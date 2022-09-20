Таран российской БМП-2: "Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 сентября в Харьковской области украинская боевая машина разминирования протаранила БМП-2 россиян. Теперь стали известны детали этого сражения.

Подробную информацию о бое и рассказе его участника публикует информационный портал "Тиск", сообщает Цензор.НЕТ.

МБР на базе Т-64А двигалось первой в колонне. За ней следовали БМП-2 и трофейный Т-72Б3.

На трассе между селами Вишневое и Слабуновка украинцы увидели, как им навстречу выезжает вражеский БМП. Россияне не видели наших бойцов из-за перепада высоты. Украинцы взяли машину врага на таран, а затем расстреляли экипаж БПМ-2 и 4 ехавших на броне россиян.

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Потерь с украинской стороны нет, захвачены БМП-2 и стрелковое оружие русских солдат.

Портал публикует прямой язык участника событий – десантника, имя которого не называют. Приводим ее полностью.

"Короче, я сидел в башне тральщика, в правом люке, из НСВД. НСВТ и до этого что-то был лаганый: он почему-то не работал, но якобы должен был сработать - надо было туго нажать на кнопку, - так мне, по крайней мере, сказал мехвод (еще у этого НСВТ ник#я не работает чебурашка - вот этот электропривод, который его вращает. То есть он крутится этими крутилками и это нереально неудобно из него стрелять – разве что я мог вылезть и вручную из него стрелять. Это нормальный вариант был, но надо было сразу открыть люк и так ехать).

Наш тральщик всегда в колонне едет первым: мы всем прокладываем маршруты, ну а в данном контексте на трассе мы наиболее бронированы нах#й и здесь это сыграло п#здатую роль. Мы тяжелые, защищенные, и здесь мехвод замечает на этом перепаде то, что на встречу нам едет беха. Мы останавливаемся, ждем.

И случилось что: я навелся, быть, на место, где должна была уехать беха. Она потихоньку выезжает на горизонте, я со всей, сука, силы нажимаю на кнопку электроспуска – и них#я, не удается выстрелить. Я открываю люк – он, сука, не открывается, а не открывается потому что надо тупо изо всей силы #бануть вверх – и только тогда он защелкивается, а не падает назад. В итоге мехвод кричит: "Я ИДУ НА ТАРАН!", я ему "ДАВАЙ!"

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Мы, короче, со всей дури разгоняемся, десанту за башней я как-то успел вылезть закричать, чтобы они держались крепко, потому что мы сейчас убеем. Мы как у#бали ту беху - она сразу полетела в кювет вместе с пехотой на ней. "Почему мои пацаны не взлетели (4 трошника)? Они не взлетели потому, что мы на 40-тонной х#ете, а эти черти на лёгкой бехе, поэтому они улетели, а нас как-то и не сильно дернуло. Ну, то есть дернуло, но не жестко. Сразу после этого я пытался вылезть в правый люк, у меня них#я не получилось, я только открыл щель и увидел как в упор, сука, буквально с 10-15 метров мой десант расстреливает этих пидр#л. Я вылез в другой люк, но к тому моменту уже наш тральщик начал назад отъезжать задним ходом. Десант с танка уже слез, я х#ярю на движение, то есть кусты двигаются, я в нижний срез куста пытаюсь стрелять - движение прекращается, все такое.

В итоге мы откатились, беха раз#бана, п#дары мертвые - все классно. Наш механик-водитель еще говорит: "да я в World of Tanks играл, знаю как это делать")) А, и еще мехвод мне потом сказал, что он видел, как мехвод из бехи вылезал и упал как гамно на землю".