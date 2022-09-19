Оккупанты уничтожают Бахмут из артиллерии. ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожают город Бахмут артиллерийскими обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры одной из атак оккупантов, на которых зафиксированы артиллерийские удары по жилым многоэтажкам.

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