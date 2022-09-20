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дети (6021) Мариуполь (5562) похищение (1659) Донецкая область (7131) Андрющенко Петр (526)

135 детей из Донецкой области были вывезены самолетом в Москву, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Детей перевозят на самолете министерства обороны РФ.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Детям сразу выдают российское гражданство и планируют расселение по семьям в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и Москве. В настоящее время детей содержат в лагере под Москвой. Программу похищения украинских детей по-прежнему сопровождает детский омбудсмен России Львова-Белова", - сообщил Андрющенко.

Также читайте: 391 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 760 - ранены, - Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+12
Amnesty International, агов, гикавка ще не набридла?
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20.09.2022 12:22
+7
По яким ще родинам? У кацапів своїх покинутих дітей до фіга. Раніше їх іноземці усиновлювали, потім заборонили. Розберуть на органи і ніхто кінців не знайде.
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20.09.2022 14:31
+6
Де Віслюк? Де ООН і решта безхребетних організацій?
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20.09.2022 14:14
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Amnesty International, агов, гикавка ще не набридла?
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20.09.2022 12:22 Ответить
Скажу просто - до того як Зе аткора зробили президентом України дітей України ніхто не вивозив до московії і не вбивав в самой Україні.
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20.09.2022 12:30 Ответить
UNICEF, ау! Что, очко жим-жим против русни возбухнуть?
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20.09.2022 13:02 Ответить
Де Віслюк? Де ООН і решта безхребетних організацій?
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20.09.2022 14:14 Ответить
Если это действительно так, то надо бить в колокола! Почему власть ничего не делает на международном уровне? А если делает, то почему молчит, а ведь в прессе (нашей и зарубежной) ни слова ни пол слова не сказано что детей воруют и вывозят для усыновления в парашку? Только в интернете где ни где просачивается информация об этих преступлениях. Хотелось бы услышать детского омбудсмена или он в батальоне МОНАКО трудится?
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20.09.2022 14:18 Ответить
По яким ще родинам? У кацапів своїх покинутих дітей до фіга. Раніше їх іноземці усиновлювали, потім заборонили. Розберуть на органи і ніхто кінців не знайде.
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20.09.2022 14:31 Ответить
Така ще дохтур Ліза була "благодєтєльніца" з лугандону, а по факту торговка органами. Здохла разом з кацапським хором у літаку.
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20.09.2022 14:33 Ответить
ось цiй сволотi, нижче, така новина подобається

Vlad D 3e787b09

Мене читають: 0

Я читаю: 1
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20.09.2022 17:05 Ответить
***** прикривається краденими в Україні дітьми!!!
В ООН «глибоко стурбовані», мабуть!!!
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20.09.2022 19:34 Ответить
Дітей ватників вивезли на московію. У чому проблема?
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21.09.2022 08:28 Ответить
 
 