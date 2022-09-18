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Зеленский (16511) обращение (495)

О чужом мы не говорим, - Зеленский заявил, что все города от Изюма до Ялты будут освобождены. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и громады, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат повсюду.

Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим.

Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже.

О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь – уже 207 дней.

Звучат благодаря Вооруженным силам Украины, благодаря Силам специальных операций, ГУР, СБУ, теробороне, пограничникам и всей системе МВД – от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей ГСЧС.

Самые важные слова, звучащие благодаря нашим медицинским работникам и транспортникам, благодаря энергетикам и волонтерам, благодаря бойцам информационного фронта и педагогам, благодаря дипломатам и многим другим, кто выполняет свою работу так, что это усиливает нас всех. Усиливает нашу способность бороться и побеждать".

Смотрите также: В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
А можна було і не допустити захоплення аж стількох міст.
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18.09.2022 21:58
+19
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18.09.2022 22:13
+19
спочатку розміновую Чонгар - зливає Хєрсон, а з ним увесь південь країни, потім з неголенною пикою видить в ефір і корчить з себе гєроя-освободітєля! мразот
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18.09.2022 22:18
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"Добрий вечір вам, малята,
Любі хлопчики й дівчата!" (с)
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18.09.2022 21:56 Ответить
от така х-ня, малята..любі хлопчики й дівчата (с)
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18.09.2022 22:02 Ответить
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18.09.2022 22:06 Ответить
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19.09.2022 01:20 Ответить
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19.09.2022 01:23 Ответить
Отож-бо...
Погано ще хлопи печуться про панські статки, погано!
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19.09.2022 01:30 Ответить
треба панов-зэленодупих спекти
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19.09.2022 01:54 Ответить
І "Ось така ххйня малята, любі хлопчики й дівчата".. А тепер у ліжечка... На добраніч, на добраніч, на добраніч... НА ДОБРАНІЧ.
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18.09.2022 22:03 Ответить
Ты их уже трижды освободил
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19.09.2022 08:48 Ответить
путін здох

@PidudaS

·

4 ч

Емоції військових перед штурмом Хлопці розуміли, що можуть не повернутись додому живим, тому кожен думає про своє. Хтось про сім'ю або роботу чи коли закінчиться війна. Чи як успішно виконати місію і йти далі в наступ.

Ці ємоції, настрій та почуття - безцінні. @dobrik_live

https://twitter.com/i/status/1571504057671454724
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18.09.2022 21:56 Ответить
...і це тепер на ньому теж

Мамо, я похований в Ізюмі,

Поміж сотень інших, десь у лісі.

Вже від мене слова не почуєш.

Каті передай, хай добре вчиться.

Може, ми побачимось колись,

Не шукай, тобі суглоби крутить.

В нас усіх є трохи спільних рис -

Ноги перев'язані чи руки

Ми у лісі, тут доволі тихо,

Мабуть, я ніколи не засну.

Вибач, мамо, я спиняю лихо.

20, невідомий, ЗСУ.

Сергій Тітов
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18.09.2022 21:58 Ответить
Оlele - Бавовнятно, як помічник, ВАМ в допомогу (молитвами Богородиці та Господа нашого Ісуса Христа)
Амінь (да буде так)
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18.09.2022 22:16 Ответить
Зелена потвора перестань хоча б красти гуманітарку
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18.09.2022 21:58 Ответить
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18.09.2022 22:13 Ответить
А можна було і не допустити захоплення аж стількох міст.
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18.09.2022 21:58 Ответить
спочатку розміновую Чонгар - зливає Хєрсон, а з ним увесь південь країни, потім з неголенною пикою видить в ефір і корчить з себе гєроя-освободітєля! мразот
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18.09.2022 22:18 Ответить
Ну давайте будемо чесними - не корчить він із себе героя. Я не фанат Зе, але регулярні звернення до народу - це у воєнний час є обов'язком будь-якого Преза.
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18.09.2022 23:07 Ответить
то да..але ж воне таке гундосе й противне..краще б телевідучі зачитували..типу - від українського генштабу..від ставки командуючого...
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18.09.2022 23:36 Ответить
Це можливо. Перші дні війни його виступи виглядали щирими, азараз - як концертний номер, який нецікавий навіть самому виконавцю.
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19.09.2022 10:58 Ответить
воно не фанат та буде черствим регулярні звернення гундоси- це ... обов'язок презерватива-вирока??? Нарід теж так вважає: шашлики, посередині, позолочений асфальт, дебілам владу!
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19.09.2022 00:04 Ответить
Якби це було звернення Президента-нема питань, потрібно. Але щоденне гундосіння цього непорозуміння після того, як під його "керівництвом" країна готувалася до боротьби з сусідом-нелюдом, виглядає як знущання над багатостраждальним українським народом. Втім, йому ще з часів 95 кварталу не звикати...
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19.09.2022 07:09 Ответить
Ну давайте. В марте, когда дела шли не очень, но при этом Украина не чувствовала себя в одиночестве, он готов был слить её, не задумываясь. Зеленский, как обиженный пацан говорил, что нас не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО. Поэтому надо договариваться с Россией. То же вопили Арахамия с жирным Стефанчуком. Общество готовили смириться с договорняком. Пошли переговоры в Турции. И тут - бац, ситуация меняется и Зеленский против каких-либо переговоров. И понёсся патриотизм, аж из штанов стал выпрыгивать. Он готов прислониться к любому, кто на данный момент окажется сильнее. А на Украину ему насрать. Так что не пишите ерунды.
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19.09.2022 07:27 Ответить
"Зеленский, как обиженный пацан говорил, что нас не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО. Поэтому надо договариваться с Россией." - конец цитаты.

