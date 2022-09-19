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"Зачем вы сюда пришли?" "Стать воинами!": Отбор в ССО "Азов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ССО "Азов" продолжает отбор добровольцев с последующей подготовкой и перспективой пополнить ряды подразделения. Традиционно отборочный круг длится два дня.

Цензор.НЕТ побывал на части испытаний около тридцати человек.

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Инструкторы подчеркнули, что увиденное – испытание прежде всего на моральную выносливость и осознанность выбора, а уже потом – на физическую выносливость. Это отбор для тех, кто будет потенциально работать на "нуле" и на первой линии, то есть непосредственно на фронте. Системное обучение и распределение по боевой специальности – это следующий этап для прошедших.

"При отборе упор делаем и на физической подготовке, и на моральной выносливости. Были случаи, когда люди не выдерживали полевых условий. Обычный пример: начинали копать окоп, вымазались поняли, что это не для них. Хотя рыть окоп – это обыденная вещь. Здесь мы создаем условия, максимально приближенные к жизни на передовой. Они должны быть готовы и привыкнуть к военному быту. В конце концов они должны понимать, что их ждет", - объясняет Игорь Вильный, пресс-офицер ССО "Азов Киев".

По его словам, каждый раз отбор проходят около 80% добровольцев. Добровольцам, не проходящим физический тест с первого раза, дают шанс подготовиться и пересдать его.

"Был парень, который приходил трижды. Первые два раза он не вынес физически. В третий раз травмировал колено. А в четвертый раз он прошел отбор и сейчас в строю. Вот что делает характер и намерение служить в "Азове", - рассказал инструктор Красс.

"Банально нужно быть готовым, что ты никогда не вернешься домой, или останешься без руки, без ноги, или без обеих конечностей. Это первое, что нужно сделать - принятие смерти. И только во-вторых, физическая подготовка.

Многое не нужно, чтобы человек задумался над своей жизнью и принял решение. Достаточно уйти в лес на два дня с палаткой, оставив телефон. Это будет другой человек – его либо сломает, либо он станет лучше", - добавил он.

Красс, как и другие присутствующие на отборе инструкторы, до полномасштабного вторжения принадлежал к азовскому движению, проходя регулярную подготовку, но в боевых действиях не участвовал. Пройдя настоящие бои и потерпев травмы, сейчас эти воины работают с рекрутами.

Физическое испытание, то есть наказание за то, что 4 человека из 30 неправильно вырыли окопы:

"Они теперь должны осознать, насколько зависят друг от друга. Не должно быть такого: мол, почему приседать должен я, если окоп неправильно вырыл он. На передовые єто не пройдет. Воины - один организм и это залог выживания и удачного выполнения задания", - объясняет инструктор Цербер, который собственно и "гоняет" рекрутов.

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Один из важных навыков – рытье окопа. После теоретической части добровольцы выполняют задачу – вырыть окоп в лесу по правилам скорости.

Тем временем Цербер провоцирует. Время от времени с его стороны слышно: "Может кто-то хочет обратно? В теплую кроватку, к маме?". "Никак нет". – то, что ожидаемо услышать и что звучит от рекрутов.

"Зачем вы сюда пришли?" "Чтобы стать воинами!". "Так давайте ими становиться".

По словам инструкторов, раньше в украинском войске не уделяли достаточно внимания инженерной подготовке – в частности, навыкам окапываться, и сейчас это ощущается.

"Окоп – это основное, что спасает жизнь. Воины окапываются везде – в городах, селах, полях, лесах", - объясняет Вильный.

Физическое состояние и боевые навыки всегда можно подтянуть, говорят на отборе. Основное – нравственный дух.

