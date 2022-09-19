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Подразделение "Браконьеры" показало кадры уничтожения российского танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины отдельной тактической группы "Браконьеры" Украинской добровольческой армии показали кадры уничтожения танка и БТР российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Браконьеров" в фесбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+40
поговаривают, что Израиль передал нам, через Польшу, комплексы для борьбы с иранскими дронами.....
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19.09.2022 21:21
+23
З танком- зачотно!
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19.09.2022 21:25
+18
"Браконьєрчики" наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінко Богородиця
Героям слава !!!
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19.09.2022 21:26
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поговаривают, что Израиль передал нам, через Польшу, комплексы для борьбы с иранскими дронами.....
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19.09.2022 21:21 Ответить
В принципі, це був би досить логічний з їхнього боку хід - опробувати проти ірано-дронів "в полі" свої наработки.
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19.09.2022 21:26 Ответить
саме так....
тут докладн1ше.....
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19.09.2022 21:29 Ответить
З танком- зачотно!
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19.09.2022 21:25 Ответить
Шашлик з кацапів файний
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19.09.2022 22:06 Ответить
"Браконьєрчики" наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінко Богородиця
Героям слава !!!
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19.09.2022 21:26 Ответить
Они уже и люки не закрывают, только нас не трогайте , валим нах...
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19.09.2022 21:35 Ответить
Дим-димок від машин ...
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19.09.2022 21:48 Ответить
Браконьєрам й надалі вдалого полювання на кацапських свиней...
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19.09.2022 21:50 Ответить
музичка - агонь!
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19.09.2022 21:52 Ответить
- музичка в тему !
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19.09.2022 22:13 Ответить
получай фашист гранату 👍
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19.09.2022 23:11 Ответить
це чудово....але наших хлопців так само рашисти знищують з дронів та розстрілюю з танків...нам звичайно це не показують ...але є відео і не одне...Це гірка правда
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19.09.2022 23:38 Ответить
Аж душу гріє таке відео! Шикарна точність! Прям в лунку! Бомбо-снайпери якісь...
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19.09.2022 23:44 Ответить
А где кацапы? Странно, что после попадания в танк никто не стал убегать из ББМ.
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20.09.2022 00:16 Ответить
Техніка ніби-то покинута.... То який сенс БК втрачати ?
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20.09.2022 05:31 Ответить
Э завжди вірогідність того що вони можуть повернутися, і спробувати евакуювати техніку, на відео інжинерна машина хотіла евакуювати танк, але щось чи хтось їм завадив.
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20.09.2022 14:40 Ответить
 
 