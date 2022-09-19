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Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с плененной украинской "Пташкой" из "Азовстали". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские пропагандисты опубликовали видео с украинским парамедиком-добровольцем Екатериной Полищук (Пташка).

Как сообщает Цензор.НЕТ, Полищук находится в российском плену. На видеозаписи девушку называют снайпером "Азова". Она на украинском объяснила, что максимально полезной себя чувствовала, работая медиком.

"Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Я не пошла стрелком, не пошла пулеметчиком или артиллеристом. Считала, что больше пользы принесу как медик", - рассказала "Пташка".

Екатерину Полищук ее побратимы называли Пташкой. Она в подземелье "Азовстали" пела песни, чтобы подбодрить защитников Мариуполя. На кадрах российских пропагандистов Пташка общается на украинском языке. Девушка убеждена, что если бы у нее сейчас был выбор - оставаться в Мариуполе или бежать, она осталась бы. Также Екатерина пытается шутить и отмечает, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видео употребляла нецензурную лексику.

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Топ комментарии
+48
Тримайся,Пташка!
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19.09.2022 10:23
+44
Інфо про наших полонених й так майже немає, тому важлива навіть така.

Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
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19.09.2022 10:35
+36
Смілива,чудова дівчина. Повертайся живою 🙏
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19.09.2022 10:24
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Інфо про наших полонених й так майже немає, тому важлива навіть така.

Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
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19.09.2022 10:35 Ответить
Побачив відео-та ті що його зклепали,волосинки з голови нашої Пташки не варті.Бути в такій катівні і вибачатись перед мамою за мати-кацапи цього не зрозуміють,це за кацапськими скрепами.Бажаю Пташці здоров*я і скорого повернення додому.Її чекають і завжди чекали.А кацапи хай здохнуть...
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19.09.2022 11:09 Ответить
А що тут паршивого?
Навпаки.. в полоні жінка свинособак на УЙХ посилає))
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19.09.2022 10:54 Ответить
раз розповсюджують кацапські пропагандони - то це на користь паРаші.

Савченко теж "героїчно" посилала і кацапи розповсюджували це відео.

Який їм зиск?
Не знаю.
Можливо:
- дивіться як українські герої ласі на гроші.
- дивіться яка у нас демократія - полонені дають інтерв'ю.
- дивіться як класно живеться у російському полоні - чиста і сита.
- українська пропаганда бреше про катівні в підвалах...
та т.і.
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19.09.2022 11:02 Ответить
Ти ще про Мазепу рослажи що він був ..
СЛухай чоловіче..
Ти не дивися совєцьких ХФІЛьМІВ про війну...
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19.09.2022 11:13 Ответить
Як же ви не розумієте...

У кацапії у спадщину від совєтського зосталися інститути досліджування впливу на підсвідомість.
Навіть якщо ви починаєте заперечувати москальскі вкиди - ви вже їм працюєте на руку - ви вбиваєте у підсвідомість і собі і людям їхнє...

хоча - про що можна казати поколінню відосиків...
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19.09.2022 11:56 Ответить
Про Савченко. Вона була єдиною жінкою льотчицею у ЗСУ. Декілька разів вперто поступала, її відфутболювали за стать. У Іраку була, на Донбасу воювала стрілком.
Може їй у полоні мізки промили, може вона вже була незрозумілих політичних поглядів. Але вона була у свій час не найгіршою жінкою бійцем.
Про пропаганду. Цей ролік розрахований на внутрішню аудіторію РФ. Нам тільки потрібно знати, що вона досі жива слава богу.
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19.09.2022 12:17 Ответить
Проект Савченко: хто і що за ним стоїть

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19.09.2022 12:22 Ответить
Ви ще і читати не вмієте, що я написав)
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19.09.2022 13:15 Ответить
ok
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19.09.2022 13:50 Ответить
Савченко ЛЬОТЧИЦЕЮ ніколи не була. Була стрілком на вертольоті.
Годі казок про пілота-винищувача.
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19.09.2022 12:34 Ответить
нальотчицею вона була на бухло , коли "миротворила" в Косово...з гауптвахти не вилазила.
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19.09.2022 12:52 Ответить
Стрілок на вертольоті Савченко теж має льотну освіту. Вона у 2009 році закінчила Харківський інститут ВПС і здобула фах штурмана. ) Єдина серед українських жінок у тій порі.
Має 170 годин нальоту і 45 стрибків з парашутом.
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19.09.2022 13:06 Ответить
Такой посади не має на вертольоті
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19.09.2022 13:07 Ответить
Звісно, її просто розподілили після випуску на гвінтокрил. За фахом вона штурман літака.
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19.09.2022 13:16 Ответить
Жінки-льотчиці були ще з 1997 році. Обидві літали на літаках, на Л-39 та Ан-26. Також і вертольотчиці були, як і Савченко. Вона далеко не єдина
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19.09.2022 13:00 Ответить
Вона не вертольотчиця, вона закінчила на штурмана , просто розподілили на гвінтокрил.
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19.09.2022 13:09 Ответить
В чому Савченко ще була серед перших. Вона вступила у перший контрактний батальон 95 бригади ВДВ. Ще на початку 2000-х, задовго до навчання у ХУПС.
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19.09.2022 13:13 Ответить
Сєргєй Чєчєнія,ти не соратниця Савченкової Протороченко,часом? НХ ти вивалюєш тут писанину про Гадю? Всі знають,що Гадя кобилиця з конюшні Медведчука,як і її сестра. До речі,вона вже побудувала хатинку на землі,що її мамашка витребувала для неї у Кличка?
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19.09.2022 15:23 Ответить
багато хто подивився це відео і навіть не задумувався над перечисленим тобою, навіщо ти уточнюєш, підкреслюєш і зараз розповсюджуєш кацапські норативи?
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19.09.2022 14:32 Ответить
"... і навіть не задумувався" - доки не почнете думати - а будете тупо дивитись відосики, доти і буде це лайно...
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19.09.2022 14:54 Ответить
так тиж по твоїй тупій логіці і допомагаєш "думати", чи ти наскільки рощумний у нас що навіть не поняв чому і до чог оя це написав тобі, містер ВПН?
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19.09.2022 20:33 Ответить
може я дійсно тупий - довго вдивлявся і так і не зрозумів.