А можно ссылку на его выступление, где он предлагал с запоребриком договариваться? Он говорил о переговорах, но с предварительным условием - отвести войска на линию 23 февраля. А когда открылись преступления в Буче и других местах, о даже такого не говорит.
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19.09.2022 11:01 Ответить
Я вам не собираюсь ликбез устраивать. Поищите, если сильно грамотный и если есть желание хоть в чём-то разобраться. Цитаты мартовские: Зеленского, Арахамии, Стефанчука.
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21.09.2022 06:16 Ответить
Это не ликбез, а элементарное уважение к собеседнику и желание быть понятым и услышанным. Подтверждать сказанное - это задача говорящего, а не слушающего.
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21.09.2022 12:13 Ответить
Здесь я с вами согласен абсолютно. Есть нюанс: эти все заявления считаны с бумаги, написанными другой рукой. Зеленский -генератор случайных слов, которые не всегда удаётся увязать с каким-то смыслом. Это - результат его окружения, где нет необходимости пользоваться широким словарным запасом.
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21.09.2022 19:38 Ответить
Зе - талантливый актер, он наверняка умеет воздействовать на публику, и язык должен быть профессионально подвешен. Уж что, а подготовить и произнести речь он должен уметь сам, без помощи окружения.
Насчет окружения - отдельный вопрос: зачем он окружил себя такими мутныи и токсичным окружением? Не может он не чувствовать настроения людей.
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21.09.2022 20:10 Ответить
Мінськ 3? Думаю ***** вже на таке не повелось би.
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19.09.2022 00:02 Ответить
Ні. Треба було не гаяти час і озброювати армію.
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19.09.2022 10:29 Ответить
ЯЗИКОМ МАХАТИ - НЕ РОВИ КОПАТИ...
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18.09.2022 21:59 Ответить
это точно....
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18.09.2022 22:07 Ответить
Помовчи...
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19.09.2022 01:10 Ответить
Тісно в одному світі із вбивцею, катом,
з тим, через кого навчились хотіти вбивати,
з бравим оркестром, що грає під тілом розп'ятим
із отченашем, на серці надряпаним цвяхом.
Тисне у грудях, і хвоя задушливо пахне:
там він упав і спльовував кров'ю на кахлі,
тут йому - куля і темрява з іншими в ямі,
де шестирічка лежить біля тата і мами.
Синє і жовте - браслет на худому зап'ястку
тіла людини, яка була кожним із нас.
Дощечки дві перехрещені, номер і досить.
Ходить потвора і цвіту пожадливо косить.
Ходять під небом єдиним, на вигляд - як люди,
ниці істоти, уже скам'янілі по груди.
Ходять і дихають. Боже, як тісно у світі,
де убивають за те, що насмілився жити.

