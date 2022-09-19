Бронежилет спас меня от обломка, - Бутусов. ВИДЕО
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Украинские бойцы обнаружили осколок в бронежилете, которым на передовой пользуется главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Бутусова, вероятнее всего, осколок попал в него еще в Северодонецке.
"Там со всех сторон летело, потому и не заметил", - рассказывает Бутусов на видеозаписи, на которой украинские бойцы достают осколок из бронежилета.
Топ комментарии
+66 Тетяна Тать
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Отака вона користь постів!
>Люся ... Скоро хенералом стане!
Якщо ЗЕ затримається ще на одну каденція - 100% стане і після війни замінить Залужного. Після війни.
Ви нам потрібні, Ви потрібні Україні !
бережись
броник часом не з тих, за які Марчелло посадили ?
Уфа перед самітом Брикс
боюсь якби тьотка в ліс не пішла
воно постить, звання заробляє, займає жіноче місце. На гарну жінку, що працює рупором, хоч приємно дивитися) А рупор з люсечки куйовий виходить(
А з 2020 ЗЕлені ***** взагалі не закупили жодного бронежилета та жодної каски.
ЗЄ таки готувався до вторгнення РФ, але не в інтересах України.
Сьогодні, коли йде війна і у птаха смерті в розпалі свої жнива, про це якось недоречно й казати.
Бо тому, хто підсвідомо відчуває за собою подих ангела-охоронця, є немислимішою уява про загибель у теплому морі від отруйної риби чи від невдалого падіння на спуску гірськолижного курорту, аніж від кулі снайпера після пуску у весь зріст зенітної ракети по літаку з усією верхівкою рашистської пітьми.
Отруйна рашистська риба у теплому морі? Це там, де волни падають вниз стремітельним домкратом?
Ясне діло, там і зенітну ракету можна запустити у весь зріст, під час падіння на лижах...
Ну ви поет!
Харош уже бігати по передовій! Майте совість!
Ви потрібні Україні живим-здоровим!