Темп оказания партнерами помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения на фронте, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 208-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – собираемся каждый раз, когда имеем существенные новости с передовой. Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен.
У коллаборантов варианты схожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины.
Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно – темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения. Это также сегодня рассматривалось на Ставке", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
не забывай, что ты партнерам не приказываешь, не требуешь... а просишь помочь
ибо без помощь тех, кто предупреждал тебе о войне (а ты не верил) ВСУ бы не удалось набрать такой темп... такой, что у русни только пятки сверкают)))
https://www.youtube.com/watch?v=TZK5ZVRB-c8
А йще ніяких "живих грошів" : тільки зброя й тільки конкретним військовим підрозділам й під контролем відомих волонтерів ...
найбільше зусиль треба на початку, для початкового імпульсу.