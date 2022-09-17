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Лукашенко (3501) пропаганда (3469)

В Украине формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси, - Лукашенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил, что в Украине формируются силовые подразделения для свержения тоталитарных властей в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео его выступления распространено в соцсетях.

Лукашенко сделал такое заявление в речи, посвященной Дню народного единства Беларуси, который празднуется ежегодно 17 сентября.

"В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас, по меньшей мере, до 1939 года", - сказал Лукашенко.

Читайте также: Развязка в Украине будет "в ближайшее время", - Лукашенко
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Топ комментарии
+84
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17.09.2022 22:15
+80
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17.09.2022 22:14
+41
партизани...https://t.me/flagshtok/9559Касцюкоўскія партызаны сёння выйшлі на пікет з вершам на транспаранце
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17.09.2022 22:20
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17.09.2022 22:14 Ответить
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17.09.2022 22:30 Ответить
Прикольней было если бы ногой по мордяке, и "обычный руский" со скалы такой а-а-ааа
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17.09.2022 23:11 Ответить
Зараз карти дістане....
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17.09.2022 22:15 Ответить
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17.09.2022 22:15 Ответить
УСАТЫЙ ПИД...С ОБЪЯВИЛСЯ!!! Долго же ты язык в жопе держал, и вот на тебе - очередной высер!!! Ты та хот сам веришь, в то что несешь?
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17.09.2022 22:15 Ответить
Всі слухають божевільного і думають: ***,ну скоріше вже формуйтеся там і йдіть нас визволяти!
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17.09.2022 22:30 Ответить
там є 15-шечка гарматного м*яся котру потрібно вкинцути в м*ясорубку....для цього потрібно підгрунтьття для лохів... тепер воно є
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17.09.2022 22:36 Ответить
Тепер є? А карта з 4 напрямками куди ділася?)

Жарт.

Нікуди тарган їх не пустить. На "100тыщ северокорейцев" у ху@ла і то більше шансів.
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17.09.2022 23:20 Ответить
бенито лукашеску чует, куда ветер дует).
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17.09.2022 22:16 Ответить
беніто саддамович
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17.09.2022 23:03 Ответить
ugu, - opiatj kartofeljnogo šmurdiaka nažralsia
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18.09.2022 06:17 Ответить
Та самоотравися вже
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17.09.2022 22:16 Ответить
все пропало , нормальной наркоты нет , жрут всякую ***** и потом несут такое .
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17.09.2022 22:16 Ответить
Так колгоспники ж сивуху з бульби варять. Він мабуть з запою вийшов. Їздив же дрова для Європи заготовляти і там в запой пішов. А зара трохи очухався
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17.09.2022 22:30 Ответить
Старий долбойоб, коли ти курва вже здохнеш?
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17.09.2022 22:17 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!"
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17.09.2022 22:18 Ответить
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17.09.2022 22:18 Ответить
бульбафюрер зібрав якийсь нациський з'їзд з барабанщиками на стадіоні
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17.09.2022 22:18 Ответить
Исподволь, на земле возникает «из ряда вон выходящее» государственное образование - РНФР… «Рублёвская Народная Федеративная республика». Основное территриальное расположение - в границах г. Москвы. Имеется анклав - в г. Ростов-на-Дону. В её состав входят «республики в изгнании», представляемые бывшими руководителями этих стран, которым не удалось переизбрать удобный для себя народ - Киргизская, Казахская, Украинская… Готовится место для создания Сирийской и Беларусской…
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17.09.2022 22:19 Ответить
от не повезло Украине с парочкой (баранда ярочка)))) соседов... что рашка с ейнім ******, шо белорашка с долбаным клубнем...
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17.09.2022 22:19 Ответить
партизани...https://t.me/flagshtok/9559Касцюкоўскія партызаны сёння выйшлі на пікет з вершам на транспаранце
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17.09.2022 22:20 Ответить
знайдіть партизанів
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17.09.2022 22:21 Ответить
Яке ж воно перелякане...
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17.09.2022 22:20 Ответить
и это мы еще ничего не начинали, а у бульбофюрера уже не четыре направления, а пять...
прикиньте, а если реально пустить слух, что формируем чего то кудв то?