"Я всегда привожу пример с боев за Мощун, - признается командир группы инструкторов Исток. - Уже закончились бои, наши разбили вражескую беху и взвод пехоты. Поэтому москали, когда не смогли прорваться, начали заряжать 120-ки и попросту выбивать нас с позиций. Первые три мины залетели мне в КСП, за секунд 10 ко мне прибежал друг Рыжий и предупредил: "Братан, сейчас по нам будут работать" Сразу за ним упала первая мина, еще две - в перестенок и чуть дальше. я вообще ничего тогда не понимал, думал, что у меня иссечено лицо, потому что все жгло (это раскаленная земля навалилась на меня).Тут заскочил друг "Черный", и удивился, потому что думал, что мы с Рыжим вместе 200-е. Начал меня вытаскивать.Все, что дальше помню – это как в кино, вспышки воспоминаний.Бежит нацгвардеец без ноги, то есть она перетянута турникетом.И мина попадает прямо в него.Мы как раз успели запрыгнуть в окоп.Только оттуда выбежали, просто на наше место залетела еще одна мина, и такими перебежками мы перебрались в траншею.

Это пример того, как можно попасть в передрягу, но в отличие от меня, не выжить. Выживание на войне – это удача, плюс твои умения".

"Люди должны понимать, куда они идут. Но и должны понимать, что они здесь очень нужны. Не потому, что у нас большие потери, наоборот благодаря грамотному управлению и подготовке потерь в "Азове" реально мало. А потому что мы расширяемся, для того, чтобы на передовой масштабнее работать", - добавил он.

Видео: Олег Богачук.
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Топ комментарии
+27
Азов ви справжні воїни та герої-ви вже легенда...
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19.09.2022 21:54
+23
В Києві з'явився борд з портретом Героя України Дениса Прокопенка

Командире, чекаємо тебе з гарнізоном Маріуполя додому! ❤️
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19.09.2022 22:14
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Азов ви справжні воїни та герої-ви вже легенда...
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19.09.2022 21:54 Ответить
норм !
гарна підготовка бійців!
подібну проходив в сержанській школі в кизил-орді (совецькій армії) - через півроку накачаний і злий як бультерьєр

