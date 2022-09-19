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Царев рассказал об "озверевших украинофилах" в оккупированном Крыму: "Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бывший нардеп, а ныне предатель Олег Царев пожаловался на украинофильские настроения в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Царев рассказал, что лично несколько раз пострадал от "озверевших украинофилов".

"Иду я со своим лицом, а они бросаются с лозунгами", - говорит Царев об обстановке на оккупированном полуострове.

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Топ комментарии
+73
С чем оно там идёт? Там где у нормальных людей лицо у этого существа жопа.
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19.09.2022 11:51
+42
Жди ,собако,гранату під ноги,лозунги то вже вчорашній день
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19.09.2022 11:55
+31
Какая отвратительная рожа
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19.09.2022 12:02
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Правила форума Совет форумчан
С чем оно там идёт? Там где у нормальных людей лицо у этого существа жопа.
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19.09.2022 11:51 Ответить
Какая отвратительная рожа
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19.09.2022 12:02 Ответить
ПЕЧАЛЬНО ЧТО ******** царев поця мамина...обиз,янка Директора автобазы... ПОКА ЕЩЕ ЖИВОЙ...
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19.09.2022 12:12 Ответить
Предупреждали шо бить будут по роже, а не по паспорту
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19.09.2022 12:18 Ответить
А если так...???

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19.09.2022 12:28 Ответить
,, Резиновая говорящая жопа ***** , собирайся на концерт к кабзону, 👺💩КВАЗИМОДА КАЦАПСКАЯ 🤮🤮🤮🤮
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19.09.2022 12:20 Ответить
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19.09.2022 13:37 Ответить
Так люди с лозунгами и говорят, привет жопа, а он в ответ што?
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19.09.2022 15:50 Ответить
Сунгоркін таке почув та лапті зненацька відкинув...
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19.09.2022 11:52 Ответить
Врёт
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19.09.2022 11:53 Ответить
Яке воно їб###нуте,хай Бог милує...
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19.09.2022 11:55 Ответить
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19.09.2022 14:03 Ответить
Жди ,собако,гранату під ноги,лозунги то вже вчорашній день
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19.09.2022 11:55 Ответить
Шта?
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19.09.2022 11:57 Ответить
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19.09.2022 12:33 Ответить
Іду я сосвоим ліцом,не чужим)))))))))))))))))
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19.09.2022 11:58 Ответить
воно свою морду к@цапську лицом називає?
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19.09.2022 11:58 Ответить
Це ще не критично для сцарьова і таких, як він. Критично - коли українофіли трансформуються в українських патріотів і будуть кидатися не з лозунгами, а з дрючками і коктейлями Молотова.
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19.09.2022 11:59 Ответить
Боюся собі навіть уявити що б я робив- іду такий, а назустріч мені істота, у якої замість обличчя дупа...
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19.09.2022 11:59 Ответить
Згадав новелу "Петрова" Юрія Мамлєєва

"...N. N. со своей дамой подходил к огромному зданию загса. Дама была как будто бы как дама: в синем стандартном пальто, в точеных сапожках. Однако ж вместо лица у нее была задница, впрочем уютно прикрытая женственным пуховым платочком. Две ягодицы чуть выдавались, как щечки. То, что соответствовало рту, носу, глазам и в некотором смысле душе, было скрыто в черном заднепроходном отверстии.

N. N. взял свою даму под руку, и они вошли в парадную дверь загса.

В залах, несмотря на ослепляющий свет и помпезность, почти никого не было. N. N. наклонился и что-то шепнул своей невесте. Первой, кто их по-настоящему увидел, была толстая, поражающая своей обычностью секретарша, сидевшая у столика в коридоре.

Увидев даму N. N., она упала на пол и умерла.

Жених и невеста между тем продолжали свой путь. Угрюмо сидящие на скамейках редкие посетители не замечали их.

Правда, когда они прошли, один из посетителей встал, выпил воды и сказал, что уезжает.

В одной из комнатушек надо было выполнить предварительные формальности, в другой, просторной, в цветах и в портретах, происходила официальная церемония.

N. N. с дамой вошли в первую. Позади них между прочим шли совершенно незаметные субъекты: свидетели. Гражданин Васильев, который почти один управлял всеми этими делами, взглянул на них.

Взглянул и не смог оторвать взгляда.

Молчание продолжалось очень долго.

- Ну что, когда это наконец кончится? - спросил N. N.

Васильев кашлянул и попросил подойти поближе. Так нужно было чисто формально. Он действовал автоматически.

