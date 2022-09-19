Россиянка просит оккупанта привезти трофеев для сексуальных развлечений: "Ильюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДИО
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Жительница России попросила оккупанта привезти из Украины нашивки ВСУ и украинскую форму, чтобы использовать их в сексуальных играх.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре. Россиянка подчеркивает, чтобы трофеи для сексуальных развлечений были с тел убитых украинских воинов.
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+30 Mykola Trofimenko 138bf09c
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лєпрозорій просто.
розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
пороговно каждьій
Щоб принагідно показувати поціновувачам руської "культури", у яких всі руські то Толсті з "бєлимі офіцерамі", і в упор не хочуть чути про те, що вони є таке насправді.