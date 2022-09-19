Девушка-скрипачка со слезами на глазах играет "Пливе кача" в центре Варшавы. ВИДЕО
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В Варшаве на одной из центральных площадей украинка сыграла на скрипке известную песню "Пливе кача".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с исполнением песни, которая звучит во время похорон украинских героев, опубликована в соцсетях. На видео скрипачка стоит на коленях и плачет.
"Варшава. Девушка со слезами на глазах, на коленях исполняет скорбную "Качу", - пишет автор публикации в комментарии.
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