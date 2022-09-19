Бронежилет спас меня от обломка, - Бутусов. ВИДЕО

Украинские бойцы обнаружили осколок в бронежилете, которым на передовой пользуется главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Бутусова, вероятнее всего, осколок попал в него еще в Северодонецке.

"Там со всех сторон летело, потому и не заметил", - рассказывает Бутусов на видеозаписи, на которой украинские бойцы достают осколок из бронежилета.

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