це війна, так має бути....
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19.09.2022 23:54 Ответить
Аналогічно. Служив на Уралі за союзу, - механік водій БМБ (піхота одним словом). До армії займався спортом, але в учебці ганяли так, що перші два тижні висів на турніку як шланг . Зате потім було відчуття, - якби підскочив - полетів би.
І в бойовій частині після учебки вишкіл ще той був. Прийшов з армії іншою людипою. Що фізично, що ментально.
***** школу армії має пройти кожен хлопець. Хоча би для привиття самоорганізації.
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20.09.2022 09:05 Ответить
Не треба підтягувати свинособачі наративи шо Русь пішла з кацапщини.
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19.09.2022 22:03 Ответить
до чого твій висер? які наративи? 15 років тому ще зрозуміло якось було чути про те що не спілкуюсь українською тому що всю жизнь разговарівал і родітелі рускоязичнє.. але зараз в чому прикол продовжувати? вбивають же на рускам. У фб сотні в друзях раніше рос мовні почали українською. а тут у чьому проблема? це якось особливо складно? мій російськомовний друг переїхав у Польщу 10 років тому, вивчив легко бухаючи розважаючись, вже й дружина полька ( чи полячка не знаю) і говорить як рідною. А сюди приїздить і кацапо-челюсть знаходить нове, любе, старе кацапо спілкування. Ну ні можить он іначє
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19.09.2022 22:18 Ответить
вбивають же на рускам.
----
Вбивають і з православним хрестом на грудях. То мені свого хреста викинути та Ісуса проклянути? В тебе дитяча логіка - все узагальнювати.
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19.09.2022 23:04 Ответить
до чого тут хрест і релігія? В українському нашому випадку вбивають за українськість, за приналежність національну а не релігійну
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19.09.2022 23:12 Ответить
то того ж шо й рузька мова.До чого ти її приплів?
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19.09.2022 23:21 Ответить
вбивають за українськість
==
Неправда. Вони вбивають не за українство, а взагалі вбивають людей будь-якої нації, що відкидає російський прапор. Рузьких, татар, грузин, чеченів, білорусів, українців. Всіх, хто відкидає рабство.
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19.09.2022 23:41 Ответить
Свинособачою твоя назва написана - цей свинячий наратив ти всюди тягнеш за собою.
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19.09.2022 22:38 Ответить
Не зрозумів.
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19.09.2022 23:06 Ответить
Ти ще повказуй диванне дрочило як воїнам розмовляти.
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20.09.2022 19:52 Ответить
Бережи Вас Боже хлопці! Ми в Вас віримо! Здолайте поскоріше ту кацапську нечисть, і вертайтесь поскоріше живі і здорові додому з Перемогою!
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19.09.2022 21:58 Ответить
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19.09.2022 21:58 Ответить
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19.09.2022 21:59 Ответить
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19.09.2022 22:01 Ответить
З вогнем граються. Прийде час!
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19.09.2022 22:22 Ответить
По рашистському зомбі ТБ зараз покажуть це відео як в нацистських лагерях американські інструктори вчать бандерівців вбивати рускіх
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19.09.2022 22:01 Ответить
ще раз повторюю - стандартна військова підготовка
хай показують як тренуються азовці,
це не їхні урки-канібали наркошні, чи казакі-алкоголіки пузаті
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19.09.2022 23:57 Ответить
Здесь готовят настоящих воинов
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19.09.2022 22:02 Ответить
Як би не було опису,я б гадав що це якась Спарта чи пятнашка.
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19.09.2022 22:02 Ответить
шутішь, там готують військових ?
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19.09.2022 23:58 Ответить
Краще б оприлюднили фізичні тести та нормативи вправ.
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19.09.2022 22:05 Ответить
Наберіть в ютубі "Тест Купера"
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19.09.2022 22:23 Ответить
это хрен кто пройдет даже среди спорсменов
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19.09.2022 22:42 Ответить
Мені не потрібен тест купера, мені потрібен зміст теста на відео.
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20.09.2022 00:03 Ответить
Так то не тест, "Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи Джерело: https://censor.net/ua/p3368180"
Як на мене, нагадує епізоди з моєї "служби" в совіцькій армії.
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20.09.2022 00:23 Ответить
Стаття про відбір, тобто якісь нормативи, а не лише покарання. "Покарання " є в будь якій дитячій спортсекціі у якихось іграх, но то такє..жартівни 10-20 присідань..
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20.09.2022 01:51 Ответить
Психиатрическая больница No1 ,
іди в Азов, там не тільки оприлюднять, але й примусять виконувати тести та вправи
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20.09.2022 00:00 Ответить
мене не візмуть за віком, нашо ім причеп з проблемою.
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20.09.2022 00:05 Ответить
то навіщо Вам, як і мені, ті тести, коли треба йти міряти тиск і ковтати жменю пігулок ?
на добраніч, все буде Україна !
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20.09.2022 00:21 Ответить
тому що в мене є діти та вони цікавляться нормами фізпідготовки полку Азов..
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20.09.2022 01:47 Ответить
Мій син наразі проходить військову службу (не строкову, строкову він відслужив декілька років тому). Не буду писати, в якій частині він служить.
Так для переходу в бойовий спецпідрозділ він здавав звичайні три нормативи: підтягування на турніку, спринт 100м і крос 3 км. До речі, трохи не "дотягнув", сказали: "приходь через місяць".
Так що не тільки в Азова високі вимоги до кандидатів, просто Азов найбільш розпіарений (в хорошому сенсі).
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20.09.2022 08:52 Ответить
я не бачу тут жодного норматива - час, кількість, швидкість.
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20.09.2022 10:08 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1593-14#Text
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20.09.2022 11:01 Ответить
В Києві з'явився борд з портретом Героя України Дениса Прокопенка

