Уничтожение российского Т-72Б3М с ПТРК Javelin вблизи Гракова Харьковской области. ВИДЕО
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Украинские защитники во время боев в Харьковской области уничтожили российских танк Т-72Б3М.
Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Отмечается, что российский танк был уничтожен 19 июля 2022 года.
"Впечатляющий момент поражения в крышу башни российского танка Т-72Б3М ракетой "Джавелин", снятый с дрона. Танк с надписью "Вагнер" из состава 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии контролировал перекресток дорог возле села Граково Харьковской области. Был замечен группой аэроразведки и поражен ракетой ПТРК "Джавелин" мобильной группы 92-й механизированной бригады под командованием Александра Чабана 19 июля. Я побывал на месте взрыва после освобождения Гракова и снял остатки танка. У перекрестка также есть остатки российского грузовика с танковыми снарядами, который был уничтожен украинскими воинами позже", - отметил журналист.
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Героям Слава!
Джавік бьє ціль за деревами та ще й робить "горку"
https://www.youtube.com/watch?v=aYs6NlgcrVU
А від кацапів ничого не залишилось.
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Наверное, комментаторы не прочли то, что написано в этом же видео...
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!