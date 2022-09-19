Украинцы показали буксировку новейшего российского танка Т-90М "Прорыв", захваченного в Харьковской области. ВИДЕО

Украинские бойцы затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российскую бронемашину украинские воины захватили в Харьковской области. В сети опубликовано видео буксировки трофея. Примечательно, что буксировка Т-90 происходит при помощи тоже трофейного танка Т-72Б3.

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