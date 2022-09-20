РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8617 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
37 053 23
война (46696) Харьковщина (4122) БМП (209)

Таран российской БМП-2: "Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

9 сентября в Харьковской области украинская боевая машина разминирования протаранила БМП-2 россиян. Теперь стали известны детали этого сражения.

Подробную информацию о бое и рассказе его участника публикует информационный портал "Тиск", сообщает Цензор.НЕТ.

МБР на базе Т-64А двигалось первой в колонне. За ней следовали БМП-2 и трофейный Т-72Б3.

Таран российской БМП-2: Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет 01

На трассе между селами Вишневое и Слабуновка украинцы увидели, как им навстречу выезжает вражеский БМП. Россияне не видели наших бойцов из-за перепада высоты. Украинцы взяли машину врага на таран, а затем расстреляли экипаж БПМ-2 и 4 ехавших на броне россиян.

Читайте: В Харьковской области возобновлен контроль над 118 населенными пунктами, - МВД

Таран российской БМП-2: Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет 02Таран российской БМП-2: Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет 03Таран российской БМП-2: Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет 04Таран российской БМП-2: Со всей дури разгоняемся... Беха полетела в кювет 05

Потерь с украинской стороны нет, захвачены БМП-2 и стрелковое оружие русских солдат.

Портал публикует прямой язык участника событий – десантника, имя которого не называют. Приводим ее полностью.

"Короче, я сидел в башне тральщика, в правом люке, из НСВД. НСВТ и до этого что-то был лаганый: он почему-то не работал, но якобы должен был сработать - надо было туго нажать на кнопку, - так мне, по крайней мере, сказал мехвод (еще у этого НСВТ ник#я не работает чебурашка - вот этот электропривод, который его вращает. То есть он крутится этими крутилками и это нереально неудобно из него стрелять – разве что я мог вылезть и вручную из него стрелять. Это нормальный вариант был, но надо было сразу открыть люк и так ехать).

Наш тральщик всегда в колонне едет первым: мы всем прокладываем маршруты, ну а в данном контексте на трассе мы наиболее бронированы нах#й и здесь это сыграло п#здатую роль. Мы тяжелые, защищенные, и здесь мехвод замечает на этом перепаде то, что на встречу нам едет беха. Мы останавливаемся, ждем.

И случилось что: я навелся, быть, на место, где должна была уехать беха. Она потихоньку выезжает на горизонте, я со всей, сука, силы нажимаю на кнопку электроспуска – и них#я, не удается выстрелить. Я открываю люк – он, сука, не открывается, а не открывается потому что надо тупо изо всей силы #бануть вверх – и только тогда он защелкивается, а не падает назад. В итоге мехвод кричит: "Я ИДУ НА ТАРАН!", я ему "ДАВАЙ!"

Также читайте: На Харьковщине вследствие российской агрессии повреждены 166 медицинских учреждений, еще семь разрушены, - Минздрав

Мы, короче, со всей дури разгоняемся, десанту за башней я как-то успел вылезть закричать, чтобы они держались крепко, потому что мы сейчас убеем. Мы как у#бали ту беху - она сразу полетела в кювет вместе с пехотой на ней. "Почему мои пацаны не взлетели (4 трошника)? Они не взлетели потому, что мы на 40-тонной х#ете, а эти черти на лёгкой бехе, поэтому они улетели, а нас как-то и не сильно дернуло. Ну, то есть дернуло, но не жестко. Сразу после этого я пытался вылезть в правый люк, у меня них#я не получилось, я только открыл щель и увидел как в упор, сука, буквально с 10-15 метров мой десант расстреливает этих пидр#л. Я вылез в другой люк, но к тому моменту уже наш тральщик начал назад отъезжать задним ходом. Десант с танка уже слез, я х#ярю на движение, то есть кусты двигаются, я в нижний срез куста пытаюсь стрелять - движение прекращается, все такое.

