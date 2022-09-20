Оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Озерное в Донецкой области. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли село Озерное в Донецкой области зажигательными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента обстрела снята с беспилотника и опубликована в соцсетях.

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