он же все путинские чемоданы использует под дефекацию, не разбирая, есть там красная кнопка или нет

по мне так нормальная идея как лишить путю доступа до красной кнопки
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17.09.2022 22:21 Ответить
Він *********** що якийсь дідусь литвин збере загін і піде на дразди по "взросламу" .
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17.09.2022 22:39 Ответить
Мля, більше нам і зайнятись нічим
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17.09.2022 22:21 Ответить
Трусись и бойся, усатая крыса!)
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17.09.2022 22:23 Ответить
Кому ты нахрен надо, старый пень
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17.09.2022 22:23 Ответить
Тєбє смерека зачекалася, підор руснявьій.
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17.09.2022 22:24 Ответить
Думала, він вже здох. Давно не крякав
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17.09.2022 22:24 Ответить
"поверненню нас щонайменше до 1939 року" Джерело: https://censor.net/ua/v3367857

Повернення Білорусі до 1939-го року - то прогрес, бо цей бульбофюрерок загнав країну у феодальний стрій з феодалом у Кремлі.

Цікаво: як йому сподобається компанія шапкокрада десь за Уралом?
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17.09.2022 22:26 Ответить
срать на тебя ***** усатый и на твои умозкалючения
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17.09.2022 22:26 Ответить
Осеннее обострение?
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17.09.2022 22:26 Ответить
Ти карту ***** покажи!
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17.09.2022 22:27 Ответить
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17.09.2022 22:27 Ответить
він правий. Якщо має на увазі полк Каліновського.
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17.09.2022 22:29 Ответить
Во тугой, еще в марте бойцы полка Кастуся сказали что сначала в Украине русню завалят, а потом пойдут усатого мочить.
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17.09.2022 22:31 Ответить
Такі да...
Полк Кастуся Каліновського!
Так шо шо?
Правильно - тобі п*зда...
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17.09.2022 22:32 Ответить
Страшно, бульбошлюха? Верно, бойся, ****. ***** тебя не спасет, ашотов он кинул и тебя на сьедение злым бандеровцям отдаст.
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17.09.2022 22:33 Ответить
По ходу пока пуйло с ним дурью поделился)))))
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17.09.2022 22:44 Ответить
продолжается набор в элитный батальон спецназа в ростовской области.....
https://twitter.com/i/status/1571072563933224964
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17.09.2022 22:34 Ответить
Це капець!
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18.09.2022 08:00 Ответить
vova zi lvova

@lvova_vova

·

8 ч

Шановні бойові побратими!

Велике… Дуже ***** велике прохання.

Якщо знайшли працюючу рацію російських окупантів, то наполегливо прошу не натискайте ніяких кнопок і ГОЛОВНЕ жодного слова, жодної букви в етері тієї радіостанції.

