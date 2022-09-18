На Харьковщине ВСУ форсировали реку Оскол: теперь контролируют и левый берег, - Стратком. ВИДЕО

В Харьковской области Вооруженные силы Украины форсировали приток Северского Донца - реку Оскол, взяв под контроль оба ее берега.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в телеграм-канале, обнародовав соответствующее видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"ВСУ форсировали Оскол. Со вчера Украина контролирует и левый берег", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские захватчики, бежавшие с Харьковщины, бродят по Белгороду в поисках еды, - Тhe Guardian