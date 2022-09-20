В Мелитополе прогремели 2 мощных взрыва: "Оккупанты снова курят". ВИДЕО

Сегодня утром, 20 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели 2 громких взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Окупать безудержно курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва", - говорится в сообщении.

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Вблизи городского элеватора местные жители наблюдают черный дым. В горсовете выясняют подробности.