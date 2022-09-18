Российская БМП бросает своего бойца, но почти сразу подрывается. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором российские воины на БМП покинули своего бойца, но почти сразу подорвались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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