Оккупанты уничтожают Бахмут из артиллерии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты уничтожают город Бахмут артиллерийскими обстрелами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры одной из атак оккупантов, на которых зафиксированы артиллерийские удары по жилым многоэтажкам.
Топ комментарии
+23 Ким Чен Ир
показать весь комментарий19.09.2022 11:15
+19 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий19.09.2022 11:09
+11 Ким Чен Ир
показать весь комментарий19.09.2022 12:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А вот прильот 155мм снарядів по позиції цього дивізіону як раз і відправить їх на відпочинок до Кабзону
Виростайте вже з цих дитячих штанішок. Немає там людей за парєбріком. Лише орки. Від того, чи то сарумана орки чи саурона, людям Гондору легше не стане.
Вже говорилось про необхідність нищення артилерією ешелонів в дорозі, всі технічні можливості для цього є.
Може ти вмієш з Д-20 влучати в ешелон з 1 пострілу? Ні?
То може ти хоч курс з тактичної медицини пройшов? Теж ні?
Стули *******.
Бахмут это наше место обороны, где и нужны все эти системы. В наступательных операциях они не применяются.