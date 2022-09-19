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Девушка-скрипачка со слезами на глазах играет "Пливе кача" в центре Варшавы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

В Варшаве на одной из центральных площадей украинка сыграла на скрипке известную песню "Пливе кача".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с исполнением песни, которая звучит во время похорон украинских героев, опубликована в соцсетях. На видео скрипачка стоит на коленях и плачет.

"Варшава. Девушка со слезами на глазах, на коленях исполняет скорбную "Качу", - пишет автор публикации в комментарии.

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Топ комментарии
+47
Це лише наша біль...Вистоїмо.
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19.09.2022 18:36
+46
Дякую.Слава Україні!!!
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19.09.2022 18:16
+46
Так є. Але складно цю тему сприймати, жуючи гамбургер. Не варто їх винити. Воно наше до зламу душі. Нема за що їх винити, воно не їхнє. Вони цього не відчуватимуть, допоки ми їх від цього захищаємо.
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19.09.2022 18:24
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Дякую.Слава Україні!!!
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19.09.2022 18:16 Ответить
Щоб цих кацапів окупантів Бог скарав! За що це нам...?! Щоб до них відносилися всі ті народи, яких вони зробили рабами, так само, як вони відносились до тих народів , не більше і не менше...!! "Око за око , зуб за зуб!" " Аз воздам "! Амінь!

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19.09.2022 19:44 Ответить
Жаль, что прохожих это, скорее всего, не волнует. Девушке благодарность и уважение.
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19.09.2022 18:18 Ответить
Так є. Але складно цю тему сприймати, жуючи гамбургер. Не варто їх винити. Воно наше до зламу душі. Нема за що їх винити, воно не їхнє. Вони цього не відчуватимуть, допоки ми їх від цього захищаємо.
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19.09.2022 18:24 Ответить
З легкою рукою Зеленського і Ко ми чомусь захищаємо не себе, а Європу, а вона, ****, це не цінує. Хвилину, всі прикордонні країни входять в НАТО, захищені 5-ю статтею і ядерним зонтиком Штатів, Англії та Франції. Тому не потрібно повторювати штампи від людей, які намагаються таким чином виправдати те, що Європа повинна давати озброєння, бажано безкоштовно, а вони знову будуть класти асфальт.
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19.09.2022 19:55 Ответить
Краще що чув за останню неділю
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19.09.2022 22:01 Ответить
Це лише наша біль...Вистоїмо.
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19.09.2022 18:36 Ответить
Поголджуюсь. Лише не "наша", а "наш".
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19.09.2022 18:38 Ответить
Все так.Тільки "погоджуюсь"
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19.09.2022 18:40 Ответить
Так це лише наша біль
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19.09.2022 22:02 Ответить
Біль неймовірний..... Плаче моя Україна за своїми СИНАМИ.... Героям Слава!!!! Дякую дівчині.
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19.09.2022 18:47 Ответить
😢
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20.09.2022 15:51 Ответить
сколько горя принесли россияне украинцам. сотни лет уничтожения и насилия. этот исторический шанс должен положить конец связям с Мордором
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19.09.2022 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FwKZRbsyuUQ
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19.09.2022 19:10 Ответить
Пливе кача...Заливаюсь слізьми. Скільки болю і горя.
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19.09.2022 19:28 Ответить
Боже, дякую Тобі, що з Твого Благословіння є люди, що здатні написати такій твір..
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19.09.2022 19:36 Ответить
Ne mozu bes slis sluhaty. Gerojam slawa!
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19.09.2022 19:42 Ответить
В самого сльози на очах... не можу слухати спокійно цю пісню після Небесної Сотні. Слава Україні
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19.09.2022 19:46 Ответить
В той же час друзі ЗЕленого регочуть на концертах та бухають по барах
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19.09.2022 19:49 Ответить
Верх цинізма від зелі - ордени їм роздає!
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19.09.2022 21:11 Ответить
Украiна сумуэ, а зелень регоче. Щира подяка дiвченi.
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19.09.2022 20:25 Ответить
для них це шашлики, дєнь побєди, не на часі, марафон на тб, асфальт і по дрібниці- гумдопомога у Чернігові, Запоріжжі (цілими составами) і головне- я вам нічего нє должен.
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19.09.2022 20:36 Ответить
Яка велика біль, яке горе нам несе тисячоліття орда, яка сьогодні називаються росія. Ми також допомагаємло орді вбивати себе, розпустивши свої вуха вибираючи керувати собою самих запеклих українофобів, які зухвало набрехали. Добре, що хоч можна поплакатися в Польщі, а то вибраний Боневтік зробив так, що кожен клаптик землі в Україні прострілюється чи закидається ракетами. "Хужє нє будєт".
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20.09.2022 07:32 Ответить
 
 