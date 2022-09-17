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Зеленский (16498) пытки (758) Харьковщина (4110)

В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 сентября выступил с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям. В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для пыток. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто истязал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В освобожденном Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти, - ОВА
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Топ комментарии
+30
А в те кативни люди попадали в том числе из списков, которые составлял твой, **** ты гнусавая, дружечек Портнов.
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17.09.2022 22:36
+20
Є такий Олег Котенко - уповноважений з питань зниклих безвісти , і він сьогодні даючи інтерв'ю журналісту сказав , що порівнювати захоронення в Ізюмі з Бучею некоректно бо тут " все більш цивілізовано , це не одна велика могила а багато окремих захоронень " . Цивілізовано ???!! Цинічна **** ! А ти не хочеш щоб так цивілізовано тебе поховали ,чи твою родину ? До речі ця наволоч іще сказала що більшість жертв це не від катувань а загинули від обстрілів , це що адвокат рашистів ?
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17.09.2022 22:53
+18
Ти гундоса чмоня розкажи Українцям що ти зробив за два з половиною роки для опору ймовірній атаці мордору. Сидиш в бункері і проливаєш "крокодилові сльози"? Де обмін захисників Маріуполя яких ти спонукав до здачі в полон?
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17.09.2022 22:48
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А в те кативни люди попадали в том числе из списков, которые составлял твой, **** ты гнусавая, дружечек Портнов.
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17.09.2022 22:36 Ответить
Якби готувався до війни цього б не було. Кров і на твоїх руках.
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17.09.2022 23:08 Ответить
за пол года подонки знали что будет война, держали в тайне...а все могло быть по другому....
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17.09.2022 23:20 Ответить
Как надоела твоя ссыкливая,предательская рожа наркоман -уклонист
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18.09.2022 08:36 Ответить
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17.09.2022 22:44 Ответить
Ти гундоса чмоня розкажи Українцям що ти зробив за два з половиною роки для опору ймовірній атаці мордору. Сидиш в бункері і проливаєш "крокодилові сльози"? Де обмін захисників Маріуполя яких ти спонукав до здачі в полон?
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17.09.2022 22:48 Ответить
Є такий Олег Котенко - уповноважений з питань зниклих безвісти , і він сьогодні даючи інтерв'ю журналісту сказав , що порівнювати захоронення в Ізюмі з Бучею некоректно бо тут " все більш цивілізовано , це не одна велика могила а багато окремих захоронень " . Цивілізовано ???!! Цинічна **** ! А ти не хочеш щоб так цивілізовано тебе поховали ,чи твою родину ? До речі ця наволоч іще сказала що більшість жертв це не від катувань а загинули від обстрілів , це що адвокат рашистів ?
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17.09.2022 22:53 Ответить
За "дискредитацію" рашистів Денисову вигнали з посади, тому Котенко старається зберегти посаду і їх як писали в ОПшній УПячці "не демонізувати" окупантів.
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17.09.2022 23:31 Ответить
Відкрив Гамерику. Це ж зробили московити перед якими ти кривлявся у маасквє.
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17.09.2022 22:55 Ответить
он там жил а в Киев на концерты приезжа
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18.09.2022 00:16 Ответить
І ще хтось мені буде розповідати, що зброя мене не потрібна? Ще якась гнида мені втілювати буде, що не зможу скористатись?
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17.09.2022 22:59 Ответить
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17.09.2022 23:28 Ответить
- Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
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17.09.2022 23:29 Ответить
Нардеп-#слуга «#кварталівець» Микола Задорожній з'явився в Тростянці у светрі з літерою V. Під час окупації рашистами в місті стояла техніка маркована V Одразу видно,що слузі байдуже до того,що пережили люди з його виборчого округу
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18.09.2022 00:12 Ответить
зэ-мразь свиноподобная уже в открытую плюет на могилы
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18.09.2022 00:14 Ответить
"э-мразь свиноподобная уже в открытую плюет на могилы "
(С) "Сєньйор-Голодомор", а ****.
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19.09.2022 10:23 Ответить
Він просто забув зняти, бо готувався зустрічати "освободітєлєй", а не "визволителів", хоча "какая разніца".
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18.09.2022 11:35 Ответить
Когда уже дождемся, что эту тварь посадят???
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18.09.2022 00:30 Ответить
А кто посадит???народ должен посадить,но с начала на кактус.
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18.09.2022 08:40 Ответить
Зато паники не було.
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18.09.2022 07:56 Ответить
Хочеться вірити в те що люди не забудуть шашликів зевлади какая разница
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18.09.2022 09:45 Ответить
А память у людей така коротка, а там ще Зе чиновники гречку роздадуть на шару і все
забудеться як галімий серіал "Свати".
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19.09.2022 01:27 Ответить
Він і Харків хотів здати, но что-то пошло нє так. нічого, на Дудіну відіграється.
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18.09.2022 11:52 Ответить
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19.09.2022 01:29 Ответить
КЛОУН - ЦЯ ВІЙНА НА ТВОЇЙ СОВІСТІ.
Це треба постаратися за три роки ракетну програму в асфальт закатати щоб нічим
було відповісти у перший тиждень війни агресору.Закатані також закуп снарядів,
патронів, мін і реактивних снарядів
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19.09.2022 01:26 Ответить
"ЯКБИ ВЛАДА ПОПЕРЕДИЛА УКРАЇНЦІВ ПРО МАЙБУТНЄ ВТОРГНЕННЯ рф ЩЕ В ЖОВТНІ, УКРАЇНА ПРОТРИМАЛАСЯ Б ТРИ ДНІ", - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Тарас Чорновіл 🇺🇦
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
Ще в інтерв'ю The Washington Post заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?

*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював. Але, коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ. Якби ти, мерзенна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад. До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.

І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою нікчемою. Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було. Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері. І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!
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19.09.2022 05:37 Ответить
оманськікнурі готувались зустрічати януовоща
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19.09.2022 08:37 Ответить
 
 