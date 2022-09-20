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В Мелитополе прогремели 2 мощных взрыва: "Оккупанты снова курят". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром, 20 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели 2 громких взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Окупать безудержно курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва", - говорится в сообщении.

Смотрите: На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздаются взрывы. ВИДЕО

Вблизи городского элеватора местные жители наблюдают черный дым. В горсовете выясняют подробности.
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Топ комментарии
+14
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20.09.2022 09:26
+6
Треба щоб Хаймарс виписав штраф тварям за куріння в громадському місці.
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20.09.2022 09:09
+4
Муміфіковане г**но.
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20.09.2022 09:29
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Треба щоб Хаймарс виписав штраф тварям за куріння в громадському місці.
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20.09.2022 09:09 Ответить
Хаймарс у перекладі означає Махорка ?
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20.09.2022 09:27 Ответить
дайте федорову ще один орден негайно за фейсбучні пости з ранку до ночі
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20.09.2022 09:12 Ответить
***, зрання у нас відвалюють, аж стіни ходуном. А там падлючі свинособаки надійно засіли в водопровідних каналах.
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20.09.2022 09:16 Ответить
негайно заборонити паління у армії рф!
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20.09.2022 09:18 Ответить
Вони не палять. Вони негативно гасять.
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20.09.2022 09:23 Ответить
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20.09.2022 09:26 Ответить
Муміфіковане г**но.
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20.09.2022 09:29 Ответить
Сколько же лет длилось это сумашедствие? Примерно 80 полных лет на вскидку. Во дурдом был.
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20.09.2022 09:55 Ответить
У кацапiв й зараз вiн продовжуЭться....
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20.09.2022 11:03 Ответить
 
 