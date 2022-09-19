РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13437 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
15 493 40
война (46661) Донбасс (26945) Донецкая область (7126) ССО (381)

Бойцы ССО из ПТРК уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ выстрелом из ПТРК уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет российских оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
19.09.2022 21:02
+20
Стугна - це шедевр!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:20
+9
Приємно чути радісні вигуки наших бійців , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
показать весь комментарий
19.09.2022 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стугна - це шедевр!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:20 Ответить
Схоже на "Фагот"
показать весь комментарий
19.09.2022 20:28 Ответить
Яка різниця? Головне - результат!!!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:29 Ответить
Фагот 100%. Але не кожен вояка "різницю" бачить, а БИДЛО тільки хрукає й у зеуйопкові теж не бачить "різниці" зі психічно здоровою Людиною. Не треба "бачити" різниці, головне бидлові результат?
показать весь комментарий
19.09.2022 21:37 Ответить
а вам не важливий результат???
головне ідентифікація зброї???
показать весь комментарий
19.09.2022 21:44 Ответить
"Вася", я не на дивані, я не "глядач", мені важливо, би дебіли не вересканили ВЗАГАЛІ про те, у чому не мають блідого поняття. Товмача найми, у військомат збігай, пройдеш курси - поговоримо. А поки що став по 5 "?", так тобі голосніше будуть бидлозаврики плескати у долоні
показать весь комментарий
19.09.2022 21:51 Ответить
а зауважте, я до вас чемно звернувся...
а ви можете бути хоч генералом або адміралом, та це не дає вам ніякого права давати комусь якісь поради і рекламувати себе великим цебе в військовій справі...
вам так закортіло поумнічать? чи ви просто не вмієте спілкуватися і відповідати на прості питання...
показать весь комментарий
19.09.2022 22:02 Ответить
Зауважаю: рядового мене вчили посилати чистити парашу, коли воно кукурікало "ширєє" його знань. Гуляй.
показать весь комментарий
19.09.2022 22:06 Ответить
совкове виховання і дідовщина - безмертне!!! ))))
показать весь комментарий
19.09.2022 22:08 Ответить
Шмаркля навчена пердіти дорослим? По-колєніє дрищезавриків, які тікають від військомату детектед...
показать весь комментарий
19.09.2022 22:10 Ответить
ой яке ж ви вперто-однобоке... і чим більше злих слів тим кумедніше виглядаєте... ))))
адна извилина и та от фуражки !!!
показать весь комментарий
19.09.2022 22:14 Ответить
"Вася", чого такими коротенькими пуками, як путін у автобусі піонєром? Треба ширєє, як зеуйопок, твій ідеал, черекає І не з двох акків, а з чотирьох, чого так слабенько, шмаркля?
показать весь комментарий
19.09.2022 22:48 Ответить
набор слов...
чем больше тужишься шото из себя показать - опытного, бравого да бывалого, тем больше на идиёта смахиваешь)) даже уже не интересно ))))
показать весь комментарий
19.09.2022 22:56 Ответить
Урюцькій ізік у ср@ку собі запхай - повздовж, чи поперек, то на твій кайф, алєнь
показать весь комментарий
19.09.2022 22:59 Ответить
ой, какой васпитанный... настаящий палковник! )))))
показать весь комментарий
19.09.2022 23:05 Ответить
Вася! Саме такий "набір звуків" видає "зачухмар" після повернення на "дємбєль" - як він всю роту "строил на падаконнике - в трусах и пративагазе"
( я був самим старшим у класі і мене призвали найпершим І коли через кілька років я зустрівся з своїм однокласником (а на той час я вже не тільки послужив солдатом але й провчився у військовому училищі) то трохи не розреготався йому в лице : він мені почав розказувать що він "дємбєльнувся" в останній день перед Новим Роком тому що був "незамінним" у підрозділі Специфіка його роботи була така що взимку він абсолютно був у підрозділі не задіяний - його техніка працює переважно в теплу пору року Але ж він не знав що Я ЦЕ ЗНАЮ! Тобто його не відпускали з-за "розпи*дяйства"
І цей "клоун" думає що його не "розкусили" Якщо він і служив (у чому в мене є великі сумніви) то його всю службу "чмирили" і не вважали за повноцінного в підрозділі...
показать весь комментарий
19.09.2022 22:35 Ответить
якби міг поставив би два лайка))))
показать весь комментарий
19.09.2022 22:38 Ответить
Ти увесь його "словесний понос" прочитав? Про "ПУТЧ" наприклад? Госуда́рственный комите́т по чрезвыча́йному положе́нию в СССР (ГКЧП) - самопровозглашённый орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. Росія оголосила про "незалежність" лише 12 червня 1992 року згідно з проголошенням " Декларации о государственном суверенитете РСФСР"
Виходить що нашого "героя-морячка" змушували "прийнять "російське громадянство" за рік до того як Росія проголосила про власний суверенітет? Для "олухів" ще "прокотить" Але не для мене! Тим більше що я сам прослужив у Росії по грудень 1992 року Ні про яке "російське громадянство" і мова тоді не велася! Я поступав до російського ВУЗу в серпні 1992 року Ніхто й не писнув про якесь громадянство!
показать весь комментарий
20.09.2022 00:03 Ответить
ні... не осилив... спати вже хотілось...
показать весь комментарий
20.09.2022 10:50 Ответить
Розкуси мене, салдатік. Я служив у розвал сєсєру. Учебка - Севас, водолазка. Прикинь, ще й з дитячим автіком АПС. ПУТЧ, не дали морпехам забрати лисої плямистої жаби - рота відправляється на ДВ, моє відділення взагалі на Камчатку. Пробували угаваріть паРашне громадянство палучіть - посилаю нафуй. Кіча, дошки, відливання. Нохчо заступають на 9-ту добу, вивозять внаглу у госпіталь. Не даю себе покласти. Далі не дебілам, як ти, дрищ, розповідати А на пєнцію вже тут майором якимосьтама, інструктор БСП й тренер і зараз, трохи "зайнятий" не у місті. ***** і далі з чмирями, ти ж дємбіль ушитий з крабиком зігнутим на башкє Йой! Забув сказати... Відсидів до войська троха "на Граніті". В карти там грали студенти й селфікі фуярили й по тирнетах лазили, як ти, чмо
показать весь комментарий
19.09.2022 22:56 Ответить
Слухай! Ти одвірки часто дома міняєш? Бо мабуть весь час ходиш з "розпальцовкою" та нігтями отвірки продряпуєш Так на тебе одвірків не напасешся!
показать весь комментарий
19.09.2022 23:03 Ответить
Я бачу - ти у нас дійсно "гадський" Але у мене до тебе маленьке проханнячко: "не наривайся"! Бо, порівняно з моєю "в"їдливістю", ти - "хлопчик в коротких штанцях" Це тобі скаже будь-хто зі старожилів форуму І тобі мене краще не чіпать Бо якщо я в тебе "вчеплюся" серйозно - тобі буде "м"яко кажучи" - "дуже неприємно"!
показать весь комментарий
19.09.2022 22:04 Ответить
За@бешся, шмаркля. Старожил, перди у диван і далі.
показать весь комментарий
19.09.2022 22:07 Ответить
Ну що ж... Ти прийняв рішення... Я його почув... Не ображайся потім!
показать весь комментарий
19.09.2022 22:13 Ответить
Пофую, шо ти тама почув, дрищ. На публіку як стриптизер дрочиш - твоя справа

