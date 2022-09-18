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Выжить зимой в разбитых городах Луганщины будет почти нереально, - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечает, что провести отопительный период на оккупированной Луганщине, именно там, где продолжались активные боевые действия, - невозможно.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Разбитые города Луганщины отопительный сезон не переживут. Провести отопительный период на оккупированной Луганщине, именно там, где продолжались активные боевые действия, - невозможно. Рашисты для этого ничего не сделали. Уцелевшие дома в городах зима добьет, после воздействия низкой температуры их восстановить будет невозможно. Большинство горожан будут пытаться уехать в сельскую местность и зимовать в заброшенных домах.

Читайте также: На Луганщине не удастся провести отопительный сезон, даже если ее деоккупируют в ближайшее время, - Гайдай

Конечно, будут те, кто останется в городах, но мы можем потерять зеленый массив. Для отопления зданий будут использовать исключительно дрова, но приносить их из леса опасно из-за минирования, поэтому будут рубить парки и деревья во дворах", - рассказал он.
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Топ комментарии
+16
Що таке карма? Це коли найбільшим руйнуванням піддались ті території України, де було більше всього голосувавших за проросійські партії...
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18.09.2022 18:11
+9
Це проблема також оп,бо як сказав Петро-не дороги асфальтувати, а людей до зими готовити.
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18.09.2022 17:47
+5
Не кажіть, що буде зима, бо буде паніка а всі один одного повбивають!
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18.09.2022 18:40
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Це проблема також оп,бо як сказав Петро-не дороги асфальтувати, а людей до зими готовити.
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18.09.2022 17:47 Ответить
5 лет он уже готовил. И не только там, люди оценили его готовность и тут и там
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18.09.2022 18:05 Ответить
Привіт Подоляку
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18.09.2022 18:09 Ответить
Ага, обязательно передам лично, так что не переживай и успокойся
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18.09.2022 18:15 Ответить
Чому зомбі оп такі вульгарні. Диву даюсь працюєте за 60 грн,так хоч якісно працюйте, а то на рівні дорожних
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18.09.2022 18:18 Ответить
керовые вы оценщики как оказалось...
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18.09.2022 18:54 Ответить
А что, сбили вашего летчика, ну так все, ему уже не летать.
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18.09.2022 19:06 Ответить
и стоило оно того. на зло летчику отморозили уши и получили полный звиздец
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18.09.2022 19:10 Ответить
а щас бы летчики пригодились вместо клоунов...
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18.09.2022 19:11 Ответить
Сразу предупреждаю, что это возможный вброс, но некоторые телеграм-каналы, которые позиционируют себя, как "нейтральные", начали писать, что ВС РФ планируют удар по плотинам на Днепре.

Почему ставлю эту информацию?

Потому, что её огласка может заставить руководство ВС РФ задуматься о целесообразности и адекватности такого удара. Также надеюсь, что ВСУ собьет значительное число ракет, а оставшиеся не смогут уничтожить цели.

Якобы, по информации из российского генштаба, 14 сентября Путину предложили воспользоваться весенним еще планом удара по гидроэлектростанциям и плотинам на Днепре.

Речь идет о массированных ракетных ударах по инфраструктуре в Кременчуге, Каменском, Запорожье. Для реализации плана Путин дал согласие на использование ракет Х101, которые могут нести до полутонны взрывчатки (ракеты этого типа могут нести ядерный заряд, но вероятность использования тактических ядерных боеприпасов близка к нулю).

В апреле Путин потребовал использовать эти ракеты только по согласованию с ним, потому что в распоряжении ВС РФ их осталось 103 штуки. В течение лета их использовали считанное число раз, например для обстрела завода Южмаш в Днепре. Х101 запускаются с самолетов стратегической авиации. Они могут быть выпущены над территорией России, Белоруссии, из района Черного или Каспийского моря.

По словам нескольких офицеров в генштабе, для удара могут быть использованы от 30 до 50 ракет, сериями пусков.

Так как разрушить ракетным обстрелом гидро-инфраструктуру в Запорожье невозможно из-за ее повышенной прочности (ДнепроГЭС проектировалась и строилась с запасом прочности на прямой ракетный ядерный удар), предполагается уничтожить плотины в Кременчуге и Каменском, а плотину ДнепроГЭС хотят повредить. Поврежденная конструкция не выдержит нагрузку от прорыва двух плотин выше по течению.

При разрушении плотин в Кременчуге и Каменском, волна дойдет до Запорожья через 4-6 часов. В течение 10-12 часов конструкция плотины ДнепроГЭС не выдержит нагрузки и рухнет.

