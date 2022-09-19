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Подразделение "Браконьеры" показало кадры уничтожения российского танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины отдельной тактической группы "Браконьеры" Украинской добровольческой армии показали кадры уничтожения танка и БТР российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Браконьеров" в фесбуке, передает Цензор.НЕТ.
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