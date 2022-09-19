Россиянка просит оккупанта привезти трофеев для сексуальных развлечений: "Ильюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДИО

Жительница России попросила оккупанта привезти из Украины нашивки ВСУ и украинскую форму, чтобы использовать их в сексуальных играх.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре. Россиянка подчеркивает, чтобы трофеи для сексуальных развлечений были с тел убитых украинских воинов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС. ВИДЕО камер наблюдения