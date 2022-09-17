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В Украине формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси, - Лукашенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил, что в Украине формируются силовые подразделения для свержения тоталитарных властей в Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео его выступления распространено в соцсетях.
Лукашенко сделал такое заявление в речи, посвященной Дню народного единства Беларуси, который празднуется ежегодно 17 сентября.
"В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас, по меньшей мере, до 1939 года", - сказал Лукашенко.
Топ комментарии
+84 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий17.09.2022 22:15
+80 Йцу Кенг 07b0c614
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+41 Bob Fayn
показать весь комментарий17.09.2022 22:20
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Пожалуйста, подождите...
Жарт.
Нікуди тарган їх не пустить. На "100тыщ северокорейцев" у ху@ла і то більше шансів.
прикиньте, а если реально пустить слух, что формируем чего то кудв то?
он же все путинские чемоданы использует под дефекацию, не разбирая, есть там красная кнопка или нет
по мне так нормальная идея как лишить путю доступа до красной кнопки
Повернення Білорусі до 1939-го року - то прогрес, бо цей бульбофюрерок загнав країну у феодальний стрій з феодалом у Кремлі.
Цікаво: як йому сподобається компанія шапкокрада десь за Уралом?
Полк Кастуся Каліновського!
Так шо шо?
Правильно - тобі п*зда...
https://twitter.com/i/status/1571072563933224964
@lvova_vova
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8 ч
Шановні бойові побратими!
Велике… Дуже ***** велике прохання.
Якщо знайшли працюючу рацію російських окупантів, то наполегливо прошу не натискайте ніяких кнопок і ГОЛОВНЕ жодного слова, жодної букви в етері тієї радіостанції.
Віддайте іі розвідникам, а вони вам віддячать за це
Не повалимо, так"завалимо"
Один хрен тобі ******** одна дорога:
До кАбзона!!!!!!!!
А їм ще ЗСУ ще допоможе, то вусатому срака.
тарган навіть і не помітив як зубами ***** шнурки розв'язує
...
(щось мені підказує, що тут навіть клізьма не допоможе)
бо будуть ваші мамкі вас своїми глазами слезами-виплакувати....
Та ви білоруси вже там.
Як казав "найвеличніший" і його адепти "...хуже не будет"