Такой удар разрушит существенную часть инфраструктуры по левому берегу (правый берег Днепра выше левого и ему разрушение плотин почти не угрожает), скует силы ВСУ, которым придется заниматься эвакуацией населения, приведет к жертвам среди гражданских и военных. Во всяком случае, так это видится российским генералам.

Ответственность за обстрел российские военные хотят переложить на украинцев.

«**…ем, пусть там полстраны им смоет. Скажем, что нацики сами взорвали, чтобы остановить наше успешное продвижение», - сказал один из российских старших офицеров.

По мнению авторов плана, вода затопит и часть оккупированной Запорожской области, в том числе Энергодар, но конструкция АЭС выдержит затопление, а разрушение от гидродинамического удара ей не грозит, так как основная энергия потока уйдет южнее, в сторону Токмака, Молочанска и Новобогдановки. У ВС РФ нет долговременных укреплений в тех районах, а технику и личный состав они отведут за несколько часов до удара.

16 сентября на саммите ШОС, то есть уже после принятия решения об ударе по плотинам, Путин заявил, что недавние обстрелы электростанций в Харькове и других украинских городах - это предупреждение.

Исходя из низкой эффективности российских ракетных ударов и улучшения работы систем ПРО и ПВО ВСУ, удары по плотинам, если они случатся, не принесут ожидаемых Путиным и генштабом результатов. Больше того, они бессмысленны как самостоятельное действие.

Ещё раз: информация не проверенная, но такая, что вполне может быть правдой. Проинформирован - значит вооружён. (с) Шарп
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18.09.2022 17:51 Ответить
Я знаю вас давно, тому запитаю,а навіщо ви тут це виставляйте? Може краще нічого не писати і не давати матеріал для орків тим паче він не повністю відповідає дійсності
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18.09.2022 17:54 Ответить
совєти у 1941 так ДніпроГЕС підірвали..правда її замінували нехіло..
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18.09.2022 18:07 Ответить
В тіло греблі заклали з середини 3т вибухівки через потерну.
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18.09.2022 19:06 Ответить
Тоді ключове питання полягає в тому, чи можна заливати бетон, щоб модернізувати дамби, про які йде мова, до дамб «гравітаційного типу».
https://uk.wikipedia.org/wiki/*******************
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18.09.2022 19:05 Ответить
Що таке карма? Це коли найбільшим руйнуванням піддались ті території України, де було більше всього голосувавших за проросійські партії...
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18.09.2022 18:11 Ответить
Согласно этому плану (который еще Сталин придумал - пресловутый "Бастион"), вода смоет Украинку, Кончу-Заспу и прочие "маетки".
Ответка от богатых украинцев, я думаю, не заставит себя ждать. Мое мнение - 10.000$ за каждого убитого россиянина. Во всем мире. Подчеркну - ЗА КАЖДОГО. Охотников за головами, любителей легкой наживы и просто убийц в мире - НЕ МЕРЯНО. И все захотят внезапно и легко стать богатыми.
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18.09.2022 18:15 Ответить
До реальных холодов в ноябре есть еще почти полтора месяца - это достаточный срок (ПРИ ЖЕЛАНИИ и ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛЕ) восстановить (конечно, не везде, а в более или менее уцелевших районах), если не централное отопление, то может быть котельни (на микрорайон, квартал или несколько домов)!
Кто НЕ ХОЧЕТ тот и НЕ БУДЕТ ничего делать (конечно легко спихнуть с себя ответвенность солавшись на форс-мажор войны, а не попытаться хотя бы частично в рамках СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ восстановить быт людей)!
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18.09.2022 18:40 Ответить
Не кажіть, що буде зима, бо буде паніка а всі один одного повбивають!
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18.09.2022 18:40 Ответить
Для виготовлення пічки-буржуйки потрібно наступні матеріали:

1) корпус - відрізок труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 140мм, товщ. 4-5мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 20мм - 200мм (верхнє) і 90мм (нижнє);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 11 - 14мм (7 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М6;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 6,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 10мм.
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18.09.2022 18:40 Ответить
а ти скажи тим, андонам що на самому верху що по всій Україні особливо в санаторних містах та селах сотні тисяч незадіяних номерів
тільки в Трускавці пару тисяч номерів в нормадьних але не працюючих санаторіях
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18.09.2022 19:43 Ответить
Якось пох....й!!!! Їх зовсім не жаль!!!!! Нехай мерзнуть, може ***** їх зігріє!!!!
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19.09.2022 01:13 Ответить
 
 