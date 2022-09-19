Украинцы показали буксировку новейшего российского танка Т-90М "Прорыв", захваченного в Харьковской области. ВИДЕО
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Украинские бойцы затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, российскую бронемашину украинские воины захватили в Харьковской области. В сети опубликовано видео буксировки трофея. Примечательно, что буксировка Т-90 происходит при помощи тоже трофейного танка Т-72Б3.
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+20 Олександр Дніпро
показать весь комментарий19.09.2022 14:11
+16 MausMike
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+14 николай николаенко 598090f8
показать весь комментарий19.09.2022 14:22
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Хотя в апреле было больше, поиздержались поди на демилитаризации и денацификации