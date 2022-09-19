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На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздаются взрывы. ВИДЕО
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Во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы вблизи захваченного рашистами аэродрома.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы.
Уточняем информацию", – говорится в сообщении.
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