Віддайте іі розвідникам, а вони вам віддячать за це
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17.09.2022 22:35 Ответить
39й в будь-якому разі далі, ніж ви зараз сидите
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17.09.2022 22:36 Ответить
больное чучело с таким же воображением
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17.09.2022 22:36 Ответить
Цей підари за парашу... Його потрібно попустити...
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17.09.2022 23:31 Ответить
Певно бульби з грибочками поiв...
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17.09.2022 22:37 Ответить
Боже, как же ему ещё хочется провести в кресле президента, хотя бы ещё несколько сроков.
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17.09.2022 22:37 Ответить
Конченое ничтожество.
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17.09.2022 22:38 Ответить
Дурень старий. В Україні аграрії картопелбку везуть на опт, шоб вижити....
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17.09.2022 22:39 Ответить
А ти шо думав ****** править будеш пожиттєво???
Не повалимо, так"завалимо"
Один хрен тобі ******** одна дорога:
До кАбзона!!!!!!!!
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17.09.2022 22:41 Ответить
Снова что-то ОШЧУШЧАЕТ Нутром))
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17.09.2022 22:44 Ответить
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17.09.2022 22:45 Ответить
А разве на Беларашке есть власть что кто то готовить ее валить? Да уже и сама Беларашка как отдельное государство не существует.
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17.09.2022 22:53 Ответить
Владу валити, то не наша справа, але одного гівнюка від3,14здити треба і бажано ногами.
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17.09.2022 23:00 Ответить
Звіздець режиму вусатої путінської ************ буде просто дрібним бонусом до розгрому сраної балалайні - хай Лука навіть не сумнівається.
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17.09.2022 23:12 Ответить
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17.09.2022 23:12 Ответить
Це воно про полк Калиновського)
А їм ще ЗСУ ще допоможе, то вусатому срака.
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17.09.2022 23:14 Ответить
Ну, формуються. І що?
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17.09.2022 23:16 Ответить
батальйони каларадів вже давно в белaруссії з'їли всу картоплю.
тарган навіть і не помітив як зубами ***** шнурки розв'язує
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17.09.2022 23:18 Ответить
****** мєясники, номенклатурне бидло, яке своєю масою та заповненістю владних посад стало вважати себе елітарною владою, а насправді за 30 років тільки смоктало у кураторів з кдб та сиділо на даху паротяга (економіки) який сам їде - повинні закінчити як чаушеску чи ще страшніше бо є співучасниками масових злочинів...
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17.09.2022 23:20 Ответить
О-го-го! Оце так ******** на відмінно!
...
(щось мені підказує, що тут навіть клізьма не допоможе)
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17.09.2022 23:31 Ответить
В людей чорти кращі ніж в нас сусіди
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18.09.2022 00:02 Ответить
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18.09.2022 00:40 Ответить
І нічого не "Формуються". Все давно готово.
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18.09.2022 00:43 Ответить
Пацюк путінський,виліз з нори і кусається.
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18.09.2022 00:44 Ответить
чисто сусідська порада - не вийобуйтесь, сусіди срані, лукашня,
бо будуть ваші мамкі вас своїми глазами слезами-виплакувати....
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18.09.2022 01:02 Ответить
Просто здохни,бульбафюрер.
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18.09.2022 01:06 Ответить
ви вже і так на піздюліну велику заробили не до вас, шавок прикакаплених, поки ще, але і до вас діло дійде....
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18.09.2022 01:10 Ответить
Деменція виявляється реч заразна.
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18.09.2022 01:22 Ответить
И шо? Ты не легитимный поц, белорусы выбрали другого человека президентом.
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18.09.2022 01:43 Ответить
Давно пора выковырять этого хробака
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18.09.2022 02:36 Ответить
Sure, бацька с дуба грохнулся... Всей беларусью погряз в 39-ом, еще и стрелки переводит по беспределу. Но судьба беспредельщика известна. Та те пусте... Отвлекемся на Квинов... - `39
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18.09.2022 05:28 Ответить
Твои б слова да богу в уши
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18.09.2022 06:53 Ответить
Усатую мразь давно пора на кол посадить.
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18.09.2022 08:10 Ответить
Повернуть до 1939року!!!
Та ви білоруси вже там.
Як казав "найвеличніший" і його адепти "...хуже не будет"
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18.09.2022 08:10 Ответить
Как будто в этом что-то плохое.
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18.09.2022 08:20 Ответить
І навіщо було ті дрова рубати щоб таке загострення вдарило в голову.
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18.09.2022 08:32 Ответить
твои бы слова да Богу в уши
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18.09.2022 08:35 Ответить
Лукашенко ςςиτьςя ? І нехай !
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18.09.2022 08:40 Ответить
Тут воно сциться не безпідставно. Саме полк імені Кастуся Каліновського стане в майбутньому елітою очищеної демократичної Білорусі !
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18.09.2022 09:33 Ответить
Ох і сцить колгоспник! Як його кундзюбить!😁
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18.09.2022 09:33 Ответить
тебя мразина ********** не только свергать надо . а повесить без суда в МИНСКЕ на площади за все что ты выродок совершил в этой войне . за то что разрешил бомбить наши города из беларуси и запускать ракеты по УКРАИНЕ ---- и подохнеш падла как каддафи или чаушеску . другого ты тварь не заслужил
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19.09.2022 07:35 Ответить
 
 