"Зачем вы сюда пришли?" "Стать воинами!": Отбор в ССО "Азов". ВИДЕО
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ССО "Азов" продолжает отбор добровольцев с последующей подготовкой и перспективой пополнить ряды подразделения. Традиционно отборочный круг длится два дня.
Цензор.НЕТ побывал на части испытаний около тридцати человек.
Инструкторы подчеркнули, что увиденное – испытание прежде всего на моральную выносливость и осознанность выбора, а уже потом – на физическую выносливость. Это отбор для тех, кто будет потенциально работать на "нуле" и на первой линии, то есть непосредственно на фронте. Системное обучение и распределение по боевой специальности – это следующий этап для прошедших.
"При отборе упор делаем и на физической подготовке, и на моральной выносливости. Были случаи, когда люди не выдерживали полевых условий. Обычный пример: начинали копать окоп, вымазались поняли, что это не для них. Хотя рыть окоп – это обыденная вещь. Здесь мы создаем условия, максимально приближенные к жизни на передовой. Они должны быть готовы и привыкнуть к военному быту. В конце концов они должны понимать, что их ждет", - объясняет Игорь Вильный, пресс-офицер ССО "Азов Киев".
По его словам, каждый раз отбор проходят около 80% добровольцев. Добровольцам, не проходящим физический тест с первого раза, дают шанс подготовиться и пересдать его.
"Был парень, который приходил трижды. Первые два раза он не вынес физически. В третий раз травмировал колено. А в четвертый раз он прошел отбор и сейчас в строю. Вот что делает характер и намерение служить в "Азове", - рассказал инструктор Красс.
"Банально нужно быть готовым, что ты никогда не вернешься домой, или останешься без руки, без ноги, или без обеих конечностей. Это первое, что нужно сделать - принятие смерти. И только во-вторых, физическая подготовка.
Многое не нужно, чтобы человек задумался над своей жизнью и принял решение. Достаточно уйти в лес на два дня с палаткой, оставив телефон. Это будет другой человек – его либо сломает, либо он станет лучше", - добавил он.
Красс, как и другие присутствующие на отборе инструкторы, до полномасштабного вторжения принадлежал к азовскому движению, проходя регулярную подготовку, но в боевых действиях не участвовал. Пройдя настоящие бои и потерпев травмы, сейчас эти воины работают с рекрутами.
Физическое испытание, то есть наказание за то, что 4 человека из 30 неправильно вырыли окопы:
"Они теперь должны осознать, насколько зависят друг от друга. Не должно быть такого: мол, почему приседать должен я, если окоп неправильно вырыл он. На передовые єто не пройдет. Воины - один организм и это залог выживания и удачного выполнения задания", - объясняет инструктор Цербер, который собственно и "гоняет" рекрутов.
Один из важных навыков – рытье окопа. После теоретической части добровольцы выполняют задачу – вырыть окоп в лесу по правилам скорости.
Тем временем Цербер провоцирует. Время от времени с его стороны слышно: "Может кто-то хочет обратно? В теплую кроватку, к маме?". "Никак нет". – то, что ожидаемо услышать и что звучит от рекрутов.
"Зачем вы сюда пришли?" "Чтобы стать воинами!". "Так давайте ими становиться".
По словам инструкторов, раньше в украинском войске не уделяли достаточно внимания инженерной подготовке – в частности, навыкам окапываться, и сейчас это ощущается.
"Окоп – это основное, что спасает жизнь. Воины окапываются везде – в городах, селах, полях, лесах", - объясняет Вильный.
Физическое состояние и боевые навыки всегда можно подтянуть, говорят на отборе. Основное – нравственный дух.
"Я всегда привожу пример с боев за Мощун, - признается командир группы инструкторов Исток. - Уже закончились бои, наши разбили вражескую беху и взвод пехоты. Поэтому москали, когда не смогли прорваться, начали заряжать 120-ки и попросту выбивать нас с позиций. Первые три мины залетели мне в КСП, за секунд 10 ко мне прибежал друг Рыжий и предупредил: "Братан, сейчас по нам будут работать" Сразу за ним упала первая мина, еще две - в перестенок и чуть дальше. я вообще ничего тогда не понимал, думал, что у меня иссечено лицо, потому что все жгло (это раскаленная земля навалилась на меня).Тут заскочил друг "Черный", и удивился, потому что думал, что мы с Рыжим вместе 200-е. Начал меня вытаскивать.Все, что дальше помню – это как в кино, вспышки воспоминаний.Бежит нацгвардеец без ноги, то есть она перетянута турникетом.И мина попадает прямо в него.Мы как раз успели запрыгнуть в окоп.Только оттуда выбежали, просто на наше место залетела еще одна мина, и такими перебежками мы перебрались в траншею.
