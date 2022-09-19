Момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрелы АЭС зафиксировали камеры наблюдения.
Напомним, что 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередачи. В "Энергоатоме" уточнили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.
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Необхідні термінові поставки Україні від США ракет малої і середньої дальності для ударів у відповідь.
полностью отмороженные и ******** на голову людьми, к сожалению это так тоудивляться уже ни чему не приходится.
Можливо, проблема в тому, що захотіли зупинити українську станцію, щоб підняти ціни на електрику.Змова