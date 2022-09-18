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Российская БМП бросает своего бойца, но почти сразу подрывается. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали видео, на котором российские воины на БМП покинули своего бойца, но почти сразу подорвались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+72
Дуже файно.
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18.09.2022 19:34
+43
це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка

та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
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18.09.2022 19:44
+38
и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..
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18.09.2022 19:37
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Дуже файно.
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18.09.2022 19:34 Ответить
це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка

та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
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18.09.2022 19:44 Ответить
На расии есть такое негласное правило - сваих не брасаем в биде ! Но боросили. А он им в догонку и молвил - шоб вас пи..ров разорвало ! Слова оказались пророческими ! ))
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18.09.2022 20:19 Ответить
Похоже. что он не то чтобы их не догнал, а даже перегнал. Вроде бы он словил свой свинец.
Они под обстрелом грузились и валили.
Так что там у Петра они все соберутся.
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18.09.2022 22:06 Ответить
У Иосифа же.
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19.09.2022 03:13 Ответить
прочитав всі 4... Статті чудово розкривають очі на пуйловсько-кремлівську дешеву брехню про "один народ"... плюватись хочеться від тієї недодержавної хрені, потім митись різними мочалками від подібної мерзості... козломорді, ви нам брати меншблизькі чим папупаси. приблизно такі ж, як і шимпанзе.
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19.09.2022 00:18 Ответить
Думаю,що якщо не дуже вірив у вищі сили,то повірив й потім добровільно здався в полон))
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18.09.2022 19:35 Ответить
Хорошее видео, но уже с бородой.
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18.09.2022 19:35 Ответить
чмошники а не военные , просто конченное стадо баранов .
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18.09.2022 19:36 Ответить
и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..
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18.09.2022 19:37 Ответить
и еще, небось, подумал - "не взяли меня - так вам ******* и надо!" ))
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18.09.2022 19:53 Ответить
та он им в спину такого нажелал... шо стработало моментально)))
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18.09.2022 19:56 Ответить
а потом еще пол часа ржал с *********....)))
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18.09.2022 19:59 Ответить
Фейк, расіяне не такі... хоча, кого я обманюю?
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18.09.2022 19:37 Ответить
Красівоє
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18.09.2022 19:38 Ответить
УВАГА!
Шановне панство, пошли упорные слухи, даже В.Портников говорит, что у некоего поца Бе, шефа Зе, сегодня НАБУ провело массу обысков с изъятием разного рода носителей и документов. Не зря Блинкен приезжал. Видно Вовчика за текстикулы взял, покрутил их и пояснил популярно......
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18.09.2022 19:38 Ответить
та кажуть, але ще кажуть що гвно Бе.. не тоне в ЗЄ-жижі
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18.09.2022 19:45 Ответить
Не просто кажуть, це медецинський факт!
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18.09.2022 20:19 Ответить
даже портніков
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18.09.2022 20:47 Ответить
гудственно
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18.09.2022 21:26 Ответить
та цирк це все,
кіно
взяли кіношника
зняли обшук
попили кави і на цьому все закінчиться
результат: піпл схаває що моня бореться з корупцією а беня вийде чистим бізнесменом
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18.09.2022 21:32 Ответить
самое то перед сном
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18.09.2022 19:41 Ответить
везет же дуракам. орку счастье подвалило - побудет пока живой.
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18.09.2022 19:42 Ответить
все унитазы, которые так спешно загружали орки, песцом накрылись! )
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18.09.2022 19:44 Ответить
Чуйку не проп'єш
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18.09.2022 19:46 Ответить
москали нам подарили Т-90 "Прорыв"....
больше фоток здесь

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18.09.2022 19:47 Ответить
я побачив на полі там зомбі після підриву йшли...серьозно
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18.09.2022 19:51 Ответить
БІНГО !!!
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18.09.2022 19:52 Ответить
******** кацапская ******, с детьми и женщинами только воевать умеют, дети пидоров и проституток
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18.09.2022 20:00 Ответить
Кажуть відео старе, байдуже, однаково приємне.
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18.09.2022 20:01 Ответить
"они СВОИХ не бросают" (а кидают!)
Быстрая КАРМА, в течении минуты!
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18.09.2022 20:05 Ответить
Прекрасное видео!
Чёткость и слаженность работы отделения поразили
Взрывозащищённое днище корпуса и сиденья аналоГовнета выше всяких похвал!
Минздрав рекомендует в номинации "Лучший контрацептив"
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18.09.2022 20:08 Ответить
А эти по минному полю, как бессмертные. Причем небось сами минировали. Одним словом д@#₽#_@ы.
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18.09.2022 20:15 Ответить
Ай молодці - зібрались у купку, сіли гарненько і на концерт до кабздона...
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18.09.2022 20:16 Ответить
російські воїни ? Хіба ***** - воїни?
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18.09.2022 20:16 Ответить
И главное: грузились по-домашнему, подорвались душевно....
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18.09.2022 20:22 Ответить
орк не попал в этот раз в рай , ну в следующий раз повезет больше
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18.09.2022 20:32 Ответить
Того шо не взяли на БМП...бідолахі не повезло. Залишится тепер без Лади.
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18.09.2022 20:32 Ответить
Від батьків піздюлєй схлопоче що без жигулів залишив
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18.09.2022 20:38 Ответить
Старе відео, чи нове, але дивитись дуже приємно. Мабуть не встигли обісратись. Родині загиблих нехай щастить
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18.09.2022 20:41 Ответить
Старе видео
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18.09.2022 20:44 Ответить
пісня супер
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18.09.2022 20:48 Ответить
В экстримальных условиях сила мысли возрастает в сотни раз!! Теперь мы знаем что подумал отставший гоблин!
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18.09.2022 21:02 Ответить
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18.09.2022 21:08 Ответить
****, *****! Вибачте, інших слов нема.
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18.09.2022 21:15 Ответить
Расея тебя кинет сынок, всегда!!!
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18.09.2022 21:28 Ответить
Красиво! Душевно!
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18.09.2022 21:39 Ответить
Поле, минное поле…
Светит луна или солнечный свет -
путь на то поле - выход из боя,
но не собрать русню снова в пакет...
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18.09.2022 21:42 Ответить
Дивився б і дивився
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18.09.2022 21:56 Ответить
Никто не знает чей это саундтрек?
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18.09.2022 22:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7IS0ZaxiY2E
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18.09.2022 22:58 Ответить
Dzięki)
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18.09.2022 23:19 Ответить
Енітаймсько та еніверсько!
)))
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18.09.2022 23:23 Ответить
насолода
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18.09.2022 23:34 Ответить
Пля, раз 10 пересматривал, чувак теперь должен уверовать, перейти к ЗСУ и до пенсии своих уродов благодарить!
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18.09.2022 23:48 Ответить
Тупо таракани кацапські. Дихлофосом їх.
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19.09.2022 00:01 Ответить
Ви там чого накурилися в Цензорі? Які такі "російські воїни ". Вам словник вивчити треба- бандити, мародери, воєнні злочинці і далі в тому ж ключі.
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19.09.2022 00:29 Ответить
Гореть этим свинособакам в аду
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19.09.2022 00:36 Ответить
Тот которого не взяли пулю словил или окуклился?
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19.09.2022 00:39 Ответить
удачно соскочил.
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19.09.2022 04:36 Ответить
 
 