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Оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Озерное в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли село Озерное в Донецкой области зажигательными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента обстрела снята с беспилотника и опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отражены атаки врага в районах 4 населенных пунктов, - Генштаб
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Топ комментарии
+10
Боже зроби так щоб так сталося зі всією рашею від калінінграда і до владивстока.
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20.09.2022 12:20
+8
глядя на то что творят русские нацисты, я уж сомневаюсь что все преступления Второй Мировой Войны были устроенны немцами
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20.09.2022 12:15
+6
Горітимуть в пеклі ті хто це робить!
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20.09.2022 12:10
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Горітимуть в пеклі ті хто це робить!
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20.09.2022 12:10 Ответить
Сталін наказав відступаючим військам тотально знищувати все. Потім засилали зойкосмодемянских до спалювання сіл...
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20.09.2022 12:11 Ответить
глядя на то что творят русские нацисты, я уж сомневаюсь что все преступления Второй Мировой Войны были устроенны немцами
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20.09.2022 12:15 Ответить
Вермахт был нормальные пацаны, вот СС и лично гитляр немного перегнули палку в еврейском вопросе, а так нужно было объединяться с немцами и идти палить нахер маскву!
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20.09.2022 13:39 Ответить
Боже зроби так щоб так сталося зі всією рашею від калінінграда і до владивстока.
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20.09.2022 12:20 Ответить
Аж до Сахаліна !..
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20.09.2022 12:36 Ответить
Думаю Сахалін стане Японієй дуже незабаром.
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20.09.2022 12:39 Ответить
Ага, якщо українці його звільнять.
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20.09.2022 12:44 Ответить
расея, расея - от Волги и до Енисея - классика...
все, что дальше или ближе - уже другое.

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20.09.2022 14:09 Ответить
Кацапія від Калінінграду і до Владивостоку вона завжди кацапія, хай згорить.
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20.09.2022 14:16 Ответить
калінінград - це ніяка не кацапія.
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20.09.2022 14:33 Ответить
Там де кацапи там і автоматично кацапія.
До цього це була Прусія. До речі прусаків ненавиділи і самі німці, бо на відміну від баварців чи саксонців вони були сухі і безжальні.
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20.09.2022 15:36 Ответить
Амінь
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21.09.2022 03:46 Ответить
Дуже гарно. Хоч і вбивчо.
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20.09.2022 13:01 Ответить
Гарно???
Почитай "термитная смесь" - может поумнеешь.
Когда тебе на коже расплавленный огонь, который НИЧЕМ не погасить - все что сможешь наблюдать как твое тело сгорает безвозвратно.
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20.09.2022 14:15 Ответить
Який терміт, це фосфор. Терміт це їржа з алюмінієм і ще одним компонентом який можна збити з тіла, палаючий фосфор з тіла можна вирізати тільки ножем.
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20.09.2022 14:18 Ответить
іржа це гідроксид заліза, в терміті використовують оксид заліза
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20.09.2022 16:52 Ответить
хімік, для терміта використовувати можна звичайну іржу, гугл у поміч.
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20.09.2022 16:55 Ответить
дякую, не знав. Знаю що якщо робити з іржі (суміш оксиду і гідроксиду), то її перед цим прокалюють, щоб гідроксид перейшов в оксид, а потім вже порошки змішуюють.
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21.09.2022 16:49 Ответить
Ні защо, вчитись завжди корисно.
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21.09.2022 19:59 Ответить
раша ********!!!
чи є ще в світі шось, що могло б бути огидніше цих нелюдей?
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20.09.2022 16:56 Ответить
 
 