Российские пропагандисты угрожают новыми убийствами мирных украинцев: "Буча заливает кровью экран. Бойтесь нас. Мы вам еще больше покажем". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские пропагандисты угрожают украинцам новыми массовыми убийствами мирного населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, зверствами российской армии в Украине Кремлевские пропагандисты предлагают запугать страны Европы и Германию в частности.
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+67 Перехватчик
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Пожалуйста, подождите...
Да, ми вбиваємо, і що ви нам зробите - кажуть виродки
да я є никаво ни убиваааал
и ни хатєл чтоб убиваааалииии
Я ХАТЄЛ ЧТОБ НАС БАЯЛИСЯ, А ТО ГАНЯЮТ УЖЕ ССАНИМІ ТРЯПКАМІІІІІ
десь так)
Коли вони побачили, що не можуть перемогти нашу армію, то стали з ще більшою люттю катувати і вбивати беззахистних, демонстративно нищити цивільних і полонених, щоб залякати, викликати жах і в такий спосіб зломити спротив, а потім остаточно знищити нас як націю.
Ці покидьки з відео вже давно відкрито говорять про засоби для досягнення іхньої мети.
Ба навіть більше, демонстрацією своїх звірств вони хочуть залякати весь світ: "сматрітє, ми ето можем".
І МАГАТЕ дати один примірник
хай дивляться на це.
любітєлі рускаго міра
взагалі то заклик до винищення мирного населення це непаганий строк у в'язниці
Пожите нам ещё !
И если кацапы думают, что они могут нас запугать, то они получают обратный эффект - тотальное отторжение от русскага мира, прилив сил бороться с врагом и уничтожать эту падаль !
Kozak Taras
А на марахвоні концерт в прямому ефірі...
Люди пишуть, що і квартальні ржач-шоу виходять на Марафоні без перерв.
Антін молодець.
Все это помню и тогда у меня было негодование,а сейчас после
того,что натворила зевласть, в душе такая буря...И самое ужасное,
что идиоты опять пойдут за него головсовать...
Симоньян уверена в том, что Запад, "следуя рецептам Гитлера" намерен превратить российское население в "еху [из книги Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера] - омерзительных человекоподобных существ, у которых даже языка не останется, которые будут изъясняться жестами и знаками".
Симоньян также спела песенку "Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ голов не вешать и идти вперед".
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Дорогая наша Марго-Боброедка забыла напомнить по какому поводу была создана эта песенка.
Это когда товарищ Буденный в 1920-м со своей Конармией пошел в поход на захват Польши, но получил крепкой 3,14зды от поляков("Чудо на Висле") и вдребезг разбитый покатился домой, в россию, раны зализывать
Все, конец эволюционного развития. Далее тупик.
Только дождаться их физического ухода - минералы и химикалии, взятые взаймы у Природы, вернуть в землю, а черная душа на Небесную Правилку.
Но сколько они еще натворят, пока уйдут...
Так сіманьян і салавйов самі перетворюють кацапське насєлєніє в таких істот. І роблять вони це дуже успішно. Виявляється, для цього не треба ніяких біолабораторій.
Ось тут все показано, мабуть всі вже бачили
https://www.youtube.com/watch?v=S7Ta7G9tSbs
А про довоєнне життя кацапів вони самі ж створили цей мультфільм
https://www.youtube.com/watch?v=ORrqkh9LvHA
@format_ppe
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18 сент.
Маруся Звіробій
Найгірша мутація гомо сов"єтікус.
Потворо ти ********-холуйська, запам'ятай - ******* "страхітлива" казочка "пра страшних рускіх" починається зі слів "В одном чёрном-чёрном пакете...".
особенно противно, когда подобное, борзое тело, после "получения мзды", плачет, сцытся и срётся
.
- або нахабно все заперечувати ("а ви докажитє"!);
- або нахабно усе підтверджувати ("да, ето ми, а што ви нам за ето здєлаєтє?").
Необхідна ізоляція мордору якнайшвидше!
Яка ж мразота відбита.
Я б на місці Української влади не пошкодував грошей і домовився б з Поляками, щоб такі відео перекладали і крутили по всій Європі на великих екранах. Поляки і самі так роблять, але об'єднати зусилля варто було б, тим більше, що Україні це важливо. Щоб кожна людина в Європі це чула, це бачила. Щоб НІХТО, останній бомж без телевізору, не міг сказати, що він не знав які рашисти ********.
П.С. А кто этот унтерменш в чёрной майке?