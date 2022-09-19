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война (46661) мародерство (434) секс (350)

Россиянка просит оккупанта привезти трофеев для сексуальных развлечений: "Ильюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Жительница России попросила оккупанта привезти из Украины нашивки ВСУ и украинскую форму, чтобы использовать их в сексуальных играх.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре. Россиянка подчеркивает, чтобы трофеи для сексуальных развлечений были с тел убитых украинских воинов.

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Топ комментарии
+30
Не переймайся, привезуть тобі іншу гру: конструктор ЛЄГО з твого Ілюши, причому цілком ймовірно, що не вистачатиме деяких деталей
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19.09.2022 13:27
+18
чумний барак.
лєпрозорій просто.

розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
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19.09.2022 13:27
+16
іллюшу закопають.. а ашотік зробить з тебе турбіну на взлеті
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19.09.2022 13:25
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іллюшу закопають.. а ашотік зробить з тебе турбіну на взлеті
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19.09.2022 13:25 Ответить
Не переймайся, привезуть тобі іншу гру: конструктор ЛЄГО з твого Ілюши, причому цілком ймовірно, що не вистачатиме деяких деталей
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19.09.2022 13:27 Ответить
чумний барак.
лєпрозорій просто.

розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
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19.09.2022 13:27 Ответить
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19.09.2022 13:45 Ответить
угу
пороговно каждьій
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19.09.2022 13:49 Ответить
Монтажної піни не бажає?
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19.09.2022 13:29 Ответить
Воображение конечно бывает очень богатое, но, при этом, - бесчеловечное.
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19.09.2022 13:31 Ответить
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19.09.2022 13:31 Ответить
Мабуть тому цi iзвращенцi шукають соби рольовi iгри...Тут %банацiя мозку зашкалюе, воно ж не адекватне
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19.09.2022 13:37 Ответить
кацапи є кацапи нація олігофренів немає права на існування зробити з рашки зоопарк
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19.09.2022 13:33 Ответить
рашен самка хочет развлечений ? То она их получит в виде кусков туловища своего /или чужого, тут как получится/ асвабодителя.
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19.09.2022 13:33 Ответить
Яркий пример того, как из homo sapiens человекоподобные деградируют в четверолапых...
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19.09.2022 13:34 Ответить
Не надо обыжать животных.
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19.09.2022 14:33 Ответить
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19.09.2022 13:35 Ответить
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19.09.2022 13:42 Ответить
Типа Обезьяна маккака сыграет свадьбу с Гориллой🦍🦍☠️☠️🤣🤣 и в ящик...
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19.09.2022 13:43 Ответить
І що ця типова ватосамка може виродити? Таке ж збочене нікрофільне бидло, як вона та її іллюша, та їх матьбатя?
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19.09.2022 13:46 Ответить
А с черным пакетом ролевые игры устроить не хочешь, ******* кацапская?
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19.09.2022 13:59 Ответить
кацапские шлюхи еще безжалостнее
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19.09.2022 14:00 Ответить
Ні це не хвороба - це якийсь вид гену який тільки вних
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19.09.2022 14:02 Ответить
Коли прийдуть ЗСУ - пограєшся, хвойда кацапська.
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19.09.2022 14:06 Ответить
ВстрЯчай Илюшку то, он приехАл в китЯле от хохлов.
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19.09.2022 14:07 Ответить
Підкажіть, десь є ресурс з антологією таких "пєрлин"?
Щоб принагідно показувати поціновувачам руської "культури", у яких всі руські то Толсті з "бєлимі офіцерамі", і в упор не хочуть чути про те, що вони є таке насправді.
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19.09.2022 14:11 Ответить
В телеграмі є https://t.me/s/bozhejakekonchene
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19.09.2022 14:56 Ответить
Потерпи ещё несколько недель, будут и тебе ролевые игры, когда ***** баб на войну начнёт призывать! Кончишь не раздеваясь. **********, а ведь всё идёт к этому!
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19.09.2022 14:12 Ответить
Нащо ви приводити діалогі ущербних. російський народ це ущербний народ, хто б до нього себе не прираховував, чи осетини, чи буряти з удмуртами.
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19.09.2022 14:48 Ответить
или унитаз
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19.09.2022 16:03 Ответить
Зачем ей украинский китель, когда есть патриотическая, исконно русская швабра?
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19.09.2022 14:49 Ответить
РАСЄЯ - КАК МНАГА В ЕТОМ ЗВУКЄ




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19.09.2022 14:55 Ответить
Где вы таких эпических фоток набрали... Хоть не сами снимали...
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17.02.2023 12:11 Ответить
Голова говоришь, ну чем не ильза кох из концлагеря Бухенвальда.

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19.09.2022 15:06 Ответить
Це ще раз підтверджує хороший кацап - мертвий кацап,а всі ті пропогандони які вели цю ненавість мають висіти на стовпах.
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19.09.2022 15:13 Ответить
Животне захотіло хохлятського кітеля.
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19.09.2022 16:22 Ответить
Да тогда уж лучше лаптю в пакете домой приехать что бы кокошник успокоился.
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19.09.2022 17:13 Ответить
Хорошо ,было бы, эту кацапейку - порвать на ленточки для бескозырок
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19.09.2022 18:20 Ответить
 
 