Но в душе его царил абсолютный страх. Он протягивался к нему даже из окон. Не только мадам вызывала страх, но и весь мир через нее тоже вызывал страх.

«Не надо шевелиться, не надо задавать глупых вопросов, иначе конец, - подумал Васильев. - А у меня дети».

- Фамилия?! - для бодрости нарочито громко выкрикнул он.

- Калашников, Петр Сергеевич, - ответил N. N. Его дама издала из заднего прохода какой-то свист, в котором различимы были слова: «Петрова Нелли Ивановна». Васильев похолодел; тело замораживалось, но душа вспоминала, что мир ужасен..."
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19.09.2022 12:33 Ответить
Типовий образчік "русскай літєратури". І отаке ми маємо турботливо зберегти для наших дітей? Лист а4, наповнений літерами, суть яких, як завжди, зводиться до сраки...
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19.09.2022 16:08 Ответить
А тут усе залежить від того, як автор ставиться до зображуваного. І до загальної концепції в цілому.
У випадку його новел 60-70 рр. маємо жовчне сюрреалістичне знущання над (анти)реальністю "русской бездны" і совка (так, Мамлєєв був той іще ************), плюс відверта ґабсурда із присмаком Кафки.
Сподіваюся, ви не вважаєте, що тут дупи заради дуп?..
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20.09.2022 06:20 Ответить
*від загальної концепції в цілому
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20.09.2022 06:21 Ответить
Ви не зрозуміли мій посил.
В цілому вважаю поданий текст просто графоманським хламом і пустою тратою паперу, як і будь-яке інше "знущання" в літературі. Дуже просто писати величезні об'єми нікому не потрібного тексту, "знущаючись" із будь-чого. Ви читали Бакмана? Рекомендую, для розуміння того, якою насправді має бути література, на яку не шкода переводити папір.
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20.09.2022 09:09 Ответить
Ваше право.
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20.09.2022 11:32 Ответить
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19.09.2022 11:59 Ответить
Це що прохання скинутися йому на пластику харі?
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19.09.2022 12:00 Ответить
Каким ты был (дебилом) , таким ты и остался!
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19.09.2022 12:03 Ответить
Иду, значит, себе своим пешком в фуфайке, ватниках и со своим лицом наперевес...
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19.09.2022 12:06 Ответить
цеглу в нього можна було кинути
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19.09.2022 12:08 Ответить
и этот человек который открыто сейчас практически заявляет о том что украинцев нужно уничтожить,был когда то народным депутатом Украины, я историк по образованию и такого сюра истории не припоминаю
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19.09.2022 12:08 Ответить
А що це пан перейшов на мацковскій діалєкт?
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19.09.2022 12:49 Ответить
а шо? Можу і на українській,могу и на мацковском У нас демократія і свобода слова, де я можу говорити на тій мові на якій вважаю за потрібне,це на расєї вважають,що у нас за російську вбивають на вулицях,а насправді хто хоче так і розмовляє, чи ви проти того щоб я спілкувасвя на расейській?
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19.09.2022 12:52 Ответить
Пане Саган,під час війни все може бути-і при спілкуванні на кацапській мові теж.Тут на форумі недавно був страшний срач через побиття двох українок в Франції.Так ось,із слів того хто побив двох жінок, - він почув кацапську мову.Йому показалось,а може це було дійсно так,що вони слухали українську пісню по телефону,і насміхалися.А він українець,"Я з Києва"-сказав він і відгамселив жінок.По цьому вигуку його і пов*язали,ну іще там камери,час злочину і т.д.Дівчата з Ізюму...
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19.09.2022 17:30 Ответить
они просто не поняли друг друга
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19.09.2022 23:09 Ответить
пишите мемуары
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19.09.2022 23:08 Ответить
Курва яке ж вон тупе і недолуге...йшло "своим лицом".
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19.09.2022 12:10 Ответить
"иду я со своим лицом по набережной ..." Какой же он дегенерат. Хочется пожелать следующий раз оставлять своё лицо дома, на полочке в ванной, там где туалетная бумага
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19.09.2022 12:10 Ответить
С кем-кем он идет? И чем в него кидают? Шото не понял, кто на ком стоял?
Интеллектуал!
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19.09.2022 12:12 Ответить
Цікава історія як коллаборантка з Криму хотіла купити попугайчика, але випадково задонатила 63 тис. фуфлів на потреби ЗСУ. https://www.facebook.com/bannouratamer/videos/5307908529308965/?sfnsn=mo
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19.09.2022 12:13 Ответить
А їй що - Солов"йова мало? Він теж постійно "чирикает" попугайчиком! І дешевше буде обходиться - ні годувать не треба, ні клітку купувать та чистить!
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19.09.2022 12:49 Ответить
А вот нечего со всякой дрянью таскаться
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19.09.2022 12:15 Ответить
Иду я такой с дебильный лицом руzzкаvа мира.
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19.09.2022 12:15 Ответить
Дивно, чому після зустрічі з 3 здоровими лбами він досі живий?
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19.09.2022 12:16 Ответить
свідків було забагато
а то було в як у відосіку:
https://www.youtube.com/watch?v=4k559nnxbJA
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19.09.2022 13:17 Ответить
Нехай приїде в Україну. Тут в нього таке кинуть що вже нікому буде скаржитися.
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19.09.2022 12:17 Ответить
ШТО
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19.09.2022 12:20 Ответить
Иду я значца, мимо прачешной, про валлийскую резню доклад начитываю.. а тут Остап Бендера кричит мне,"хаймарсы не роскошь, а средство дерусификации"!
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19.09.2022 12:21 Ответить
А з таким "літцом", як у тебе, "ходіть" заборонено.
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19.09.2022 12:23 Ответить
Чмо тупое из берлоги вылезло
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19.09.2022 12:23 Ответить
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19.09.2022 12:25 Ответить
это еще что. Скоро тебя будут по этому "лицу" натурально бить =)
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19.09.2022 12:31 Ответить
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19.09.2022 12:33 Ответить
"...тебе с таким лицом никто денег не даст"
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19.09.2022 12:35 Ответить
Царьов,не знаешь шо делать?Перво-наперво тапки белые приобрести,а уж опосля......
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19.09.2022 12:35 Ответить
Озвіріння - нормальний людський стан після всього, що вони натворили!!
А воно, падла, ще й ображається.
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19.09.2022 12:36 Ответить
Я, еврей-израильтянин, в рыло бы ему сунул с огромным удовольствием.
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19.09.2022 12:39 Ответить
чиста провокація
іде воно зі своїм їдалом, а тут цеглини під рукою нема а волина вдома....
канєшна, що ж залишається- тільки лозунги.

