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Прототип дрона-истребителя Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем прошел успешное испытание. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

19 сентября турецкая оборонная компания Baykar Makina сообщила об успешном прохождении первого теста на моторную интеграцию своего реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.

Этот сверхзвуковой малозаметный дрон оснащается производимым на Мотор Сечи турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ.

Взлетать и садиться БПЛА будет на палубу строящегося универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) безкатапультным способом и с помощью тросов и улавливающих крюков. Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году.

По расчетам, максимальная скорость дрона составит 900 км/ч, крейсерская – 740 км/ч, боевой радиус – 930 км, рабочая высота – 10 668 м, потолок – 12 000 м. В воздухе без дозаправки сможет находиться около пяти часов.

Грузность беспилотника – 1500 кг, его максимальный взлетный вес – 6000 кг.

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Топ комментарии
+7
mozhet nesti 4,5t "podarunkov....nehilo she bi kacapam na golovi viprobivati
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20.09.2022 10:16
+5
Цей вже важкий по озброєнні буде потужний. От би в нас вже зараз такі були, то війна би інша була.
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20.09.2022 10:16
+5
Надзвуковий з максимальною швидкістю 900 км/год?
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20.09.2022 10:19
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mozhet nesti 4,5t "podarunkov....nehilo she bi kacapam na golovi viprobivati
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20.09.2022 10:16 Ответить
Написано 1,5 тони навантаження (що для безпілотника також немало).
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20.09.2022 10:31 Ответить
tak...vibachajus. paputal - zhelaemoe s realjnostju
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20.09.2022 10:36 Ответить
де таке написано ? 1,5 тн. це вага БПЛА а сукупне навантаження 6 тн. - 1,5 тн. = 4,5 тн.
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20.09.2022 20:04 Ответить
Трохи некоректно написано в статті якщо власна вага або маса, не навантажність (скоріш за все перекладали з російської - нагрузка) 1,5 тони, а максимальна злітна 6 тон, спробуємо подумати логічно... бойове навантаження перевищує власну вагу втричі? Нонсенс. Враховуючи розміри, реактивний двигун, електроніку, гідравліку, вагу палива для реактивного!!! двигуна (пам'ятаємо про те що літати пташка може до 5 годин), то ніяк півтори тони важити він не може.)
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21.09.2022 08:04 Ответить
5 годин в повітрі з реактивним двигуном? Там весь корпус - величезний бак для пари тон палива принаймні. А з повними 1.5 тонами навантаження - там політ буде "до 30 хвилин". Зрозумійте - максимальні цифри в характеристиках швидкості/стелі/часу в повітрі досягаються тільки повним нулем в "корисне навантаження".
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21.09.2022 08:50 Ответить
Він не надзвуковий , 900км/г. це ДО ЗВУК. 250 м/с. швидкість звуку 340 м/с. 1200 км/г.
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20.09.2022 20:01 Ответить
Цей вже важкий по озброєнні буде потужний. От би в нас вже зараз такі були, то війна би інша була.
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20.09.2022 10:16 Ответить
Це для моря, зліт з корабля.
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20.09.2022 10:21 Ответить
почитал взлетная масса больше чем у АН 2 кукурузника..
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20.09.2022 10:24 Ответить
Я зрозумів.Я мав на увазі,по потужності.
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20.09.2022 10:34 Ответить
Зліт з корабля не заважає долетіти до москви.
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20.09.2022 19:26 Ответить
на живих цілях тренувались ?
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20.09.2022 10:17 Ответить
В обязательном порядке. ВСУ уже набрали достаточно лапотного быдла, и что-бы из не кормить зря, будут использованы в качестве мишеней.
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20.09.2022 12:11 Ответить
Смени методичку, козломордый! )))
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20.09.2022 13:57 Ответить
******* обосранный, ты из быдла, которое взяли в плен наши славные ВСУ? Терпи, скрепный поносец и дрочи на портрет твоего фюрера *****, срущего в чемодан, может и выживешь.
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20.09.2022 16:12 Ответить
Полонених вбивають тільки схиблені на голову та кацапи. Хто ти - виріши сам.
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21.09.2022 08:53 Ответить
Дуже гарна та корисна пташка...
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20.09.2022 10:18 Ответить
Надзвуковий з максимальною швидкістю 900 км/год?
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20.09.2022 10:19 Ответить
Він буде у двох варіантах. MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості з українським двигуном АІ-25ТЛТ, MIUS-B буде надзвуковим з українським двигуном АІ-322Ф.
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20.09.2022 10:23 Ответить
Помилка перекладу. В оригінали: SES ALTI, що і означає дозвуковий.