Та тим що обговорили питання і звернули увагу - уже буде користь.
ok
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19.09.2022 21:52 Ответить
Щоб агаадати хто її туди здав під гарантії!
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19.09.2022 12:36 Ответить
Шо ти мені тут туфту гониш?

Моя суб'єктивна думка на основі тодішньої інформації :
То був запланований ФСБ-ний проект.
Мені і тоді було боляче за наш спецназ, вважаючи її своєю і намагаючись витягнути, полягло 14 !!! воїнів. (тоді писали)

задрало це зебілйо своєю брехнею і тупістю...
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19.09.2022 12:46 Ответить
Тримайся,Пташка!
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19.09.2022 10:23 Ответить
Смілива,чудова дівчина. Повертайся живою 🙏
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19.09.2022 10:24 Ответить
Живою та не зламаною !
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19.09.2022 10:29 Ответить
Кремлівські пропагандисти мають сидіти на одній лаві підсудних з ідеологами, організаторами, виконавцями злочинів рашизму.

Або повторити долю нацистських колег:

"Самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом"
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19.09.2022 10:27 Ответить
Шо там з обміном, зюзіки?
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19.09.2022 10:33 Ответить
***** отримало дуже добрячої звиздюліни від наших хлопців на Харківщині, так що обмін, нажаль, навряд чи буде швидким.. Але те, що наші бійці повернули не тільки численні території нашої Батьківщини, а й захопили у полон тьму орків-дає надію на обмін.
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19.09.2022 10:55 Ответить
гундяй,а ти порядок обміну знаєш,взагалі?ТобіЄзрадогону поясню.Спочатку полонених повинні засудити і дати конкреті строки.Тут юридична коллізія-кацапи не визнають їх військовополоненими.Вони для кацапів-бойовики.Суд,просьба про помилування,помилування і обмін.Можливий ще запит після вироку від України-про відбування ув*язнення в Україні.Кацапи все затягують.Тому не став на форумі тупі питання для свого хайпу...
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19.09.2022 11:04 Ответить
бла-бла-бла...
шо там з обміном, зюзіки?
чому азовці зникли з "марахвону"?
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19.09.2022 12:22 Ответить
Ця "пташка" ще на похоронах мордору запіває, а ми станцюємо...
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19.09.2022 10:41 Ответить
нехай її бог береже...
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19.09.2022 10:45 Ответить
Це вам не гадя Савченко
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19.09.2022 10:47 Ответить
до речі щось гаді не чутно
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19.09.2022 11:08 Ответить
Мабуть, спилась.
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19.09.2022 12:36 Ответить
Скололося по медведчуку 😀
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19.09.2022 14:42 Ответить
Ізраїльтяни вчать свої вояків, якщо потрапили в полон, розповідайте все, що знаєте, і говоріть все, що скажуть.
Треба так і ставитись до всіх заяв наших полонених на камеру. Це під примусом, жодної правди там немає.
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19.09.2022 10:49 Ответить
Жива наша Пташечка. Молимось за вас, люди зі Сталі!!!
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19.09.2022 11:01 Ответить
Ми молимось і пишаємося нашими Героями і нашою неповторимою
Пташечкою і нехай кацапи бачать , які в нас мужні дівчата і непереможна нація👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2022 11:31 Ответить
Пташка ще заспіває на могилі *****.
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19.09.2022 11:46 Ответить
Она могла бы отсидеться где-то в тихом медпункте.
Московиты не понимают какой силы ангелы у таких людей.
За её смерть расплата для России будет страшная.
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19.09.2022 12:40 Ответить
Головне, що жива, а це дає надію, що інші теж живі, і скоро будуть обміняні. Не дарма ООН заметушилося.
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19.09.2022 13:37 Ответить
В ЦЬОМУ ВЕСЬ КЛОУН - СПОЧАТК ПОСЛАВ НА ВІРНУ СМЕРТЬ В ПО СУТІ ОКУПОВАНЕ МІСТО,
ПОТІМ СДАВ У ПОЛОН, МАБУТЬ ЯК І ОБІЦЯВ, ЦИНІЗМ ІРОНІЇ В ТОМУ ЩО ЯК БИ МАРІК НЕ
ОБОРОНЯЛИ, ТО В НЬОМУ НЕ ЗАГИНУЛО Б 20 ТИС І МІСТО ЗАЛИШИЛОСЬ БИ ЦІЛИМ.
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19.09.2022 14:40 Ответить
Таких, як "Пташка" катують виключно з вини Боневтіка і його антимайданівської команди, яка прислужувала янику.
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19.09.2022 16:57 Ответить
 
 