17.09.2022

Джулія Мусаковська
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18.09.2022 22:06 Ответить
Будуть звільнені. Але не тобою, і не при тобі.
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18.09.2022 22:06 Ответить
"Про чуже ми не говоримо", - перед ким він вибачається?
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18.09.2022 22:10 Ответить
если бы у тебя были мозги , то и освобождать ни чего не нужно было бы.
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18.09.2022 22:12 Ответить
если бы не было его с 2019 года - то и освобождать ни чего не нужно было бы.(с)\так точнее фраза...\
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18.09.2022 22:15 Ответить
А Крим і Донбас?
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18.09.2022 22:19 Ответить
цей зелений дебіл здав территорів в 3 рази більше за Крим і той огризок на донбасі, що був захоплений в 14-році
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18.09.2022 22:22 Ответить
ви і подібні вам звичайно ж знають всі відповіді на найзагадковіші події всесвіту
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18.09.2022 23:57 Ответить
А вы, умник, в курсе, какая армия у нас была тогда? И какой раздрай был в политической ситуации в Украине тогда? Где оно было - монобольшинство?
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21.09.2022 06:20 Ответить
тут "ударение" на освобождении территорий которые свиноцабаки захватили с февраля...
если я этого не дописал для тебя - то сейчас дописал...
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18.09.2022 22:27 Ответить
Коли вже він навчиться казати не тільки "Героям Слава" , але й "Смерть ворогам" .

Йде війна , кожен день гинуть Герої й без смерті ворогам не буде тут ніколи перемоги .

Й певні злодії (на превеликий жаль) можуть не дочекатися Гааги й тільки через їх пряме знищення можилве буде покарання ...
Як й пісня "Там у лузі" повинна дочекатися до куплета про те , що "тан з москалями" . Це для Дейва Гілмора можно було зкорочувати ... а тут кожне слова має свою ціну
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18.09.2022 22:12 Ответить
...і мелодію приспіву спотворено - з величної, на блатняк.
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18.09.2022 22:29 Ответить
Не успеет до конца каденции.Нужна ещё одна попытка.(
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18.09.2022 22:13 Ответить
какой конец каденции? вы чё? он будет тянуть кота за хвост 50 следующих лет, держась за власть до конца, потому что прекрасно понимает, что следующая власть его посадит
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18.09.2022 22:20 Ответить
він не відміне воєнний стан..в нього пожиттєва каденція..
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18.09.2022 23:40 Ответить
А Москву нужно просто спалить...(есть такая традиция)....
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18.09.2022 22:14 Ответить
Це вже мабуть третій відосік за сьогоднішній день, гарна робота в дебілери!
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18.09.2022 22:19 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

8 ч. ·

"ЮЖНЫЙ АКЦЕНТ"-2022. Перепрошую, але таки скажу. Мене нудить уже не так від Андруховича, як від цілої тої галицької "х...чєчної", яка невтомно й наввипередки, без сорома казка, пере йому брудні штани. Від штатних тиражувальників рос. методичок, які подописувались до того, що НЕ розмовляти зараз із росіянами - це нацизм (руку з жовто-блакитним браслетиком з ізюмської могили щоночі вам у сни, qrwy!), від побожних дам церкви Андруховича, які в своєму відпиральницькому запалі ринулись висвячувати Мішу Шишкіна у "втікачі від путінського режиму" (хоча той просто вийшов у Швейцарію заміж, і ще в 1995-му, але кого це спиняє?), - все це могло б здаватись смішною жабомишодраківкою в жанрі "танок фанів круг кумира", якби діялось десь у ті ж 1990-ті чи навіть 2000-ні (а воно й діялось, го, ще й як - і літфестивалі під назвою "Южный акцент" - !!!, і медведчуківський "Культурный герой", куди українські literati теж не гидували тягтися журавлиним ключем по щербату копійочку, аякжечки!), - але це діється, чорт забирай, в дні нашого контрнаступу, і тому не можу не спитати в усіх цих Відпирачів Невідпирального: are you ****** там?..

Та якби ви, гуси скубані, ПОЛОВИНУ того шуму, що зняли в інформпросторі довкруг на-фіг-кому-впалого Шишкіна, зчинили довкруг зникнення УКРАЇНСЬКОГО письменника Володимира Вакуленка з окупованої РОСІЯНАМИ Ізюмщини (він не евакуювався, бо доглядав аутичного сина, гугліть!) - то ніяким організаторам європейських фестивалів більше просто НЕ ТРЕБА БУЛО Б пояснювати, чому наш публічний діалог з як завгодно хорошими росіянами до перемоги неможливий (хіба що, як у Камю під час окупації Франції, - в формі "Листа німецькому другові": здавалось би - сядь, напиши, опублікуй у тих самих європейських газетах - і не будеш ні qrwою, ні штрейкбрехером, в чім проблема?..). Але про Вакуленка, на відміну від Шишкіна, в нашому інформпросторі була тільки вістка, ще квітнева, від колишньої дружини: що його з сином орки забрали вдруге, він у полоні... Отаке-от, qrwaмаць, "взятие Измаила". Нудить.