біда, що першого не знайшлося в диню йомк дати - а то півміста кинулося з криком "ТУТ ЦАРЬОВ НЕБУЦКАНИЙ ХОДЕ, ЧУР Я НАСТУПНИЙ ЙОМУ В ДИНЮ ДАМ"...

бійка почнеться, а там і до погрому недалеко...

провокатор, кажу ж!
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19.09.2022 12:39 Ответить
Закусювати треба бо ще зелені чортики будуть кидатися. І ця істота ще була народним депутатом!
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19.09.2022 12:44 Ответить
На початку нульових в люксовому номері однієї із столичних гостиниць московії висіла картина з "ліцом" на фоні дійства у стилі Босха.
Але був один секрет: якщо наблизитись до цієї картини і придивитись, то замість "ліца" чомусь проглядалась велика і потворна сідниця.
Але це не все.
Більш прискіпливе вивчення цієї картини виявляло цікаву деталь - вся її композиційна побудова складалась з мікроскопічних елементів - сідничок, що перманентно перетворювались на "лІца".
Щось метафізичне сталось і з місциною, де висіла ця картина, яка поволі перетворилась на рашистську пітьму.
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19.09.2022 12:46 Ответить
То нє ліцо..
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19.09.2022 12:47 Ответить
І за цю потвору без мізків голосували десятки тисяч українців. Воно було депутатом Ради. Закони для України приймав і пропонував!
Чи за нього голсували таки ж самі. Вони вилікувались? -Сподіваюсь.
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19.09.2022 12:49 Ответить
Так кто же хуже? Подлее? Беспринципне? Вот эта потвора или «граждане», которые ничуть не лучше потворы?
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19.09.2022 12:53 Ответить
Пане Хоуп,ось навіщо такі провокації?Голосували за партію-кого туди потім напхали,бачили вже в Раді.Списки ж були,в випадку Царьова ,закриті.На форумі Цензора багато людей,і більшість знає і наші виборчі закони і як попадають в ВР.Я думаю, що лозунг "Здохни тварюка"-був найбільш толерантним для царьова...
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19.09.2022 17:38 Ответить
Як казав путлер...чем больше Шариковых 🦍🦍🦍на рабZee тем сильнее ГУЛАГ Сралина...🤣☠️☠️😂
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19.09.2022 12:50 Ответить
Ходив би з лицем, а не з пикою, то ніхто й слова не сказав би.
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19.09.2022 12:58 Ответить
Литцо интеллектуала
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19.09.2022 13:08 Ответить
Со своим лицом ходит, а потом ещё обижается...
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19.09.2022 13:12 Ответить
Іде воно зі своїм, я здичавіло вибачаюся, ЧИМ?..
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19.09.2022 13:13 Ответить
Царьов,звикле тупе бидло з пудовими кулаками і манюніми мізками,нардеп від регіоналів,взятий в Раду чисто лишень за оті самі кулаки...Він і бився там постійно,безперервно ліз в бійки,хамив,ображав...типовий москаль на чужій землі,яку він вважає своєю...
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19.09.2022 13:17 Ответить
падать на колени!)
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19.09.2022 13:18 Ответить
Говорит на его напали на заправке озверевшие украинофилы так еще с татуировкой тризубца ,он ни чего не перепутал если за такую татуировку в Крыму убивают, может это была татуировка буквы Z,а дали что бы жизнь малиной не казалась.
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19.09.2022 13:26 Ответить
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19.09.2022 13:27 Ответить
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19.09.2022 13:33 Ответить
