе оккупантов, - Федоров. КАРТА

Журналисты пишут, что, как всегда после происшествия, российские военные пристально осматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

Его на своих пропагандистских каналах подтвердили сами оккупанты, назвав работу партизан "ударом украинских боевиков".

Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе, - СМИ 01
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Топ комментарии
+26
В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева
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17.09.2022 16:40
+15
Ничего не делать гораздо быстрее. Молодцы "украинские боевики").
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17.09.2022 16:33
+12
Так и другой участок тоже можно взорвать за час.
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17.09.2022 16:32
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скрепная пестня парашников
"и мы по шпалам, опять по шпалам
бежим, в мордор по привычке" ))
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17.09.2022 16:29 Ответить
востановить можно за час
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17.09.2022 16:31 Ответить
Так и другой участок тоже можно взорвать за час.
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17.09.2022 16:32 Ответить
25 шпал і рейки і ще відправно-приймальну колію. Фото просто мустер
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17.09.2022 16:33 Ответить
Ничего не делать гораздо быстрее. Молодцы "украинские боевики").
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17.09.2022 16:33 Ответить
Тут важен психологический момент.
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17.09.2022 16:36 Ответить
тому що вони "можуть повторити"
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18.09.2022 05:13 Ответить
гнида лаптеногая
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17.09.2022 16:36 Ответить
Для початку - тре:
1-матеріали - мін. - 2 рейки + шпали + 4 шпали ж/б + кріпильні причаладдя + півмашини щебню .
2-робітників - не дуже хитра робота , але відповідальна ! Просто військових чи добровольців не пішлеш )
3- довезти усе 1 + 2 до місця ...
а пізніше - година , дві ...
Сперечаймося - за скільки днів відновлять ?
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17.09.2022 18:58 Ответить
Часа 4- 5 работы,засыпать балластную призму,смена рельс 2 рельсы по 12,5 метра,шпалы и ТД и ТП как путеец говорю
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17.09.2022 19:56 Ответить
жаль не под паровозом..
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17.09.2022 16:32 Ответить
Якби ще підірвали в момент проїзду ешелону.
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17.09.2022 16:32 Ответить
Bravo. Smert kacapam. Ycim!
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17.09.2022 16:36 Ответить
В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева
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17.09.2022 16:40 Ответить
местные силовики занялись поиском поджигателя.
По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах.
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17.09.2022 16:41 Ответить
боявся підчепити заразу ?
молодець !
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17.09.2022 17:36 Ответить
С дурки сбежал, завтра скажут---- и конюхи поверят.
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17.09.2022 18:00 Ответить
Це дуже приємна подія!

Але я хочу звернути увагу шановного громадянства на інше!
Давайте трохи пофантазуємо (у кожній фантазії є безліч варіантів реалізації).

Умови для фантазії:
1. Напад параші разом з білорашею на Україну фактично денонсував усі домовленності та інш. інш.
2. Підримка заходом нашої країни, навпаки підтверджує непорушність усіх домовленостей! (угорців на узбіччя, то майже параша)

А тепер фантазії що поступово можуть перетворитися у реальність!

Дивимося на п1! у зв"язку з денонсацією усіх домовленностей з 2ма виродками пропонується повкрнутися до найперших домовленностей після розвалу парашиньської імперії!
А саме, до кордонів України 1918 року! ТАК ТАК, але тільки північних та східних) Ну вони самі захотіли!

Фантазії мають властивість втілюватися у життя!
Тож почнемо фантазувати)


Про те, що ПУК (південне узбережжя криму) не В УКраїні? Пох повернеться під репатріації!
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17.09.2022 16:50 Ответить
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17.09.2022 16:54 Ответить
Гарна дзюрка. Ще краще, щоб така ж була в кожного окупанта в дупі, а вхідний отвір - у череві
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17.09.2022 16:50 Ответить
Така дюрка в дупі кацапа то є добре навіть без вхідного отвору в череві.
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17.09.2022 18:31 Ответить
Лучше подрывать касапов..
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17.09.2022 17:00 Ответить
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Самая важная украинская петиция - признать независимость Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Победа Украины также зависит от свободы оккупированных Россией народов.

Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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17.09.2022 17:09 Ответить
Якщо колишній депутат Сейму питає, тоді ого...
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18.09.2022 05:17 Ответить
підривти треба перед самим потягом... а так..гіякої щкоди..хіба що затримка на кілька годин
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17.09.2022 18:25 Ответить
Рвать нужно стрелочные переводы, их не так просто заменить, шкафы сигнализации.
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17.09.2022 20:36 Ответить
 
 