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20.09.2022 10:24 Ответить
Надзвуковий коли заходить на ціль.
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20.09.2022 10:25 Ответить
Якщо макс. швидкість 900 км/год, то це не надзвуковий.
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20.09.2022 10:23 Ответить
tak . 1ss ~~ 1300km/h . mozhe oni poputali mph s km/h
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20.09.2022 10:27 Ответить
Туркам варто поспішати-наші хлопці можуть забезпечити ім бойові випробування.А то старий -добрий Байрактар ТВ-2 сам впорається.
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20.09.2022 10:23 Ответить
Навряд чи він встигне взяти участь у цій війні. Тільки щоб довести його до бойових випробувань потрібно приблизно 2 роки. Це якщо все піде по плану. А якщо виникнуть якісь проблеми то ще більше.
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20.09.2022 10:27 Ответить
Це той дрон до я казав з місяц потому... Сельчук Байрактар розробив ще один дрон... кажуть що дуже потужний ... бойовий бомбардувальник...
Байрактару дадуть звання герой України ..💙💛💪👍
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20.09.2022 10:24 Ответить
А чьо?
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20.09.2022 10:29 Ответить
На даний момент нам більш цікавий Акінчі.
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20.09.2022 10:30 Ответить
Файнп пташка🕊️🕊️🕊️
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20.09.2022 10:34 Ответить
Акинчи, тому що Akıncı. І Кизилелма, тому що Kızılelma. Але Байкар Макіна, тому що Baykar Makina.
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20.09.2022 23:42 Ответить
Гоффноеды путлера пришлют Атветочку...типа АналоГовнет😝🤣🤣
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20.09.2022 10:31 Ответить
скульптор-якут вже набирає будівельний матеріал.
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20.09.2022 13:59 Ответить
Нихрена себе стрела, это же целое копьё.)
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20.09.2022 10:35 Ответить
Выглядит круто. Интересно посмотреть, как будет летать это "Золотое Яблоко".
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20.09.2022 10:38 Ответить
пташка гарна, але назва для нашого вуха - не дуже
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20.09.2022 10:45 Ответить
РАБzeя привезла из Санкт-Путлербурга в Мариуполь памятник Александру Невскому...типа приемному сыну и шестёрке Хана Батыя....🤣
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20.09.2022 10:48 Ответить
це в поєднанні з близькоземними саталітами, такими як star-link (важко заблокувати). буде дуже потужним. важке озброєння, далекобійність, швидкість, багаторазове (економічне).
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20.09.2022 10:57 Ответить
Хай у Вас ручки не болять...
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20.09.2022 11:07 Ответить
Якщо у нього максимальна швидкість 900 км/год, навіщо йому стріловидне крило?
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20.09.2022 11:09 Ответить
Морський варіант - дозвуковий. Сухопутного базування, з іншим двигуном - надзвуковий.
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21.09.2022 08:57 Ответить
Ты главное зеркало убери, и оно как зашло тебе, так и выйдет.
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20.09.2022 12:14 Ответить
кацапске быдло, а ты не интересуйся, дрыщ обосранный, у тебя одна задача, репоед лаптекопытный, дожить до следующего дня и молить твоего попа гундяя, чтобы он послал тебе на завтра паренной репы и ягеля, чтобы ты, срань лапотная, не околел с голода.
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20.09.2022 16:18 Ответить
Идиот лаптекопытный, прячь зеркало, а то тебя опять вычислят санитары в твоей палате №6, что ты дрочишь на ***** и разговариваешь сам с собой, дадут звиздюлин и тебя опять изнасилуют в извращенной форме.
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21.09.2022 07:49 Ответить
макети не літають
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20.09.2022 17:04 Ответить
Не лише не літають, а і пробіжку по ЗПС не можуть робити.
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20.09.2022 21:19 Ответить
Длительность полета мала: можно использовать только как ударный (либо, в перспективе, координатор роя малых - грузоподъемность, по видимому, позволит установить соответствующее оборудование).
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20.09.2022 12:18 Ответить
930 км - мало?!? Для палубної авіації?!? На "театрах" чорного та середземного морів? Ви, мабуть, "зоряних війн" передивились і вам тепер скрізь парсеки та зірки смерті маряться...
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21.09.2022 09:04 Ответить
Мало. С ЭрКю 9 сравни. А вообще для тяжелых БПЛА устоявшаяся дальность полета более 2000 (на 24 часа полета).
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22.09.2022 01:42 Ответить
Турки знают толк в двигунах! 👍
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20.09.2022 14:05 Ответить
Класна крилата ракета.
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20.09.2022 17:06 Ответить
Дозвуковий
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20.09.2022 18:09 Ответить
Це двигуни від Івченко ПРОГРЕС, а не від Мотор Січ.
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20.09.2022 18:15 Ответить
 
 