Пора цим індивідам засновувати свою секту - царьововалуєвці...Думаю по кількості однодумців переплюне Аум сінрікьо в де-кілька разів.
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19.09.2022 13:52 Ответить
Приклад непокараного, за стільки років, зла. Стільки разів пику товкли і таки випустили.
Чотири вилупки всі вчились у ВБ. Одне здохло від передозу, но це мало. Я оце думаю, щоб потім не "з*ясувалось", що воно просто працювало під прикриттям і було нашим шпійоном.
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19.09.2022 14:16 Ответить
Вижу в луже чья-то жопа.
Шо за невидаль, друзья ?
Жопа спьяну улыбнулась.
Оказалось это я =)
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19.09.2022 14:19 Ответить
У кого ліцо? Писок свинособачий.
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19.09.2022 14:38 Ответить
Не ходи со своим лицом, ходи с чужим
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19.09.2022 15:17 Ответить
Лицо? Довольно смелое предположение
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19.09.2022 16:13 Ответить
Если и правда сильно изощрённо копнуть по этому образцу биологическому--- какие же там изначально были сперматозоиды? Тут иди знай. Пока не поздно--- только стерилизация подвида. Он не по Дарвину.
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19.09.2022 16:46 Ответить
Зазвичай він ходить з додатковою мордою( хтось там залишає свої пам'ятки ), а тут він вийшов зі своїм « лицем», не пройшов й двох кроків , бац, йому його знов оновили.
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19.09.2022 16:50 Ответить
Епанная КОСТРОМА))) А говорят один народ.... Даже визуально, можно отличить где украинец, а где епанная КОСТРОМА))))

Хотя этот Царев родился уже вДнепропетровске, но ГЕНЫ...Гены не обманешь....ТИПИЧНЫЙ УРАЛОИД... Прищур глаз, нос картошкой...типичная ерзя или мокша....
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19.09.2022 17:05 Ответить
Царьов ти обикновенная гнида і не переживай скоро тебе Українські партизани повісять на стовпі як смердючу ганчирку бо таким отмершим хромосомам не місце в нашій красивій Україні.
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19.09.2022 18:25 Ответить
Царёф , ********!!Ты ещё жиф!!
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19.09.2022 20:08 Ответить
Це ж як можно сцяти у тріко , який стєкломой пити , що б у центрі окупованного й оточенного з усіх сторін Півн. Узбережжя Крима видивлятися в кожногому перехожему укрофіла з тризубом на потилицы .

Скільки такі слова тупого риблювотного породжують оптімізму ...

Й це єдиний позитивний наслідок такого лиха , як масові вбивства крайщих украців ... що в Країни остоточно збугуть усі укранофоби . Усі до самих дрібних. Це не компенсує смерті вояк наших й це занадто мала ціна лиха ... але хоч щось .
Я категорично проти неоліберальних ласкавих пісенек , мовляв українофобам не требо лякатися , не требо тікати з Неньки ! Ще як требо , ще як вони нехай вигадують в своїх хворих мизках усякі стархіття , як їх дудуть вішати й спалювати ... я би ніколи не заперечував таке -- нехай сцять у трико ...
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19.09.2022 21:35 Ответить
Відео не дивитимусь бо й заголовка досить)Виявляється в Криму не всі єдінароси?))
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19.09.2022 23:01 Ответить
>Я не знаю что надо делать в таких ситуациях.
Гусары, молчать!
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20.09.2022 04:07 Ответить
Паранджу надень, чучело
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20.09.2022 07:59 Ответить
 
 