Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с плененной украинской "Пташкой" из "Азовстали". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские пропагандисты опубликовали видео с украинским парамедиком-добровольцем Екатериной Полищук (Пташка).
Как сообщает Цензор.НЕТ, Полищук находится в российском плену. На видеозаписи девушку называют снайпером "Азова". Она на украинском объяснила, что максимально полезной себя чувствовала, работая медиком.
"Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Я не пошла стрелком, не пошла пулеметчиком или артиллеристом. Считала, что больше пользы принесу как медик", - рассказала "Пташка".
Екатерину Полищук ее побратимы называли Пташкой. Она в подземелье "Азовстали" пела песни, чтобы подбодрить защитников Мариуполя. На кадрах российских пропагандистов Пташка общается на украинском языке. Девушка убеждена, что если бы у нее сейчас был выбор - оставаться в Мариуполе или бежать, она осталась бы. Также Екатерина пытается шутить и отмечает, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видео употребляла нецензурную лексику.
Пожалуйста, подождите...
Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
Навпаки.. в полоні жінка свинособак на УЙХ посилає))
Савченко теж "героїчно" посилала і кацапи розповсюджували це відео.
Який їм зиск?
Не знаю.
Можливо:
- дивіться як українські герої ласі на гроші.
- дивіться яка у нас демократія - полонені дають інтерв'ю.
- дивіться як класно живеться у російському полоні - чиста і сита.
- українська пропаганда бреше про катівні в підвалах...
та т.і.
СЛухай чоловіче..
Ти не дивися совєцьких ХФІЛьМІВ про війну...
У кацапії у спадщину від совєтського зосталися інститути досліджування впливу на підсвідомість.
Навіть якщо ви починаєте заперечувати москальскі вкиди - ви вже їм працюєте на руку - ви вбиваєте у підсвідомість і собі і людям їхнє...
хоча - про що можна казати поколінню відосиків...
Може їй у полоні мізки промили, може вона вже була незрозумілих політичних поглядів. Але вона була у свій час не найгіршою жінкою бійцем.
Про пропаганду. Цей ролік розрахований на внутрішню аудіторію РФ. Нам тільки потрібно знати, що вона досі жива слава богу.
Годі казок про пілота-винищувача.
Має 170 годин нальоту і 45 стрибків з парашутом.
Та тим що обговорили питання і звернули увагу - уже буде користь.
ok
Моя суб'єктивна думка на основі тодішньої інформації :
То був запланований ФСБ-ний проект.
Мені і тоді було боляче за наш спецназ, вважаючи її своєю і намагаючись витягнути, полягло 14 !!! воїнів. (тоді писали)
задрало це зебілйо своєю брехнею і тупістю...
Або повторити долю нацистських колег:
"Самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом"
шо там з обміном, зюзіки?
чому азовці зникли з "марахвону"?
Треба так і ставитись до всіх заяв наших полонених на камеру. Це під примусом, жодної правди там немає.
Пташечкою і нехай кацапи бачать , які в нас мужні дівчата і непереможна нація👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Московиты не понимают какой силы ангелы у таких людей.
За её смерть расплата для России будет страшная.
ПОТІМ СДАВ У ПОЛОН, МАБУТЬ ЯК І ОБІЦЯВ, ЦИНІЗМ ІРОНІЇ В ТОМУ ЩО ЯК БИ МАРІК НЕ
ОБОРОНЯЛИ, ТО В НЬОМУ НЕ ЗАГИНУЛО Б 20 ТИС І МІСТО ЗАЛИШИЛОСЬ БИ ЦІЛИМ.