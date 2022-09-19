"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командование российских оккупантов запрещает отступать солдатам под страхом смерти. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска расширяют деятельность "заградительных отрядов".
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Так, российские оккупанты попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса ВС РФ ("ЛНР"). Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.
"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов".
При этом ссылаются на приказ командующего №222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", - говорится в сообщении.
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І це вам не заява Арестовича кілька місяці тому, їй можна довіряти!
Йому краще сісти ніж здохнути. А там приїде пригожин, і можна знову на війну.
Капець у них з логікою сварка.. вона в ті казанки навіть не заглядає
кто будет валить -того будут садить командиры
а кто не будет - того будут валить ЗСУ
чувствую себя бобром из Простоквашино, так и хочется сказать
ДУРЕНЬ, БРОСАЙ РУЖЬЕ ДА С БЕЛЫМ ФЛАГОМ В ПЛЕН ТИКАЙ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
садить нах#й, чи садить на х#й?
А вот дохнуть они все равно не хотят, животный инстинкт - это все что есть у РАБА (есть только один действенный рецепт Сралина для РАБСКОЙ АРМИИ - это заградотряды)!
Бог, заплакав, ответил:
- Я не доживу...
https://www.youtube.com/watch?v=mDVkbjjx1Sw&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F