А мене триґерить ще й дежав'юшкою: 2014-го р. ПЕН-тусовка (за винятком буквально двох, на пальцях, людей, які потім, як і я, з Українським ПЕНом попрощалися) так само іґнорила "загубленого" в Луганську Василя Голобородька, але завдяки зчиненому тоді, все-таки, галасові (див. мій лист до Українського ПЕН) "забутого" поета вдалось із Луганська евакуювати, вже під самим носом у росіян. Не хочу цим сказати, ніби галасом вдалось би врятувати й Вакуленка - ситуація нині інша, але, кУрча, як можна нині, не кліпнувши оком, верзти маячню про те, як це (буцім) важливо, що в укр. письменника вийшла на Заході книжка, і його туди запросили на пару з російським?! Люди, ви що, в комі були від самого того "Южного акценту" - у вас який рік на календарі?!!

Вже з 10 разів тут писала: українців зараз перекладають, видають, запрошують, тримають мікрофони перед писком - не тому, що ми такі красиві, розумні й талановиті, - а тому, що наша країна несподівано для всіх наваляла тій, перед якою весь світ трусився від 1945-го. Це ЗСУ зараз робить промоцію нам усім, до Лесі Українки на лондонській сцені включно, - а не Андрухович їде робити промоцію Україні (!). Всі ми, українські митці-письменники-журналісти-іт.д. - прямі бенефіціари перемог нашої армії, перед якою ми в боргу по самісінькі вуха до кінця своїх днів. То невже ж так важко, холера, хоч настільки ту армію поважати, щоб, поки вона звільняє наші території від російських убивць, не напускати тим часом з другого кінця в наш простір російських "єнотів" - поки що віртуальних, поки що тільки з томиком Достоєвського, але ж ми це вже проходили, 23 роки тому перший російсько-український літфест під назвою "Южный акцент" пройшов у Криму - це було на вході, а на виході маємо гекатомбу в Ізюмі, ви що ж - СПРАВДІ за ці 23 роки нічого не зрозуміли й нічого не навчилися?!.

Шишкін, блін. Шишкін їх цікавить, шишкіністи грьобані.

Нема слів (запікано).

...Пишуть, що тіла Володі Вакуленка не знайшли - офіційного підтвердження немає. І я ловлю себе на тому, що думаю: Господи, якщо загинув - хай би його хоч не катували перед смертю... Не можна катувати дитячих письменників. Тобто нікого не можна катувати, але дитячих письменників з аутичними дітьми - це вже якось "з особливим цинізмом", це "пакручє буде", ніж Януш Корчак з учнями в газовій камері...

