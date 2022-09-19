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На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздаются взрывы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы вблизи захваченного рашистами аэродрома.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы.

Уточняем информацию", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+14
та нормально! еще ж не вечер ! )))
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19.09.2022 15:34
+10
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19.09.2022 15:34
+8
бабовна обыкновенная .
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19.09.2022 15:31
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от не надо обзорную станцию включать.
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19.09.2022 15:28 Ответить
Здається знову нервують та палять
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19.09.2022 15:31 Ответить
Нєрвнічають і курять, курять і нєрвнічають ссуки...
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19.09.2022 16:58 Ответить
И линзами прямо по селитре вззых-вззых-вззых!
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19.09.2022 17:22 Ответить
Ага
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19.09.2022 20:10 Ответить
ШоЭтатварицца,гАяваспитаю ?! Вирiшили вiдiбрати у нашоi Чорнобаiвки турiстичний хаб?
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19.09.2022 18:13 Ответить
бабовна обыкновенная .
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19.09.2022 15:31 Ответить
"К вам приходила обыкновенная чупакабра..."(с)
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19.09.2022 15:32 Ответить
та нормально! еще ж не вечер ! )))
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19.09.2022 15:34 Ответить
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19.09.2022 15:34 Ответить
Дивне та миле це звірятко - Бавовнятко. Він так лагідно любить навідувати кацапів. Кожний приход Бавовнятка до кацапів - справжнє свято для українців!
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19.09.2022 16:44 Ответить
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19.09.2022 15:40 Ответить
Молодцы💙💛❤️👍👍👍‼️🍀🍀🍀✊✊добейте нелюдей рашистов уже окончательно и бесповоротно ‼️
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19.09.2022 15:56 Ответить
Останнім часом уже стає якось підозріло, коли в Мелітополі вибухи не лунають.
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19.09.2022 15:57 Ответить
Бавовна.
Дуже файно.
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19.09.2022 16:27 Ответить
Хлоп- хлоп. Вродила бавовна у цьому місяці, збирають кацапи врожай!
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19.09.2022 16:29 Ответить
Бавовна))) Made in Melytopol)))
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19.09.2022 19:26 Ответить
 
 