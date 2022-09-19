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Оккупанты уничтожают Бахмут из артиллерии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты уничтожают город Бахмут артиллерийскими обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры одной из атак оккупантов, на которых зафиксированы артиллерийские удары по жилым многоэтажкам.

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Топ комментарии
+23
Яким чином обстріл по Бєлгороду припинить обстріл по Бахмуту? Ми використаємо дефіцітні **********, а рашістка армія слабшою від обстрілу по Бєлгороду не стане. А вот контрбатарейна атака навпаки і обстріли зупинить і рашаармію скоротить
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19.09.2022 11:15
+19
Це можна зупинити знищенням Бєлгорода. Інакше - ніяк. Не обманюймо самі себе, як це робить Захід.
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19.09.2022 11:09
+11
Нічого не зупинить, як бив дивізіон під Бахмутом так і буде бити, навіть не відчує що там у Бєлгороді, навпаки прочитають у своєму Телеграмі що обстріляли Бєлгород і почнуть кошмаріть Бахмут ще завзяттіше
А вот прильот 155мм снарядів по позиції цього дивізіону як раз і відправить їх на відпочинок до Кабзону
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19.09.2022 12:46
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Це можна зупинити знищенням Бєлгорода. Інакше - ніяк. Не обманюймо самі себе, як це робить Захід.
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19.09.2022 11:09 Ответить
Це питання до зе і ніяк не до западу. Є зброя українського зразка, так нехай і бахкають по кацапам по ту сторону ,якщо є *********
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19.09.2022 11:11 Ответить
Зе на це ніколи не піде. Путєна обідеть.
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19.09.2022 11:47 Ответить
Яким чином обстріл по Бєлгороду припинить обстріл по Бахмуту? Ми використаємо дефіцітні **********, а рашістка армія слабшою від обстрілу по Бєлгороду не стане. А вот контрбатарейна атака навпаки і обстріли зупинить і рашаармію скоротить
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19.09.2022 11:15 Ответить
Це умовний Бєлгород. Я маю на увазі територію кацапії і особливо - критичну інфраструктуру.
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19.09.2022 11:39 Ответить
Обстріли по містам з критичною інфраструктурою того ж міста забезпечить Україні секунду відпочинку і покаже оркам,що буде,якщо ударити по усім містам прикордонних районах. Такі цілі і методи які є на озброєнні ЗСУ
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19.09.2022 12:06 Ответить
Нічого не зупинить, як бив дивізіон під Бахмутом так і буде бити, навіть не відчує що там у Бєлгороді, навпаки прочитають у своєму Телеграмі що обстріляли Бєлгород і почнуть кошмаріть Бахмут ще завзяттіше
А вот прильот 155мм снарядів по позиції цього дивізіону як раз і відправить їх на відпочинок до Кабзону
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19.09.2022 12:46 Ответить
По Моськві - по кремлю, так, допоможе. А Бєлгород... Там живуть Українці, яких лишили аутентичності... Але вони згадають... Прийде час, вони віллються в Батьківщину...
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19.09.2022 11:33 Ответить
Не треба самообману. На Донбасі теж живуть начебто українці. Мало того - з українськими паспортами. Жителі окупованої Херсоншини і не тільки можуть вам розповісти, які вони "українці". Нагадаю - отаман Сірко рубав тих, хто відмовлявся від України. Тому, що це - покручі.
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19.09.2022 11:43 Ответить
Наївна маячня, ще й небезпечна.
Виростайте вже з цих дитячих штанішок. Немає там людей за парєбріком. Лише орки. Від того, чи то сарумана орки чи саурона, людям Гондору легше не стане.
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19.09.2022 16:49 Ответить
А де хаймерси, байрактари чи вони не для Донбасу?
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19.09.2022 11:10 Ответить
На фоне хаотичного бегства им сейчас для пропагандисткой картинки нужна хоть какая-нибудь "победа" (не важно как и где)!
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19.09.2022 11:14 Ответить
Гнате..Гнате.
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19.09.2022 11:14 Ответить
А де "ответка"? Зараз не квiтень чи травень.
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19.09.2022 11:15 Ответить
Роздивись поруч. Особливо в дзеркало подивись. Отвєточка там.
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19.09.2022 11:54 Ответить
Один з гарантів безпеки по "будапєштскаму мємарандуму" так "захищає" Україну
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19.09.2022 11:16 Ответить
Схоже, що рашисти відлагодили безперервну поставку *********** залізницею по лінії Уразово-Сватове-Кремінна-Лисичанськ-Попасна.
Вже говорилось про необхідність нищення артилерією ешелонів в дорозі, всі технічні можливості для цього є.
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19.09.2022 11:18 Ответить
схоже що це не залізниця а гелікоптери.
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19.09.2022 11:20 Ответить
Ти в же пройшов навчання роботі з М777? Ні?
Може ти вмієш з Д-20 влучати в ешелон з 1 пострілу? Ні?
То може ти хоч курс з тактичної медицини пройшов? Теж ні?

Стули *******.
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19.09.2022 11:56 Ответить
Так вони більше нічого і не вміють. Вихід один - херачити у відповідь і знищувати їхні артсклади.
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19.09.2022 11:19 Ответить
вчіться бовдури з числа какаяразніца і хужєнібудіт
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19.09.2022 11:22 Ответить
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19.09.2022 11:28 Ответить
Як казав Леонид Данилыч в 2014..Донбассу звиздец...
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19.09.2022 12:09 Ответить
Где контрбатарейная борьба?
Бахмут это наше место обороны, где и нужны все эти системы. В наступательных операциях они не применяются.
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19.09.2022 13:20 Ответить
Хочется спросить у донбасян: "Ну, и чего вам не хватало в 2010-м? Вот этого? А мы вас предупреждали - не голосуйте за зэка, вам от этого только хуже будет".
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19.09.2022 16:39 Ответить
Це треба питать у гудка і його друзяшек. А не в мекаючої отари, яким головне - *******, зато свій! Бандюган, ну то й що - зато наш, а не київський!
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19.09.2022 16:52 Ответить
Це відео неначе взято з фільму жахів.
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19.09.2022 17:22 Ответить
 
 