Звісно, я про це розповідатиму на Заході - от не далі як у середу на Гетеборзькому ярмарку й розповім. І вкотре повторю, що будь-яка людина доброї волі має нині працювати на розпад Росії, бо це єдиний спосіб людству врешті позбутись цієї ракової пухлини. Натомість кожен, хто пропаґує "діалог з росіянами" ("рано чи пізно доведеться" і т.д.), працює на ЗБЕРЕЖЕННЯ пухлини. Тож пора визначатись, дами й пацанове, - хто тут по який бік від лінії фронту.
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18.09.2022 22:19 Ответить
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18.09.2022 22:19 Ответить
скільки рідних та близьких з людей твого оточення, слуг народа,
ОП, кабміну, депутатів та всіх високопосадовців загинули в боях за Україну від 24,02,2022 до сьогодня??????????????????
не можеш назвати??? бо їх нема......
а навіть син сталіна воював, хоч сталін теран.
якою ціною, якою кількістю смертей Українців ти хочеш це зробити???
хто з вищеперерахованих поведе людей за собою в бій???
чому у людей війна є, а у держави лише військовий стан???
і чому в нинішній владі "безпрєдєл" такий що Янукович відпочиває???
яник просипається в холодному поту і каже сам собі: а що, так можна було???
коли назвеш імена зрадників???здача півдня, півночі, сум , харкова, азовців з маріуполя, вагнерівців в мінську, заморозка виробництва зброї
це все зробили не папєрєднікі, а тобою призначені люди
ми дуже чекаємо відповіді,
дуже.
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18.09.2022 22:22 Ответить
Пане Вінгорський,ви ще забули що він членом на піаніно грав,що його жінка сіла на сходах не правильно,ще він ракети в асфальт встромив,їв шаурму,а людей запрошував на шашлики.Дуже мало написали,але пафосно...
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18.09.2022 23:45 Ответить
не переймайся, бо ти й не таке вилижеш бо Ріс.
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19.09.2022 00:12 Ответить
Ну так вы и добавили. И получилась картина маслом!
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19.09.2022 08:00 Ответить
Зелений пабідун мріє.
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18.09.2022 22:28 Ответить
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18.09.2022 22:30 Ответить
ну квартиру-то он свою продал! значит готовился к войне! не исключено, конечно, его готовка была в виде сдрыснуть как можно скорее
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19.09.2022 00:05 Ответить
Не пам'ятаю хто,але хтось мудрий казав,щоб досягти великої мети не треба її одразу ставити,а розділити на етапи,й тоді ,досягаючи кожного етапу,на цьому шляху ви зрозумієте чи та велика мета реальна й в якому проміжку часу.Не знаю чи коректно, а скоріше ні,порівнювати ***** з нашим президентом.Але подивіться,що ***** про свої справжні плани й не каже,а лиш бреше.Сподіваюся ,що наш не на стільки дурний,щоб все чесно викладати на стіл.Зрештою,як для піднятття духу нам,та залякування москалів,така заява згодиться.
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18.09.2022 22:30 Ответить
А. Лінкольн казав
«Можна виконати будь-яку працю, якщо поділити її на маленькі частинки».
Але в нашому випадку, справу ділити небезпечно
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18.09.2022 23:13 Ответить
Гаврило був "Герой асфальту"
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Чонгар Гаврило про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
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18.09.2022 22:37 Ответить
Служил Гаврила генералом,
Гаврила в войнах побеждал.
Своим противником считал он
Народ и Порошенко-хам
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18.09.2022 23:08 Ответить
Єто піzдєц,товаріщі...
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18.09.2022 22:46 Ответить
ЗЕпіар на чужих досягненнях як завжди.
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18.09.2022 22:50 Ответить
ЗЕрцисизм.
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18.09.2022 22:52 Ответить
Поклепщики на зеленого гения говорят, что Наполеончик до февраля 2022 сократил армию Украины на 40 000 человек, как минимум. Разгон военной разведки, гавканье на американских партнеров, приглашение Портнова для составления расстрельных списков и прочие мелкие шалости....
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18.09.2022 23:03 Ответить
Эти отвратительные сплетни, распространяет Порошенко и его команда! Во всем этом виноват Порошенко и другого мнения быть не может!
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18.09.2022 23:11 Ответить
Гелетея треба, прямо iз лондона.
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18.09.2022 23:19 Ответить
Чому тільки Гелетея?Десь рветься в бій Муженко,Назаренко.Напевне вже ждуть відплати захисники всього Криму і ті що звільнили дві третіх Донбасу. Це зараз саме на них вся надія,а лаври переможця?Там вже якось між собою розберуться.Про переможців Зе щось нічого не розказав....
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18.09.2022 23:53 Ответить
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!

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19.09.2022 05:15 Ответить
Гелетей хотiв парад в Стевасi обiцянку, виконуй.
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19.09.2022 00:12 Ответить
А говорити й не треба. А треба просто робити.

РФ повинна заплатити не тільки репараціями і своїм існуванням, а й територіями. Білгород, Курськ, Ростов та Краснодар мають стати нашими. Де поріках вибудувати ідеальну оборону. А наступні області рф повинні бути перетвореними в демілітаризовані республіки. Лиш це буде адекватною ціною що відіб'є будь-яке бажання робити агресію в будь-кого.
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19.09.2022 00:35 Ответить
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19.09.2022 00:37 Ответить
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19.09.2022 01:33 Ответить
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19.09.2022 00:57 Ответить
Клоун сам звільнить, не виходячи з бункеру 😆
Не мав поваги до цієї людини ні 12 років тому, тип паче не маю зараз.
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19.09.2022 01:31 Ответить
Верная заява.
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19.09.2022 04:32 Ответить
У пацана в связи с успехами ВСУ, к которым он не имеет никакого отношения, появилась устойчивая эрекция. Хоть рояль подноси.
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19.09.2022 07:32 Ответить
 
 