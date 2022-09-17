В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 сентября выступил с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям. В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для пыток. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто истязал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю", - отмечается в сообщении.

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