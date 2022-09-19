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Украинцы показали буксировку новейшего российского танка Т-90М "Прорыв", захваченного в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российскую бронемашину украинские воины захватили в Харьковской области. В сети опубликовано видео буксировки трофея. Примечательно, что буксировка Т-90 происходит при помощи тоже трофейного танка Т-72Б3.

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Топ комментарии
+20
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19.09.2022 14:11
+16
Гусля, він розутий був.
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19.09.2022 13:56
+14
Репортаж російського воєнкора з Харківщини. Мовою оригинала: «Под Харьковом мы конечно сильно оср@лисль, но это ладно, но зато, когда мы убегали, ВСУ так наглотались пыли из-под наших копыт и копоти от нашей бронетехники, что они нескоро от этого оправятся и поэтому сейчас они нам совершенно нестрашны, тем более, что мы уже очень далеко от них»
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19.09.2022 14:22
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на изоленте далеко не поедешь, нужен танк, чтобы тянуть...
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19.09.2022 13:45 Ответить
а в тряпки укутанный - это новая версия мангала для защиты от джавелина?
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19.09.2022 14:56 Ответить
Кто знает, может быть и так. Тряпка как состояние души орка. Она и грязная, и помятая, и подтертая, немытая и нестираная, по ней топтались все кому не лень...Даже джавелин побрезгует таким дерьмом.
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19.09.2022 15:30 Ответить
Почти, секретное специзделие "Накидка" - якобы снижает заметность в тепловизоре.
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19.09.2022 15:41 Ответить
Ніколи б не здогадався для чого це під двері кладуть.
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19.09.2022 15:45 Ответить
То матрасы что-бы орки внутри не бились башкой о броню, но инженеры были бухие, когда проектировали и промахнулись, на чертеже указали что матрасы снаружи.
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19.09.2022 15:43 Ответить
И что прорвался?
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19.09.2022 13:47 Ответить
Прорвало😁
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19.09.2022 13:48 Ответить
Очень даже удачно "прорвашлся", подшаманят и обратно прорвется так, что у кацапов пердаки порвутся и штаны порвутся.
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19.09.2022 14:01 Ответить
Пішов в прариф.
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19.09.2022 13:50 Ответить
а шо то за хвост??? шлемофон срусни?
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19.09.2022 13:53 Ответить
Гусля, він розутий був.
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19.09.2022 13:56 Ответить
це типу "замітати за собою сліди" хоча сумнівно що кацапам це якось допоможе
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19.09.2022 14:06 Ответить
хоча ні, він дійсно роззутий.
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19.09.2022 14:08 Ответить
Гусениця прорвалась.
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19.09.2022 14:15 Ответить
Блогер танкіст каже що на міні підірвався та його мавпи кинули
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19.09.2022 15:59 Ответить
а пучок на самом конце "гусли" трака???? то шо??? )))
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19.09.2022 14:26 Ответить
Ізолєнти не було тільки "рєзінка от трусов". 🙃
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19.09.2022 14:30 Ответить
Это не просто веревка, а что не есть сверх технологические углеродные нанотрубки, которые прочнее стали на розрыв в 75раз )))
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19.09.2022 23:13 Ответить
"вагон и маленькая тележка"
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19.09.2022 15:51 Ответить
... ще й віники ззаду волочаться ! Прям весільний кортеж !
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19.09.2022 13:55 Ответить
Прорвало каZZапов на ленд лиз
Хотя в апреле было больше, поиздержались поди на демилитаризации и денацификации
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19.09.2022 13:59 Ответить
Кацапія - щедра душа! Підігнали нам свій танк новий
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19.09.2022 14:00 Ответить
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19.09.2022 14:11 Ответить
как то не верится что дрянь с синей изолентой может 5 млн зелени стоить.
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19.09.2022 14:14 Ответить
Так это по бумагам
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19.09.2022 14:33 Ответить
Так там вся оборонка строилась по принципу "тендер выиграет тот, кто предложит самую большую цену, чтобы в процентах можно было нажиться лучше". Поэтому у кацапов и ракеты дорогущие, и спутникового наведения нету, и количество их относительно низкое (к сожалению, у нас оборонка до 14-го года такая же была, только без денег). Но не стоит шапкозакидательством заниматься, если кацапы выкинут из ракет неработающие модули с ценником по 1.5 млн баксов за штуку, и начнут ставить китайские, то они смогут и производить те же х-101 значительно дешевле и в большом количестве. Надо уничтожать в тылу врага кацапские заводы с помощью диверсантов или просто взрывом, пожаром, убивать топовых инженеров и руководителей проекта по найму чеченцами и другими желающими. Не факт, что они смогут все это наладить, но мы не можем рисковать. Нужны трупы и сгоревшие сборочные линии.
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19.09.2022 20:20 Ответить
А позаду танка механик с наводчиком к Кобзону едут..
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19.09.2022 14:16 Ответить
А вдоль дорогі мьортвіє с косамі стоять! І тішіна...
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19.09.2022 14:23 Ответить
Оно может и не стоит, но ведь платят же!
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19.09.2022 14:20 Ответить
Репортаж російського воєнкора з Харківщини. Мовою оригинала: «Под Харьковом мы конечно сильно оср@лисль, но это ладно, но зато, когда мы убегали, ВСУ так наглотались пыли из-под наших копыт и копоти от нашей бронетехники, что они нескоро от этого оправятся и поэтому сейчас они нам совершенно нестрашны, тем более, что мы уже очень далеко от них»
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19.09.2022 14:22 Ответить
у "асвабадителей" есть хоть что нибудь, что ездит без троса!?
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19.09.2022 14:24 Ответить
Да, есть новейший современный танк Армата!. oh, shi-...
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19.09.2022 14:44 Ответить
У кацапов только в канализации бывает "ПРОРЫВ". Конечно, только у тех, у кого она есть.
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19.09.2022 15:04 Ответить
Три види захисту Релікт , Арена і Накидка ,а просто гусінь злетіла
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19.09.2022 15:49 Ответить
Джавелину байдуже який сорт лайна шпокать
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19.09.2022 16:06 Ответить
там броня багатенна слойов как пирог космический титан- там лазер только берет и то в борт...ты не знаешь просто
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19.09.2022 16:32 Ответить
прорыв анальных ватных пуканов и кацапьих дыро и дыр
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19.09.2022 16:31 Ответить
А не могли трактором буксироваати та на ушиткій світ показати ож шо то е - "русобляха".
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19.09.2022 16:43 Ответить
Досить того, що його буксирує відібраний у кацапів раніше та "українізований" Т-72
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19.09.2022 21:15 Ответить
"Прарьів" чомусь ПАРВАЛСЯ.
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19.09.2022 17:34 Ответить
Посунули, як здихоту на скотомогильник.
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19.09.2022 20:17 Ответить
Росіяни модернізували двигун В-2,той самий,яким оснащувався ще героїчний Т-34.Це той самий двигун,кожного разу ставлять більш потужну турбіну та постійно форсують,а воно димить і ледве їде.Це недотанк.Армату почали робити з потужним двигуном,але все стало.Росіяни обманюють усіх свої ми проривами,це72і танки і модернізовані як небудь В-2.Нічог нового РФ не зробила після СССР,вони всім брешуть,і нову імпортну електроніку ставлять на совецькі танки як небудь.РФ-це брехуни.
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20.09.2022 01:25 Ответить
 
 