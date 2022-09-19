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Момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрелы АЭС зафиксировали камеры наблюдения.

Напомним, что 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередачи. В "Энергоатоме" уточнили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

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Топ комментарии
+12
Ядерний тероризм рашистів чистої води.
Необхідні термінові поставки Україні від США ракет малої і середньої дальності для ударів у відповідь.
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19.09.2022 12:19
+12
Гамнести обесрейшн должно сильно наверное обеспокоится.
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19.09.2022 12:29
+8
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19.09.2022 12:19
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19.09.2022 12:19 Ответить
ніхто не сперечається, але де наше ППО?
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19.09.2022 12:54 Ответить
наші ППО Володя Боневтік надійно три роки закатував під асфальт, а ті що працювали, слуги ОП з ДБР надійно вилучили і три місяці з початку вторгненні в лютому надійно тримали в сейфі офісу ДБР і головне, що ніхто не поніс ніякого покарання.
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19.09.2022 16:36 Ответить
Ядерний тероризм рашистів чистої води.
Необхідні термінові поставки Україні від США ракет малої і середньої дальності для ударів у відповідь.
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19.09.2022 12:19 Ответить
а куди ділися наші ракети середньої дальності, наприклад "Сапсан-Грім 2", які мали бути випущені за три роки до декількох сотень з радіусом дії до 500 км.? А можливо хтось ще три роки міг ще розробити інші види ракет, ну не використовувати же ті, що доробив "барига", а наприклад від "патріота" Бені, чи міністра оборони тарана, чи "квартальців"? Що по цьому поводу скажуть 73%, а не кричати до США, щоб дали ракети? Беріть свої і лупіть по кацапні. То де наші ракети?
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19.09.2022 16:40 Ответить
як де? Заасфальтовані при великому крадівництві.
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19.09.2022 18:55 Ответить
Гамнести обесрейшн должно сильно наверное обеспокоится.
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19.09.2022 12:29 Ответить
ага, они скажут это мы виноваты бо не сдаемся оккупантам
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19.09.2022 12:31 Ответить
Скоріше вони звинуватять Україну в тому, що, мовляв, Україна наражає світ на небезпеку бо побудувала ПАЕС у напрямку прольоту кацапських ракет, а тре було в десь у "лісовій смузі"
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19.09.2022 12:47 Ответить
Нет на видео траектории прилёта с привязкой к местности.
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19.09.2022 12:32 Ответить
Это же просто видео с камеры. Я вчера лично видел как вылетали с десяток с300 на Николаев. Люди с области писали, что ещё с моря вслед за ними летят ракеты.
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19.09.2022 12:46 Ответить
Да я же не спорю о том чья это ракета. Просто видео не информативно. Может у кого то побудить сомнения.
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19.09.2022 13:20 Ответить
А, ну это да. У нас тут по месту споров хватает, что куда и как летело. А со стороны вообще не разберёшь.
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19.09.2022 13:24 Ответить
Если лидера народа назвали #уйло, то чего стоят обычные его 4лены?!
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19.09.2022 12:34 Ответить
У мене передчуття , що прийдеться відключати і охолоджувати всі реактори України , а Європі затягувати паски і постачати електрику Україні на найближчі рік-два , бо 300 метрів це скоріше похибка , ***** в принципі вже сьогодні очікував вибкху на АЕС
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19.09.2022 13:06 Ответить
це не похибка, це чергове китайське попередження, похибкою стане пряме влучання, ймовірність дуже велика, зважуючи на якість парашинської зброї!
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19.09.2022 14:42 Ответить
МИД Украины - опять промолчит, и не напишет никаких заявлений, и не подаст в МАГАТЕ, ООН ноты протеста и не попросит ППО хотя бы для АЭС. Ограничится постом в фейсбук? Или нет, они же не попали и подождем пока точно наверняка попадут. Ну правда у них же такие маленькие зарплаты, только на пост в фэйсбуке и хватит.
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19.09.2022 13:10 Ответить
Взрыв и радиации могло быть больше чем при взрыве на ЧАЭС которая покрыла радиацией 25% территории Украины , 50%-Белоруссии, 10%-Польши и немного попало на Брянскую область, их эта катастрофа ни чему так и не научила возможно что на РФ сильно не попало а если там
полностью отмороженные и ******** на голову людьми, к сожалению это так тоудивляться уже ни чему не приходится.
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19.09.2022 13:52 Ответить
Чому б не почати пострілювати по Курській АЕС у відповідь? Яка проблема?👈
Можливо, проблема в тому, що захотіли зупинити українську станцію, щоб підняти ціни на електрику.Змова
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19.09.2022 15:03 Ответить
Нет так дело не пойдет. АЭС должны быть плотно закрыты современной ПРО-ПВО.
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19.09.2022 15:51 Ответить
а де взяти таку систему? У "слуг" приоритетом був асфальт, ось в нього вони витрачали всі державні кошти. Хіба це головне? Тіштеся обіцянками однієї особи, що "хуже не будет". Що вам ще погтрібно для нормального життя?
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19.09.2022 16:44 Ответить
 
 