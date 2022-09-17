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Уничтожение российского Т-72Б3М с ПТРК Javelin вблизи Гракова Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники во время боев в Харьковской области уничтожили российских танк Т-72Б3М.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отмечается, что российский танк был уничтожен 19 июля 2022 года.

"Впечатляющий момент поражения в крышу башни российского танка Т-72Б3М ракетой "Джавелин", снятый с дрона. Танк с надписью "Вагнер" из состава 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии контролировал перекресток дорог возле села Граково Харьковской области. Был замечен группой аэроразведки и поражен ракетой ПТРК "Джавелин" мобильной группы 92-й механизированной бригады под командованием Александра Чабана 19 июля. Я побывал на месте взрыва после освобождения Гракова и снял остатки танка. У перекрестка также есть остатки российского грузовика с танковыми снарядами, который был уничтожен украинскими воинами позже", - отметил журналист.

Смотрите также: Танковое сражение под Слабуновкой: подбит украинский Т-72 и 3 захваченных российских Т-72. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
красиво,конечно...жаль ***** на танке не передвигается.
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17.09.2022 16:51
+17
Рештки буряцького екіпажу полетіли в поле. На той рік в цьому полі буде добрий врожай буряків
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17.09.2022 16:52
+12
"Страшний сержант"! Ти хоч читай уважніше! А то знову будеш верещать, що я до тебе "доколупуюсь! Прізвище командира групи не "Граков", а Чабан То село так називається - "Гракове"
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17.09.2022 17:49
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красиво,конечно...жаль ***** на танке не передвигается.
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17.09.2022 16:51 Ответить
та скорее бы его уже на лафете в букете... повезли ....
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17.09.2022 17:24 Ответить
ракета красиво летела... такая, будто мимо, а в самом конце - куяк, подарочек в тупой русский котелок башку
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17.09.2022 18:47 Ответить
R.I.P. Олександру Гракову, загинув Воїном !
Героям Слава!

Джавік бьє ціль за деревами та ще й робить "горку"
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17.09.2022 17:28 Ответить
"Страшний сержант"! Ти хоч читай уважніше! А то знову будеш верещать, що я до тебе "доколупуюсь! Прізвище командира групи не "Граков", а Чабан То село так називається - "Гракове"
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17.09.2022 17:49 Ответить
Рештки буряцького екіпажу полетіли в поле. На той рік в цьому полі буде добрий врожай буряків
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17.09.2022 16:52 Ответить
УКРАИНСКАЯ Народная забава..
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17.09.2022 16:56 Ответить
Džavel-džavel-džavelin-laika...

https://www.youtube.com/watch?v=aYs6NlgcrVU
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18.09.2022 05:20 Ответить
Какие всё таки эти кацапы никчемные подонки. Думают,если обозначат себя "вагнеровцами" или "кадыровцами", то это даёт им какие-то преференции. А на самом деле для украинцев это ещё большая чушь чем вс рф))
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17.09.2022 17:00 Ответить
просто злов'яни,сер..
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17.09.2022 17:07 Ответить
Был бы огнетушитель остались живы
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17.09.2022 17:01 Ответить
не... адин не вариант... вот два ))))
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17.09.2022 17:22 Ответить
Так отож... Пропили ссуки кацапсячі
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17.09.2022 17:41 Ответить
Schön!
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17.09.2022 17:04 Ответить
Дуже файно.
А від кацапів ничого не залишилось.
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17.09.2022 17:05 Ответить
Кто-то утюг не выключил).
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17.09.2022 17:10 Ответить
Bravo
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17.09.2022 17:17 Ответить
Слава украинским воинам-героям!!!
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17.09.2022 17:18 Ответить
нормас! не останавливайтесь !!!!!

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17.09.2022 17:20 Ответить
Курили в салоні. В затяжку. )))
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17.09.2022 17:30 Ответить
Царство небесное Чабану!
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17.09.2022 17:36 Ответить
Погиб на следующий же день...

Эти смайлики...
Наверное, комментаторы не прочли то, что написано в этом же видео...
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17.09.2022 17:47 Ответить
мангал не допоміг, мангал придумали для того щоб кацапи відразу ложилися на нього шашличками
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17.09.2022 17:42 Ответить
Органіка в середині є?
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17.09.2022 18:14 Ответить
Трошки і дуже пересмажена.
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17.09.2022 18:23 Ответить
пошана Герою який смачно размазав ворожий танк....
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17.09.2022 18:15 Ответить
Taк кацап-тв же говорило, что Джавелин - гавно! Что случилось?!
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17.09.2022 18:20 Ответить
mangaly byli namagničennye
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18.09.2022 05:22 Ответить
Аж штукатурка обсыпалась.
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17.09.2022 19:06 Ответить
Екіпаж «облаком, бєлим облаком, он полєтєл к родному дому»!
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17.09.2022 20:33 Ответить
Полностью удовлетворен.Разваленным рашистким танком.Туда им и дорога пидидастам.
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18.09.2022 00:19 Ответить
Бутусов! измените формат видео, что-бы не посылало на Ютуб!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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18.09.2022 14:27 Ответить
 
 