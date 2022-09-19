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Темп оказания партнерами помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 208-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – собираемся каждый раз, когда имеем существенные новости с передовой. Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен.

У коллаборантов варианты схожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины.

Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно – темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения. Это также сегодня рассматривалось на Ставке", – сказал Зеленский.

Также смотрите: Фотографии освобожденного Купянска. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+18
А він відповідає темпам боротьби з корупцією та рашистськими агентами!
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19.09.2022 20:43
+13
в темпе вальса...
не забывай, что ты партнерам не приказываешь, не требуешь... а просишь помочь
ибо без помощь тех, кто предупреждал тебе о войне (а ты не верил) ВСУ бы не удалось набрать такой темп... такой, что у русни только пятки сверкают)))
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19.09.2022 20:43
+10
Это твои слова не соответствуют поступкам. Темпы обороны страны должны соответствовать (пропорционально) угрозе со стороны кацапов. Кацапы еще в прошлом году собирались напасть и были готовы. Кацапы были уверенны на сто процентов, что Ермак и СБУ захватит власть в свои руки под обещания сделать их новыми Кадыровами-царьками. Кацапы были уверены в том, что Европа кинет Украину, то есть выделили деньги из бюджета на подкуп немецких, австрийских, итальянских и других чиновников. А что сделал ты? Построил баррикады и минные заграждения по буквально считанным дорогам с севера и с юга? За 200 дней войны ты уволили 100% СБУ просто из соображений безопасности, так как там минимум 30% было завербовано, просто они не дошли до активных действий и теперь слились, но на них есть активный компромат самого факта вербовки и получения денег и с крючка они уже не соскочат, ждут своего часа и вредят по мере сил? Что по лоббизму в Европе, отправил свою жену в том числе как секс-агента вербовать европейских политиков, снимая их на скрытую камеру? Ничего сам не сделал, зато чего-то пропорционального хочет от других. Хотя бы в одном месте, из Бульбостана построй 10 рвов за 2 суток и накидай мин, ЛИБО хотя бы Чонгар и Херсон как следует прокопай и мин наставь, не попадай на фальшивую обманку кацапов на высадку десантов в Одессу, забрав из Херсона 80% военной техники для обороны и не перекинув ее назад, а всегда распределяй оборону с умом - и все, мы бы уже победили, кацапы бы просто отступили еще в феврале, якобы приняв мир на 23-е февраля состояние дел. И куча людей была бы жива.
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19.09.2022 20:45
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для тебя лично - шаурмичные .
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19.09.2022 20:37 Ответить
А він відповідає темпам боротьби з корупцією та рашистськими агентами!
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19.09.2022 20:43 Ответить
та то такоє...
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19.09.2022 21:59 Ответить
"має відповідати" - це кому ЗЄ так суворо наказує?
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19.09.2022 20:43 Ответить
Так на суфлере написано!
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19.09.2022 21:47 Ответить
в темпе вальса...
не забывай, что ты партнерам не приказываешь, не требуешь... а просишь помочь
ибо без помощь тех, кто предупреждал тебе о войне (а ты не верил) ВСУ бы не удалось набрать такой темп... такой, что у русни только пятки сверкают)))
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19.09.2022 20:43 Ответить
Это твои слова не соответствуют поступкам. Темпы обороны страны должны соответствовать (пропорционально) угрозе со стороны кацапов. Кацапы еще в прошлом году собирались напасть и были готовы. Кацапы были уверенны на сто процентов, что Ермак и СБУ захватит власть в свои руки под обещания сделать их новыми Кадыровами-царьками. Кацапы были уверены в том, что Европа кинет Украину, то есть выделили деньги из бюджета на подкуп немецких, австрийских, итальянских и других чиновников. А что сделал ты? Построил баррикады и минные заграждения по буквально считанным дорогам с севера и с юга? За 200 дней войны ты уволили 100% СБУ просто из соображений безопасности, так как там минимум 30% было завербовано, просто они не дошли до активных действий и теперь слились, но на них есть активный компромат самого факта вербовки и получения денег и с крючка они уже не соскочат, ждут своего часа и вредят по мере сил? Что по лоббизму в Европе, отправил свою жену в том числе как секс-агента вербовать европейских политиков, снимая их на скрытую камеру? Ничего сам не сделал, зато чего-то пропорционального хочет от других. Хотя бы в одном месте, из Бульбостана построй 10 рвов за 2 суток и накидай мин, ЛИБО хотя бы Чонгар и Херсон как следует прокопай и мин наставь, не попадай на фальшивую обманку кацапов на высадку десантов в Одессу, забрав из Херсона 80% военной техники для обороны и не перекинув ее назад, а всегда распределяй оборону с умом - и все, мы бы уже победили, кацапы бы просто отступили еще в феврале, якобы приняв мир на 23-е февраля состояние дел. И куча людей была бы жива.
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19.09.2022 20:45 Ответить
а ответы на все эти вопросы находятся по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=TZK5ZVRB-c8
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19.09.2022 21:17 Ответить
зеля,хоча б,для самоповаги мав вибачитись за "пiдроздiл юзик'',за жарти з вiдсуненим кордоном,за те що побачив мир в очах обнульониша.визнати помилковими своi iдiотськi фрази-''щоб наступив мир,треба просто перестати стрiляти'', ''в моiй свiдомостi вiйна вже закiнчилася",та так далi,що воно там ще намололо..
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19.09.2022 20:46 Ответить
Якщо бракує зброї то може спробуєш асфальтом!
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19.09.2022 20:53 Ответить
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19.09.2022 20:55 Ответить
На місті союзників я б ставив би умови -- ввести через ВР покарання за вживання терміну "велике будівництво" , а на рахунок контрольованного кордону (й особливо відновленного) з московією вживати термін "велике руївництво" по відношенню будь яких доріг (а хоч й сільських) до московії в радіусі 10-20 км . Тобто потрібна "санітарна зона глибиною в 5-10 метрів .

А йще ніяких "живих грошів" : тільки зброя й тільки конкретним військовим підрозділам й під контролем відомих волонтерів ...
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19.09.2022 20:56 Ответить
Курва, тотожно твому кілометру асфальту. Як це все задрало.
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19.09.2022 21:00 Ответить
Не могу на шмарклю смотреть. Востаннє таке в мене було з янукевичем. Нудити починає.
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19.09.2022 21:18 Ответить
Пару дней назад в США состоялпсь конференція всех разведсообществ включая АНБ...где рассматривался один вопрос...что делать с путлєром?, каже блогер Юрий Швец...сегодня вечером он расскажет что решили американськие разведки...,,будет два блока вечерних...один уже був час назад...
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19.09.2022 21:28 Ответить
"Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху на фронті, - Зеленський" - ну тоді ми не зможемо будувати дороги, чи не так ти казав торчок ZEлений? Тобі хтось щось винен? Ти 3 роки закатував ЗСУ та оборонку в асфальт, а зараз басом гавчиш шавка їб@на.
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19.09.2022 21:34 Ответить
чувак прогуляв фізику.

найбільше зусиль треба на початку, для початкового імпульсу.
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19.09.2022 21:57 Ответить
Як бачу це РИЛО зеуйопське - "Так блєвать і кідат!"©
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19.09.2022 22:11 Ответить
Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу... продажів гуманітарки в Сільпо і АТБ, - Єлдак.
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19.09.2022 23:34 Ответить
 
 