Это пример того, как можно попасть в передрягу, но в отличие от меня, не выжить. Выживание на войне – это удача, плюс твои умения".
"Люди должны понимать, куда они идут. Но и должны понимать, что они здесь очень нужны. Не потому, что у нас большие потери, наоборот благодаря грамотному управлению и подготовке потерь в "Азове" реально мало. А потому что мы расширяемся, для того, чтобы на передовой масштабнее работать", - добавил он.
Видео: Олег Богачук.
Пожалуйста, подождите...
гарна підготовка бійців!
подібну проходив в сержанській школі в кизил-орді (совецькій армії) - через півроку накачаний і злий як бультерьєр
це війна, так має бути....
І в бойовій частині після учебки вишкіл ще той був. Прийшов з армії іншою людипою. Що фізично, що ментально.
***** школу армії має пройти кожен хлопець. Хоча би для привиття самоорганізації.
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Вбивають і з православним хрестом на грудях. То мені свого хреста викинути та Ісуса проклянути? В тебе дитяча логіка - все узагальнювати.
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Неправда. Вони вбивають не за українство, а взагалі вбивають людей будь-якої нації, що відкидає російський прапор. Рузьких, татар, грузин, чеченів, білорусів, українців. Всіх, хто відкидає рабство.
хай показують як тренуються азовці,
це не їхні урки-канібали наркошні, чи казакі-алкоголіки пузаті
Як на мене, нагадує епізоди з моєї "служби" в совіцькій армії.
іди в Азов, там не тільки оприлюднять, але й примусять виконувати тести та вправи
на добраніч, все буде Україна !
Так для переходу в бойовий спецпідрозділ він здавав звичайні три нормативи: підтягування на турніку, спринт 100м і крос 3 км. До речі, трохи не "дотягнув", сказали: "приходь через місяць".
Так що не тільки в Азова високі вимоги до кандидатів, просто Азов найбільш розпіарений (в хорошому сенсі).
Командире, чекаємо тебе з гарнізоном Маріуполя додому! ❤️
ну ти дядя дайош!
ти що, а армії не служив, чи що ?
отвечай, когда с сержантом разговариваеш, червяк !
Мені впала в око наступна фраза з цієї новини:
Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи: Джерело: https://censor.net/ua/p3368180
Коли командир вдається до таких заходів "виховання" як "колективне покарання", то це значить, що той командир не хоче працювати і свою роботу перекладує на колектив. Колективне покарання за провину одного ніяк не сприяє створенню командного духу в підрозділі. Навпаки, цим командир виділяє "слабу ланку", яку починають цькувати. Як йти в бій з тими бійцями?
Коли я служив за союзу, якось посеред ночі прийшов в казарму ротний та побачив в казармі бичка від цигарки. ХТО курив розбиратися не став - підняв по тривозі роту, і ми всі, разом з ротним, - зробили марш-кидок на полігон, - щоб поховати з почестями того бичка. 6 км в одну сторону, 6 км назад. Причому ротний - сімейний чоловік був. Дома жінка молода в ліжку .
Після того в розташуванні ніхто більше не курив.
І таких прикладів виховання було багато.
Це я до того, що бойовий загін - це навіть не сім'я. Це один організм. І тут не має бути що кожен сам по собі. Якщо хтось "облажався" - відповідають всі. І це правильно.
а это не так! есть очень много бойцов добровольцев и срочников которые совершают подвиги и гибнут каждый день и никто о них в прессе не пишет
Крім бойовх завдань в армії є безліч інших.
Чим, наприклад, "звичайний" водій, що під артобстрілом привіз ракети до ПТРК на передову "гірший" герой, ніж той, що підбив тими ракетами танк?
Батальйон Азов вже розмножився на десяток підрозділів Азов
бо Герої вічні
і Азов вічний !
на місці кожного вбитого Азовця чи будь-якого Воїна ЗСУ будуть з'являтись декілька нових
ось це кацапи мають засвоїти на віки і забути дорогу в Україну !
Українця не знайшлось достойного, шоб тренувати бійців.
Жалюгідне відчуття зневаження і приниження української мови.
Мабуть таки свинособаки правильно кажуть, що ми один народ?
Якщо грек розмовляє українською, він стає українцем.
Якщо єврей розмовляє українською, він стає українцем.
Якщо українець розмовляє російською, він стає росіянином.
ти ба, мова йому не сподобалась!
навчаться мові, після війни....