А тепер - просто вали кобилі у тріщину. Строчи-дрочи, твоя забава, копійочне чмо
показать весь комментарий
19.09.2022 22:58 Ответить
А може і Фагот трофейний повернули власникам...
показать весь комментарий
19.09.2022 20:29 Ответить
Реве і "Стугнет" Дніпро широкий....
показать весь комментарий
20.09.2022 12:30 Ответить
Приємно чути радісні вигуки наших бійців , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
показать весь комментарий
19.09.2022 20:22 Ответить
Дуже гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
19.09.2022 20:24 Ответить
Windows !!!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:25 Ответить
Як в аптеці !!!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:47 Ответить
якось шкода витратили дороговартісну ракету щоб вбити двох трьох кацапів.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:50 Ответить
По-перше, ПТРК і розрахований на боротьбу з броньованими цілями (А спостережний пункт був у капітальному приміщенні Вважай - ДОТ)
По-друге , ці "два-три кацапи" шкодили набагато більше ніж танк - бо наводили на наші війська артилерію!
показать весь комментарий
19.09.2022 22:09 Ответить
судя по нытью ходаковского, орки не знают, что можно противопоставить ВСУ....
не с проста лугандоновцы сегодня дружно взвыли "вова, забири нас к сибе!"....
показать весь комментарий
19.09.2022 20:51 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2022 21:02 Ответить
шедеврально...!!!)))
показать весь комментарий
19.09.2022 21:06 Ответить
Та не, чуть не так. Траки сушит. Осень--- сыро.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:58 Ответить
Страйк!
показать весь комментарий
19.09.2022 21:21 Ответить
Так,багацько легковірних вкраїнчиків повірять,що це був результативний постріл.
показать весь комментарий
19.09.2022 23:42 Ответить
 
 