Девушка-скрипачка со слезами на глазах играет "Пливе кача" в центре Варшавы. ВИДЕО

В Варшаве на одной из центральных площадей украинка сыграла на скрипке известную песню "Пливе кача".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с исполнением песни, которая звучит во время похорон украинских героев, опубликована в соцсетях. На видео скрипачка стоит на коленях и плачет.

"Варшава. Девушка со слезами на глазах, на коленях исполняет скорбную "Качу", - пишет автор публикации в комментарии.

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