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Воины ДШВ об освобожденном Богородичном Донецкой области: "Село-призрак. Везде разбросаны вещи захватчиков". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины ДШВ ВСУ освободили село Богородичное в Донецкой области и показали, как выглядит сейчас населенный пункт после оккупации рашистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВС Украины.

"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШИ ВС Украины.

Долгое время, в районе этого населенного пункта шли жесткие бои... однако наши войска его уволили!", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские оккупанты долгое время проживали в монастыре. По церковным зданиям был нанесен удар противникам уже после того, как украинские воины взяли село под свой контроль и провели зачистку от оккупантов.
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Топ комментарии
+18
Мразота кацапская несёт только смерть и разруху. Твари.
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20.09.2022 10:25
+8
Паломнікі...
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20.09.2022 10:13
+6
Скоро кацапня буде привидами
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20.09.2022 10:17
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Паломнікі...
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20.09.2022 10:13 Ответить
Вот правильная тушонка с надписью ZV. Все орки рано или поздно превратятся в тушонку
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20.09.2022 10:14 Ответить
"Своих не бросаем", а перерабатуем на тушенки в автоклаве
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20.09.2022 10:36 Ответить
"ZVерьйо"
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20.09.2022 10:58 Ответить
Своих не бросаем - доедаем до последней крошки!
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20.09.2022 13:59 Ответить
Скоро кацапня буде привидами
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20.09.2022 10:17 Ответить
Як казав Байден БОМЖатня путлера типа АсвабадителЬ...и...
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20.09.2022 10:19 Ответить
Мразота кацапская несёт только смерть и разруху. Твари.
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20.09.2022 10:25 Ответить
Странно, что Кирилл и Онуфрий молчат по поводу разрушений храма и проживания "асвабадителей" в монастыре. Никак считают это богоугодным делом...
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20.09.2022 10:28 Ответить
Що ці дикуни поробили на нашій землі, фашисти хоть храми не руйнували, а в цих двуногих варварів нічого святого.
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20.09.2022 10:28 Ответить
прокляття вам, рашисти, та всім вашим нащадкам
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20.09.2022 12:26 Ответить
"Благочестивые паломники" напис на вході до церкви,занавіс
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20.09.2022 12:37 Ответить
а наші президенти ідіоти в своїх промовах на мову ворога переходили, підлещувалися до російськомовної мразоти.

ну, то допомогли тобі ті мо?калі,,cинку...
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20.09.2022 12:57 Ответить
россияне скоро они будут жрать личинки от мух - заявление одного из высокопоставленных финансистов , я так понимаю что решение по ,, убийству ,, паРашной экономиеи уже принято.
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20.09.2022 13:07 Ответить
 
 