Командире, чекаємо тебе з гарнізоном Маріуполя додому! ❤️
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19.09.2022 22:14 Ответить
Дикуни... я би тому крикуну їблет би поломив за русняву з його рота це по перше. А потім нас фашистами називають. Я не приймаю такого дикого виховання. Хоча може, окремим сортам телепнів лише так і треба.
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19.09.2022 22:36 Ответить
Це ти, сонечко, з м'якенького диванчика пишеш? Чи може з якогось підрозділу ЗСУ?
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19.09.2022 23:34 Ответить
Я тобі дам сонечко сявка! Стули пельку і щезни! Дивись на нього. Що хочу, звідки хочу, і коли хочу пишу. Тебе то не має колисати
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19.09.2022 23:37 Ответить
Ні, якщо ти критикуєш методи підготовки найбоєздатнішого в Україні і одного з найбоєздатніших в Європі підрозділів, який зараз героїчне б'ється з ворогом, то передбачається, що ти сам є воїном, знаєш кращі приклади і випробував їх на собі. Тому й питаю, в яких військах воюєш, воїн?
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20.09.2022 14:19 Ответить
Зі свої дружбанів питати будеш. А я тобі сказав, волати руснявою нехер. І взагалі волати нехер. Так, я знаю кращі методи взаємодії з людьми. Це не підготовка, а якісь лісові воплі серед інтузіастів. Так студіків в лісі ганяти можна. Чомусь дівки ізраільського цахалу так не воплять. А критикую згідно права закріпленого конституцією про свободу слова, втям це.
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20.09.2022 16:26 Ответить
Зрозуміло) Пригламурене гівно з метрополіса яке навіть зброї в руках не тримало. Крякає про надані йому права але на 100% всерется їх відстояти навіть в банальтному конфлікті з гопниками.
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20.09.2022 20:05 Ответить
Я не приймаю такого дикого виховання.

ну ти дядя дайош!
ти що, а армії не служив, чи що ?
отвечай, когда с сержантом разговариваеш, червяк !
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20.09.2022 00:03 Ответить
В мене комбат адекватний був, вмів підхід до людей знайти. З таких люди були. А як ти прям дух невменяємий і "летиш" лише після звіздюлятора, ну то прошу дуже будуть воплі
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20.09.2022 00:41 Ответить
Згоден з Вами.
Мені впала в око наступна фраза з цієї новини:
Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи: Джерело: https://censor.net/ua/p3368180
Коли командир вдається до таких заходів "виховання" як "колективне покарання", то це значить, що той командир не хоче працювати і свою роботу перекладує на колектив. Колективне покарання за провину одного ніяк не сприяє створенню командного духу в підрозділі. Навпаки, цим командир виділяє "слабу ланку", яку починають цькувати. Як йти в бій з тими бійцями?
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20.09.2022 09:04 Ответить
А я не згоден.
Коли я служив за союзу, якось посеред ночі прийшов в казарму ротний та побачив в казармі бичка від цигарки. ХТО курив розбиратися не став - підняв по тривозі роту, і ми всі, разом з ротним, - зробили марш-кидок на полігон, - щоб поховати з почестями того бичка. 6 км в одну сторону, 6 км назад. Причому ротний - сімейний чоловік був. Дома жінка молода в ліжку .
Після того в розташуванні ніхто більше не курив.

І таких прикладів виховання було багато.
Це я до того, що бойовий загін - це навіть не сім'я. Це один організм. І тут не має бути що кожен сам по собі. Якщо хтось "облажався" - відповідають всі. І це правильно.
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20.09.2022 09:24 Ответить
Це скрін з відео Олександра Святова. Ви всі його відео про підготовку морпіхів США ливились?
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20.09.2022 09:18 Ответить
Якби ти чмо зустрівся з ним в реальнному житті то пройшов би мимо з опущеними оченятами і підтягнутими від адреналіну яечками.
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20.09.2022 19:59 Ответить
Як би тиі зімною зустрівся то всрався б і не помітив. Чмо тут лише ти, яке на бачить, але дзявало роззявляє
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20.09.2022 20:22 Ответить
Говнюк Ростислав Ланшин таки реальное чмо.
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20.09.2022 20:29 Ответить
Мова окупанта псує враження.
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19.09.2022 22:43 Ответить
парни Азов это герои - только не забывайте что не только они воюют, мне лично не нравится когда начинают пиарить только отдельные подразделения (типа Азов или Кракен) - как буд-то они высшая каста в ЗСУ -
а это не так! есть очень много бойцов добровольцев и срочников которые совершают подвиги и гибнут каждый день и никто о них в прессе не пишет
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19.09.2022 22:46 Ответить
100%. Є багато добровольців і мобілізованих, які виконують бойові завдання в "звичайних" підрозділах.
Крім бойовх завдань в армії є безліч інших.
Чим, наприклад, "звичайний" водій, що під артобстрілом привіз ракети до ПТРК на передову "гірший" герой, ніж той, що підбив тими ракетами танк?
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20.09.2022 09:13 Ответить
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19.09.2022 22:49 Ответить
Батальйона "Азов" давно не існує.
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19.09.2022 23:33 Ответить
та ти шо ?

