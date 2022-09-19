Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с плененной украинской "Пташкой" из "Азовстали". ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видео с украинским парамедиком-добровольцем Екатериной Полищук (Пташка).

Как сообщает Цензор.НЕТ, Полищук находится в российском плену. На видеозаписи девушку называют снайпером "Азова". Она на украинском объяснила, что максимально полезной себя чувствовала, работая медиком.

"Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Я не пошла стрелком, не пошла пулеметчиком или артиллеристом. Считала, что больше пользы принесу как медик", - рассказала "Пташка".

Екатерину Полищук ее побратимы называли Пташкой. Она в подземелье "Азовстали" пела песни, чтобы подбодрить защитников Мариуполя. На кадрах российских пропагандистов Пташка общается на украинском языке. Девушка убеждена, что если бы у нее сейчас был выбор - оставаться в Мариуполе или бежать, она осталась бы. Также Екатерина пытается шутить и отмечает, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видео употребляла нецензурную лексику.

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