В итоге мы откатились, беха раз#бана, п#дары мертвые - все классно. Наш механик-водитель еще говорит: "да я в World of Tanks играл, знаю как это делать")) А, и еще мехвод мне потом сказал, что он видел, как мехвод из бехи вылезал и упал как гамно на землю".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+65
"Та я в World of Tanks грав, знаю як це робити" - тобто профі з величезним досвідом 😁!
А якщо серйозно, то українські захистники найкрутіші. Слава Нації, смерть ворогам!
показать весь комментарий
20.09.2022 09:01
+64
Нехай вам щастить, хлопці .
показать весь комментарий
20.09.2022 09:00
+38
Ця розповідь з часом стане класикою української літератури обов'язковою для вивчення в школах
показать весь комментарий
20.09.2022 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так всегда нужно делать
показать весь комментарий
20.09.2022 08:56 Ответить
Нехай вам щастить, хлопці .
показать весь комментарий
20.09.2022 09:00 Ответить
"Та я в World of Tanks грав, знаю як це робити" - тобто профі з величезним досвідом 😁!
А якщо серйозно, то українські захистники найкрутіші. Слава Нації, смерть ворогам!
показать весь комментарий
20.09.2022 09:01 Ответить
Ця розповідь з часом стане класикою української літератури обов'язковою для вивчення в школах
показать весь комментарий
20.09.2022 09:05 Ответить
Чомусь згадав "Розповідь підривника" Жванецького))))
показать весь комментарий
20.09.2022 09:34 Ответить
Тільки, бажано, без кацапських матів. Треба їх залишити тим організмам.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:40 Ответить
То замість молитви для русні
показать весь комментарий
21.09.2022 00:19 Ответить
Прекрасная сцена для будущего фильм
показать весь комментарий
20.09.2022 12:39 Ответить
Почините технику, пацаны! А то люки не открываются, пулемёты не стреляют. Нельзя рассчитывать на везение только. А если бы вместо бмп выеал танк на встречу?
показать весь комментарий
20.09.2022 09:06 Ответить
То що.гармати в них немає.аби працював кулемет то була б така ж херня.в них навіть немає активного захисту тільки посилена лобова броня листом все .це така ж інженерна машина.кулемет для самозахисту і броня від куль та дрібних гармат
показать весь комментарий
21.09.2022 00:21 Ответить
красиво звучит - "а вон пидорок без головы лежит..." как мед на душу...
показать весь комментарий
20.09.2022 09:07 Ответить
Он и до этого был безголовый.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:06 Ответить
беха розй#бана, п#дари мертві - все класно ...
показать весь комментарий
20.09.2022 09:12 Ответить
Надіюся - БМП наші хлопці відремонтувать зможуть і пустить на власну користь! Ну а кацапи вже "ремонту не підлягають"! Але це вже не наша проблема!
показать весь комментарий
20.09.2022 09:23 Ответить
На запчастини може піти.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:50 Ответить
Розповідь просто феєрична!
Це треба вміти, і кацапа бити, і так красномовно про це розповідати!
Браво!
показать весь комментарий
20.09.2022 09:29 Ответить
Голівуд нервово куре в затяжку - танк без пушки фігаче БМПху тараном шо аж орки розлітаються.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:34 Ответить
На рахунок World of Tanks та американських бойовиків
Родич з товаришем залишилися живі, після того як в ближньому бою, перебували за бехою, а кацап з іншої сторони. Його товариш, згадав як в американських фільмах, поліцейські стріляють по ногах на рівні землі. Так кацапа і завалили
показать весь комментарий
20.09.2022 09:46 Ответить
Файна реакція в бою завжди допомагає ))
показать весь комментарий
20.09.2022 09:46 Ответить
"Ми на 40-тонній *****, а ті чорти на легенькій бесі" -- 😂
показать весь комментарий
20.09.2022 09:58 Ответить
Ї р!
показать весь комментарий
20.09.2022 10:27 Ответить
Кацапи тут вам смерть в Україні, куди ви чотри порепані полізли.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:51 Ответить
Слава збройним силам Украiни! Смерть ворогам! Хлопцi хай вас Господь береже.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:22 Ответить
 
 