Батальйон Азов вже розмножився на десяток підрозділів Азов

бо Герої вічні
і Азов вічний !

на місці кожного вбитого Азовця чи будь-якого Воїна ЗСУ будуть з'являтись декілька нових
ось це кацапи мають засвоїти на віки і забути дорогу в Україну !
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20.09.2022 00:27 Ответить
На скільки мені відомо це вже полк.
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20.09.2022 09:26 Ответить
Є полк "Азов", як тут правильно зазначили. І формується він на дещо інших засадах.
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20.09.2022 12:06 Ответить
та ну нах... таке точно не треба показувати назагал
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19.09.2022 22:51 Ответить
А где же наш Рэмбо, который в одиночку батальоны рашистов в пепел обращает?)
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19.09.2022 22:53 Ответить
Безумовно,що ці відео і москалі дивляться,осообливо ті імпотенти-генерали та всякі там адьютанти.Ото в них підгорає.Певно булґакав перечитують на державних дачах.За ********** жахаються та дують щоки.Пізно,бо повстала незламна вами нація.Всіх ви полонили та русифікували навколо,а цих вже вам ніколи не здолати.Це лиш відео відомого Азова,а скільки вже таких навчальних таборів по світу ,котрі спеціально відео й не ширять.Начувайтеся,***********.
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19.09.2022 22:59 Ответить
помню..ну такое из2017 года.сайты групыы азова..рекрутинга... а какой красивый был сайт у ссо.на срочке дрючат раз в 20 сильнее..ну такое...
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19.09.2022 23:15 Ответить
Таке відео тільки переконує кацапів,що ми адін народ.ну як би то триндьож в курілці,а це бойові команди.а як би попросив на українській,мабуть набили би мені морду.в дук ПС я такого не пригадую
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19.09.2022 23:34 Ответить
У них що, тренер з рашки?

Українця не знайшлось достойного, шоб тренувати бійців.

Жалюгідне відчуття зневаження і приниження української мови.

Мабуть таки свинособаки правильно кажуть, що ми один народ?

Якщо грек розмовляє українською, він стає українцем.

Якщо єврей розмовляє українською, він стає українцем.

Якщо українець розмовляє російською, він стає росіянином.
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20.09.2022 00:09 Ответить
Скажи це як небудь інструктору Азова особисто, а так слова на вітер.
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21.09.2022 00:40 Ответить
Мені соромно. Але це якесь чужинське все. Де ви тут українців бачите. Сама москальня. Що прийде з війни і буде далі будувати навколо себе свою москальську Україну. Я не можу це бачити і чути.
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20.09.2022 00:16 Ответить
дядя, ці хлопці і дівчата готуються битися і вмирати за Україну і за тебе, негідного, щоб ти далі небо коптив !
ти ба, мова йому не сподобалась!
навчаться мові, після війни....
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20.09.2022 00:32 Ответить
Невже після війни надрукують якісь особливі чарівні підручники для вузькощелепних даунів?
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20.09.2022 12:13 Ответить
Думаю спілкуючись з тими хто в Азові розмовляє на рідній мові, а таких більщість, вони навчаться розмовляти на українській мові.
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21.09.2022 00:39 Ответить
ага, тяжело в подобии киба-дачи стоять. надо было с детства на тренировки ходить.
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20.09.2022 04:43 Ответить
Люто плюсую!!!
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20.09.2022 07:33 Ответить
як на мене то їх дуже жаліють. і це неправильно. в амеріканській арміїї дрючать в десятки разів сильніше,і ніхто з військових сша хто був на бойових діях не жалівся. всі навички так чи інакше спасали життя!!!
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20.09.2022 11:08 Ответить
Не любе Зе клоун Азов, хоча він і ЗСУ недолюблює.
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21.09.2022 00:37 Ответить
 
 