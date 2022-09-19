Момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрелы АЭС зафиксировали камеры наблюдения.

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Напомним, что 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередачи. В "Энергоатоме" уточнили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

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