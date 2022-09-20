Воины ДШВ об освобожденном Богородичном Донецкой области: "Село-призрак. Везде разбросаны вещи захватчиков". ВИДЕО

Воины ДШВ ВСУ освободили село Богородичное в Донецкой области и показали, как выглядит сейчас населенный пункт после оккупации рашистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВС Украины.

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"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШИ ВС Украины.

Долгое время, в районе этого населенного пункта шли жесткие бои... однако наши войска его уволили!", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские оккупанты долгое время проживали в монастыре. По церковным зданиям был нанесен удар противникам уже после того, как украинские воины взяли село под свой контроль и провели зачистку от оккупантов.