Оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Озерное в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли село Озерное в Донецкой области зажигательными боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента обстрела снята с беспилотника и опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+10 Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий20.09.2022 12:20
+8 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий20.09.2022 12:15
+6 Василий Воробец
показать весь комментарий20.09.2022 12:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
все, что дальше или ближе - уже другое.
До цього це була Прусія. До речі прусаків ненавиділи і самі німці, бо на відміну від баварців чи саксонців вони були сухі і безжальні.
Почитай "термитная смесь" - может поумнеешь.
Когда тебе на коже расплавленный огонь, который НИЧЕМ не погасить - все что сможешь наблюдать как твое тело сгорает безвозвратно.
чи є ще в світі шось, що могло б бути огидніше цих нелюдей?